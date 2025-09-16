Gesponsord 'De vloer die blijft en meebeweegt met veranderingen'

Supermarkten en food- & retailformules staan voor een forse uitdaging. Enerzijds groeit de druk om te verduurzamen. Overheden, consumenten én ketens zelf vragen om circulaire oplossingen, minder verspilling en lagere milieubelasting. Anderzijds moeten verbouwingen en nieuwbouw razendsnel verlopen, een dag langer dicht betekent een dag omzetverlies.

In deze context is de vloer vaak een onderschatte factor. Traditionele keramische tegelvloeren worden nog altijd verlijmd en gevoegd, wat tijdrovend, vervuilend en niet herbruikbaar is. Bij elke renovatie belandt een groot deel van die vloer als afval op de stort. Hoe combineer je circulariteit, snelheid én kwaliteit in een vloer die tegen intensief gebruik bestand is? Dat vraagt om visie. En actie.

Van tegelen naar denken

Patrick de Winter (TGLS) en Rick Schilder (Schilder BV) zijn vakbroeders met een gezamenlijke missie. Hoewel ze van origine concurrenten zijn, bundelden ze hun krachten uit een gedeelde overtuiging: de vloerenbranche kan en moet duurzamer.

‘We zagen beiden dat er behoefte was aan meer circulaire oplossingen, maar de juiste producten ontbraken. Daarom hebben we samen Weyder — specialist in circulaire tegelvloeren — opgericht’, vertelt Patrick. Weyder zocht de samenwerking met Tegelgroep Nederland (groothandel en importeur), en gezamenlijk brengen ze Ceralution Versaflex op de markt.

Circulair, flexibel en snel

Ceralution Versaflex is een innovatieve keramische tegelvloer, ontworpen om herbruikbaar te zijn. De tegels rusten op een kunststof drager en worden zonder lijm of voeg geplaatst – een zogenaamd dry- laysysteem. Hierdoor zijn de tegels direct belastbaar, eenvoudig te demonteren, en modulair herbruikbaar. Je kunt ze verwijderen, verplaatsen of in hun geheel opnieuw gebruiken.

Voordelen voor verbouw en nieuwbouw

De voordelen van Versaflex zijn praktisch én economisch. Waar een reguliere tegelvloer enkele dagen nodig heeft om volledig gelegd, gevoegd, gedroogd en schoongemaakt te worden, kan Versaflex in één dag worden gelegd — en direct worden belast. ‘Bij renovaties kunnen we met gemak duizend vierkante meter per dag leggen,’ zegt Rick. ‘Zodra een stuk vloer ligt, kunnen koelingen, stellingen of displays al geplaatst worden. Daarmee besparen we al snel één volle dag op de bouwplanning.’

Die tijdswinst is cruciaal. Elke dag eerder open betekent minder omzetverlies, lagere loonkosten en minder logistieke druk. Bovendien werkt het systeem volledig stofvrij en zonder cementsluiers, wat de eindoplevering aanzienlijk versnelt.

Andor de Haan, formulemanager Projects bij Tegelgroep Nederland, vult aan: ‘De tegel ligt los van de ondervloer en los van de wanden; daardoor is de overdracht van contactgeluid geringer. Ook dat is een voordeel in een winkelomgeving met bovenwoningen’.

Voegen, vloerluiken en cementsluiers

Versaflex wordt ‘droog’ gelegd, over alles heen: leidingen, dilataties, vloerluiken. Patrick: ‘Het geeft een strakke vloer, met één uitstraling zonder onderbrekingen. En dankzij de flexibiliteit kun je altijd eenvoudig weer bij je voorzieningen.’ Andor: ‘Het systeem is waterwerend. Vuil of vocht krijgt niet of nauwelijks de kans om tussen de tegels te komen. Bij breuk of lekkage kunnen enkele tegels tijdelijk worden opgetild, waarna de ondervloer wordt gereinigd. Dat kost vijf minuten. Bovendien worden vloeistoffen in supermarkten altijd snel opgeruimd.’

Rick vult aan: ‘Kunststof dry-laysystemen zijn gevoeliger voor temperatuurverschillen en vervormen snel. Als je dan een tegel verwijdert, past hij vaak niet meer terug. Bij Versaflex heb je dat probleem niet, keramiek blijft stabiel.’

Slimme inzet in tijdelijke winkels

Een unieke toepassing van Versaflex is het gebruik in noodwinkels of tijdelijke locaties. In plaats van een goedkope, tijdelijke vloer die na drie jaar wordt weggegooid, biedt Versaflex een hoogwaardige oplossing die meeverhuist naar de volgende locatie. ‘Zo schaf je dus maar één keer een vloer aan,’ legt Andor uit. ‘En je tijdelijke winkel heeft direct een vloer van hoge kwaliteit.’

Jumbo en Vomar hebben dit al in de praktijk gebracht. ‘Bij Jumbo Terneuzen hebben we een vloer gelegd in een tijdelijke winkel,’ vertelt Patrick. ‘Toen die locatie sloot, hebben we exact diezelfde vloer hergebruikt bij een andere supermarktketen. Dat is het ultieme voorbeeld van circulair bouwen.’ Aan het einde van zijn levensduur is Versaflex bovendien demontabel. De keramische tegel en kunststof support kunnen van elkaar worden gescheiden en duurzaam verwerkt.

Een investering die rendeert

De aanlegkosten van Versaflex liggen ongeveer 30% hoger dan die van een traditionele verlijmde keramische vloer, inclusief arbeid, verlijming, voegen en voorbereiding van de ondergrond. Maar op de lange termijn zijn de voordelen evident. Naast de eerdergenoemde supermarktformules, kiest ook Albert Heijn al voor Versaflex. ‘Een Versaflex-vloer gaat met gemak twee levenscycli van een supermarkt mee,’ aldus Andor. ‘Je wint op tijd, vervangbaarheid en duurzaamheid. Uiteindelijk ben je goedkoper uit.’ Patrick: ‘Een traditionele vloer schrijf je af, deze vloer geef je door. Dat is duurzame winst.’

Slimmer dan de toekomst voorspelt

In een eerder artikel op Distrifood klonk het nog: ‘Het duurt nog dertig jaar voordat er écht technologie in de vloer komt.’ Patrick schudt het hoofd. ‘Wij zijn nú al in gesprek met leveranciers van smart tiles. Slimme vloeren die gedrag meten, signalen afgeven en data koppelen aan installaties — dat is geen toekomstmuziek meer.’

Gebouwd op samenwerking

De kracht van Versaflex zit niet alleen in het product, maar ook in de keten erachter. TGLS, Schilder én Tegelgroep Nederland bundelen hun kennis, praktijkervaring en netwerken. Niet als concurrenten, maar als partners in verduurzaming.

Andor: ‘Versaflex is ontwikkeld vanuit de markt en wordt geproduceerd in Nederland. Vanuit de groeiende vraag naar circulaire oplossingen voor foodretail en de behoefte aan snelheid, flexibiliteit en gemak. Dat is precies wat het systeem biedt.’ Rick: ‘We kennen de praktijk. We weten wat er speelt bij bouwteams, projectleiders en franchisers en we leveren gewoon wat werkt.’

