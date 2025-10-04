Niet te missen: Atlantische makreel en Jumbo's huurconstructie

Visschap Albert Heijn. Foto: Distrifood

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. AH, Jumbo, Lidl, Superunie stoppen met Atlantische makreel, Aldi dubt

Bijna alle supermarkten in Nederland stoppen met de handel in Atlantische makreel, melden zij tegenover Distrifood. Aldi is de enige formule die zich niet expliciet uitspreekt.

Lees het volledige artikel.

Atlantische makreel bij Aldi. Foto: Distrifood
Atlantische makreel bij Aldi. Foto: Distrifood

2. 🎧 Distrifood Podcast: Gekrakeel om makreel

Het is code rood in het vissschap nu Atlantische makreel niet langer een duurzame vis is. Vrijwel alle supermarkten nemen er afscheid van.

Luister hier de hele aflevering.

Foto : Fred Libochant
Foto : Fred Libochant

3. Sahan Zaandam kan uitgroeien tot omzetkanon: 'Komen niet voor Dirk'

De familie Sahan opende in Zaandam zijn twaalfde en grootste supermarkt. De winkel, de derde met zelfscan, kan zomaar de best presterende worden. Maar bij dit aantal blijft het niet. De komende jaren komen er nog meer supermarkten bij.

Lees hier het hele artikel.

Ondernemer Zeki Sahan. Foto: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency
Ondernemer Zeki Sahan. Foto: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

3. Opinie: Waarom het succes van Sahan een zegen is

De keten van wereldsupermarkten Sahan opende vorige week in Zaandam zijn twaalfde en grootste supermarkt. Senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood legt uit waarom dit voor de branche een mooie ontwikkeling is.

Lees hier de hele opinie.

Joep Meijsen, senior redacteur bij Distrifood
Joep Meijsen, senior redacteur bij Distrifood

5. Jumbo rondt huurconstructie Jumbo-ondernemers af

Jumbo heeft recent alle huurcontracten van Jumbo-ondernemers ondergebracht in een aparte bv. Het gaat om een besloten vennootschap met de naam Jumbo Onroerend Goed bv.

Lees hier het hele artikel.

Foto: Jumbo
Foto: Jumbo

6. Blik op folders: Plus en Poiesz doen meer met non-food

Distrifood duikt in de (online) folders en vat in de rubriek 'Blik op folders' de bewegingen in de wereld van de aanbiedingen samen. Deze keer de groei van het aantal non-foodaanbiedingen in de branche. Vooral bij Plus en Poiesz.

Lees hier het volledige artikel.

Foto: Distrifood
Foto: Distrifood

6. Koelingenrace: zo staat het met de vergroening van koeling in supers

Als een supermarkt verouderde koelingen moet vervangen, kost dat al snel tonnen. Hoe staat het met de vergroening van koeling in de supermarktbranche? Distrifood vraagt het expert Bart van der Wekken. 'Supermarkten zijn enorm zuinig geworden', stelt hij. 'Ik denk dat ongeveer de helft van de supermarkten nu over is op CO2-koeling'. Dat moet ook, want de tijd dringt.

Lees hier het hele artikel.

Foto: Albert Heijn
Foto: Albert Heijn

7. Coca-Cola wil duurzamer schap: 'Fles zonder etiket komt eraan'

Coca-Cola werkt aan nieuwe flessen waar geen etiket meer op zit. De informatie wordt in plaats daarvan op de verpakking gelaserd. Het is een van de manieren waarop de frisdrankgigant zijn CO2-uitstoot terug wil brengen. Ook strategische samenwerkingen met grote retailers moeten daarbij helpen. Met Carrefour heeft Coca-Coca al zo'n partnerschap.

Lees hier het hele artikel.

Coca-Cola doet veel onderzoek naar verpakkingen. Foto: Rudi Van Beek
Coca-Cola doet veel onderzoek naar verpakkingen. Foto: Rudi Van Beek

