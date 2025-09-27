Niet te missen: Picnic's cruciale cao-zege en best gelezen folders

Niet te missen: Picnic's cruciale cao-zege en best gelezen folders
Michiel Muller. Foto: Picnic

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Picnic-advocaten: Klassiek misbruikgedrag Albert Heijn en Jumbo

In de felle strijd over de cao voor het levensmiddelenbedrijf wordt flink met modder gesmeten. Het advocatenteam van Picnic beschuldigt Albert Heijn en Jumbo van 'klassiek misbruikgedrag en mogelijk overtreding van het kartelverbod', zo blijkt uit documenten op de website van de ACM.

Lees het volledige artikel.

Foto: Picnic

2. 🎧 Distrifood Podcast: Picnic's cruciale cao-zege

Picnic, maar ook Crisp en Flink, krijgen dispensatie van de cao Levensmiddelenbedrijf. Dat besluit is cruciaal voor het voortbestaan van die partijen in Nederland. Maar vakbonden en het Vakcentrum zijn onthutst. Ze laten het er niet bij zitten.

Luister hier de hele aflevering.

Foto: Distrifood

3. Opinie: Picnic wint etappe, maar daarmee niet de Tour

Picnic hoeft zich dankzij de minister van SZW (voorlopig) niet te houden aan de bestaande cao voor levensmiddelen. Een doorbraak, of slechts een tijdelijke opsteker voor de websuper? Distrifood-redacteur Herman te Pas vermoedt het laatste.

Lees hier de hele opinie.

Herman te Pas

4. Waarom Action, Hema, Kruidvat supers niet helpen met statiegeld

Action en Kruidvat zijn niet van plan supermarkten te helpen met de inname van flessen en blikjes met statiegeld, blijkt uit een rondgang van Distrifood. Hoewel Hema-klanten bij steeds meer winkels lege drankverpakkingen kunnen doneren, is het verzilveren van statiegeld geen optie. De drie retailers leggen uit wat hen beweegt.

Lees hier het hele artikel.

Hema verkoopt drankjes in blik en flesjes met statiegeld. Foto: Distrifood

5. Folders: Albert Heijn en Lidl best gelezen, Jumbo minder

De papieren folders van Albert Heijn en Lidl bereiken meer consumenten dan menig andere supermarktformule. De folder van Jumbo wordt door relatief weinig consumenten compleet gelezen.

Lees hier het volledige artikel.

Foto: Cor Salverius Fotografie

6. Oma's Soep breidt uit: 'Categorie groeit harder met ons merk naast PL'

Oma's Soep breidt flink uit in Nederlandse supermarkten, met naast ambachtelijke soepen en maaltijden nu ook koeken, broodsalades en pannenkoeken. Oprichter Max Kranendijk vertelt over de opmars, de meerwaarde ten opzichte van private label en over de overkoepelende missie van zijn bedrijf: eenzaamheid onder ouderen bestrijden.

Lees hier het hele artikel.

Oma's Soep-oprichter Max Kranendijk (links) en compagnon Martijn Canters. Foto: Oma's Soep

7. Academic update: Worden we warm voor huismerken?

Iedere maand duikt EFMI in de wetenschappelijke literatuur. Onderzoeker Erjen van Nierop keek naar de invloed van het weer op het vertrouwen in huismerken.

Lees hier het hele artikel.

Foto: Distrifood

onderzoek

Rabobank: 'A-merk gemiddeld 40 procent duurder dan huismerk'

