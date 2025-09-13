Niet te missen: Onderzoek Deloitte en erfopvolging binnen AH

Niet te missen: Onderzoek Deloitte en erfopvolging binnen AH
Foto: Albert Heijn

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft negen verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Gertjan Nijhuis troeft Albert Heijn af en stelt erfopvolging veilig

Bijna 20 jaar geleden kocht Gertjan Nijhuis een 'blauwe winkel' van Albert Heijn in Utrecht. Inmiddels staan zijn kinderen klaar om hem op te volgen. Hoe lukt het hem wel om zijn bedrijf in de familie te houden en bijvoorbeeld gebroeders De Block niet?

Lees het volledige artikel.

Ondernemer Gertjan Nijhuis met zijn zoon Joeri (34) en dochter Robin (28). Foto: Herbert Wiggerman
Ondernemer Gertjan Nijhuis met zijn zoon Joeri (34) en dochter Robin (28). Foto: Herbert Wiggerman

2. 🎧 Distrifood Podcast: Erfopvolging binnen Albert Heijn

Albert Heijn maakt het voor franchisers niet altijd makkelijk om hun kinderen de winkel te laten overnemen. Gertjan Nijhuis lukt het wel om de winkel over te dragen. William de Block slaagde daar niet in. Naast erfopvolging spelen er meer thema's tussen franchisegevers en franchisenemers.

Luister hier de hele aflevering.

Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

3. Opinie: Spar wijst leverancier terecht op gemiste kansen

Supermarkten in toeristische gebieden verdienen gedurende de vakantieperiode wat meer aandacht van sommige leveranciers. Die conclusie trekt niet alleen Spar-ondernemer Edwin Kraakman van Spar Woudsend, maar ook Distrifood-redacteur Herman te Pas.

Lees hier de hele opinie.

Herman te Pas
Herman te Pas

4. Onderzoek Deloitte: 8 gevolgen van blijvende zorgen over hoge prijzen

Het percentage consumenten dat zich zorgen maakt over prijsstijgingen in de supermarkt is dit jaar flink gestegen. Dusdanig dat het de manier waarop klanten hun boodschappen doen, waar ze dat doen en wat ze kopen verandert. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte.

Lees hier het hele artikel.

Foto: ANP
Foto: ANP

5. AH Bun vs. Nettorama: Stilte voor de storm in Zwolle

Bun Holding, van Albert Heijn-multifranchiser Jan Bun, en Nettorama worden buren in Zwolle. Aan de Deventerstraatweg in de wijk Assendorp gaan de sterk groeiende supermarktbedrijven met elkaar de strijd aan op een plek waar Boni jarenlang het rijk alleen had.

Lees hier het volledige artikel.

AH Bun komt links, rechts Nettorama. Foto: Distrifood
AH Bun komt links, rechts Nettorama. Foto: Distrifood

6. Jumbo schaalt regeneratieve landbouw op: 'Dit moet de toekomst zijn'

Jumbo lanceert in oktober als eerste landelijke supermarkt regeneratief geteelde aardappelen van Nederlandse bodem in al zijn winkels. Een ingrijpende stap en de start van een lange weg, zegt directeur category management Tim Hehenkamp tijdens het oogstfeest van Jumbo. 'Het is evident dat dit toekomst moet gaan hebben.'

Lees hier het hele artikel.

Jumbo-directeur category management Tim Hehenkamp schudt de hand van teler Jeroen Klompe. Links op de foto staat Jeroen Lemkes, ondernemer bij Jumbo Foodmarkt in Dordrecht. Foto: Distrifood
Jumbo-directeur category management Tim Hehenkamp schudt de hand van teler Jeroen Klompe. Links op de foto staat Jeroen Lemkes, ondernemer bij Jumbo Foodmarkt in Dordrecht. Foto: Distrifood

7. Waarom boerin Anita Heijdra hard uithaalt naar Albert Heijn

Heijdra Vleesvee begon in 2020 als duurzame rundvleesleverancier van Albert Heijn. Maar de veelbelovende samenwerking om kwalitatief Nederlands rundvlees op de kaart te zetten, liep spaak. In haar boek 'Op ons bord' legt boerin Anita Heijdra uit wat er allemaal misging. Ze spaart daarin de marktleider niet.

Lees hier het hele artikel.

Anita Heijdra de schrijfster van het boek 'Op ons Bord'. Eigen foto
Anita Heijdra de schrijfster van het boek 'Op ons Bord'. Eigen foto

