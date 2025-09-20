Niet te missen: Nieuwe Jumbo-ceo en verkiezingen

1. Profiel: Wie is Jesper Højer, de nieuwe Jumbo-ceo?
Jesper Højer is per 1 januari 2026 de nieuwe ceo van Jumbo. De Deen is daarmee de opvolger van interim-ceo Tom Heidman. Wie is hij?
2. Opinie: Jumbo heeft zijn eigen Deens dynamiet te pakken
Jumbo zegt dat de nieuwe topman Jesper Højer past bij de cultuur van Jumbo. Dat valt op voorhand zeker niet uit te sluiten. De kans dat de 47-jarige Deen juist zorgt voor een flinke cultuurverandering in Veghel is echter net zo aanwezig.
3. Verkiezingen: Dit willen politieke partijen met supermarkten
Betaalbare boodschappen, de machtige inkoopallianties aanpakken en het minimumloon opschroeven, politieke partijen hebben allemaal hun ideeën over supermarkten, blijkt uit de verkiezingsprogramma's. Distrifood zet aan de hand van zes thema's op een rij wat de politiek in petto heeft voor supermarkten.
4. Jumbo herstructureert bezorghubs: dit betekent 'Route 2025' concreet
Vorige week maandag trapte Jumbo officieel zijn 'Route 2025' af op de bezorghubs met een presentatie voor teamleiding en taart. Via Route 2025 herstructureert Jumbo zijn bezorgorganisatie. Distrifood zet op basis van interne memo's, verklaringen van Jumbo en gesprekken met een bezorger op een rij wat er verandert op de hubs en in Veghel.
5. AH De Wolf over verkoop winkel aan Europa Have: 'Prijs speelt altijd mee'
Ondernemerskoppel Richard en Olivia de Wolf-van Breugelen ambieerde aanvankelijk een verdubbeling van het aantal Albert Heijn-winkels van twee naar vier. De coronaperiode bracht echter een koerswijziging. Ze verkochten de supermarkt in Schiedam aan Europa Have en kiezen ervoor zich volledig te richten op hun zaak aan de Kleiweg in Rotterdam. Daar staat hun betrokkenheid bij de buurt centraal. Waarom veranderden de plannen en hoe kwam de multifranchiser in beeld als koper?
6. Alcoholische premixen: Aldi en Picnic zetten in op groei
Premixen zijn in het supermarktkanaal aan een enorme opmars bezig. Stijgende volumes en omzetten van hard seltzer springen in het oog. Waar de omzetten van dit subsegment in 2023 uitkwam op €9,2 miljoen is dit gestegen naar maar liefst €20,7 miljoen (beide MAT28) dit jaar. 'De categorie staat nog maar aan het begin. In de VS is hard seltzer al jaren mainstream en Nederland volgt die lijn.'