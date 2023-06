Marshoek onderdeel van De Jong & Laan 'Voor continuïteit en bredere dienstverlening'

Financieel dienstverlener Marshoek heeft zich aangesloten bij accountants- en advieskantoor de Jong & Laan. Het bedrijf wordt hiermee onderdeel van een veel grotere organisatie. Directeuren Ton van Loon en Marco Lokhorst lichten toe wat de voordelen zijn voor beide partijen én voor de klanten van Marshoek.

Marshoek is 37 jaar geleden gestart door de oprichters Mars en Hoek, en heeft al die tijd zelfstandig geopereerd. De kernactiviteit is het verzorgen van de financiële dienstverlening voor franchiseondernemers in de foodretail.

Bredere dienstverlening

Ton van Loon, algemeen directeur Marshoek: 'We zijn gestart met het verzorgen van administraties en salarisverwerking, maar daar kwam steeds meer bedrijfseconomisch advies bij. De afgelopen jaren is dat pakket verder uitgebreid met bredere dienstverlening voor franchise-ondersteuning en services voor grotere ketens. We maken daarbij gebruik van AFAS, waarbij we vrij diep in de organisatie van de klant datasystemen koppelen.'

Van Loon verklaart dat ze daarbij vooral gericht zijn op het verstrekken van exploitatie-informatie aan de ondernemer: 'We maken natuurlijk ook jaarrekeningen, maar de ondernemers hechten vooral aan de dagelijkse sturing en de duiding van hun resultaten en ontwikkeling. Daarvoor hebben we ook onze benchmark ontwikkeld, nu alweer tien jaar. De toegevoegde waarde van Marshoek zit hem in het gebruiken van die data om met ondernemers hun ambities te realiseren.'

Logische stap

Aan die zelfstandigheid is op 28 maart welbewust iets veranderd. Sinds die dag is het bedrijf onderdeel van accountants- en advieskantoor de Jong & Laan . Algemeen directeur Marco Lokhorst: 'De Jong & Laan is het tiende accountantskantoor van Nederland. Marshoek heeft zo'n 100 medewerkers, en sinds de komst van Marshoek heeft de Jong & Laan nu zo'n 850 medewerkers, in 23 vestigingen.

We willen graag naar een landelijke dekking, daarvoor hebben we een strategie uitgestippeld. De komst van Marshoek is daarin een logische stap”

De Jong & Laan is opgericht in het oosten van het land, in Vroomshoop, en richt zich momenteel op de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. De toevoeging van Marshoek breidt dit verzorgingsgebied uit met de provincie Utrecht. We willen graag naar een landelijke dekking, daarvoor hebben we een strategie uitgestippeld. De komst van Marshoek is daarin een logische stap.'

Samen kom je verder

Van Loon: 'Marshoek is groter geworden en heeft ook klanten met een flink grotere omvang. En met die groei rijst de vraag: ga je zelfstandig verder, of zoek je de aansluiting in een grotere groep? De laatste jaren is het bedrijf verder gemoderniseerd en veranderd. (Van Loon is directeur sinds 2017, red.) In je eentje ga je sneller, maar samen kom je verder. De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in techniek en in ons bedrijfspand. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen in onze klantenportefeuille. Nu richten we ons op zaken als continuïteit en kwetsbaarheid.'

Een andere motivatie is het aanbieden van een breder dienstenpakket, zoals advies op het gebied van belastingadvies, arbeidsrecht en subsidies”

'We willen op de langere termijn het beste kunnen bieden voor onze medewerkers en onze klanten', vervolgt hij. 'Om in die ontwikkelingen alleen te staan maakt je kwetsbaar. Dat is een van de motivaties om elders aansluiting te zoeken. Een andere motivatie is het aanbieden van een breder dienstenpakket, zoals advies op het gebied van belastingadvies, arbeidsrecht en subsidies. En ten slotte was het voor ons belangrijk dat wij die aansluiting zouden vinden bij een partij die ook goed past bij ons eigen bedrijf. Daarom zijn wij uitgekomen bij de Jong & Laan.'

Eigen naam en gezicht

Lokhorst: 'Marshoek opereert in een specifieke markt van retail, met heel eigen klanten. Dat willen we natuurlijk continueren, om die specifieke deskundigheid te behouden. Marshoek wordt dus wel onderdeel van de Jong & Laan, maar behoudt zijn eigen gezicht en naam. Daarnaast hebben wij veel klanten voor audit en fiscale advisering. Dat zijn specialismen die wij vanuit de Jong & Laan met expertise en schaalgrootte kunnen gaan toevoegen aan de dienstverlening.'

'Bovendien', vervolgt Lokhorst. 'Kunnen wij nu ook vanuit Utrecht audit en fiscaal advies gaan uitbreiden, zoals we dat al doen vanuit zes andere vestigingen. Wij kunnen ook veel hebben aan de expertises die Marshoek in huis heeft. En ze hebben een landelijke dekking waardoor wij ook makkelijker voet aan de grond kunnen krijgen in de andere delen van het land.'

Implicaties

Wat betekent dit voor supermarktondernemers en andere klanten van Marshoek? Van Loon: 'Marshoek blijft de specialist in de (food)retail. Door de Jong & Laan voelen we ons gesteund om dat nog breder in te zetten vanuit hun multidisciplinaire kant. De vertrouwelijkheid die wij in de markt hebben rond data, die zullen we te allen tijde blijven handhaven, want dat is ons unique selling point. De franchise-ondernemer mag verwachten dat wij onze kennis over de markt zullen blijven door ontwikkelen, bijvoorbeeld met de benchmark, maar ook met de kennis die we hebben met betrekking tot het besturen van franchiseorganisaties.'

De vertrouwelijkheid die wij in de markt hebben rond data, die zullen we te allen tijde blijven handhaven, want dat is ons unique selling point”

'Daarnaast ben ik blij dat we de expertise die we nog niet zelf in huis hebben ook bij de Jong & Laan kunnen halen. Voor onze klant is het dus vooral versterking. En het betekent continuïteit, omdat we onderdeel zijn van een grote organisatie. Wij zien ondertussen ook onze klanten groeien, en dat de wet- en regelgeving verzwaart. Dat maakt dat de audit-praktijk een steeds groter onderdeel zal gaan uitmaken van de dienstverlening. Dat is een synergie die goede perspectieven biedt voor de toekomst.'

Toekomstbestendig

Van Loon: 'Voor onze medewerkers is het belangrijk dat we in Utrecht blijven, en zij hun werkkring op dezelfde plek behouden. Natuurlijk veranderen er wel wat zaken, maar uitgangspunt is het behoud van de kernwaarden bij beide partijen. Bij Marshoek is dat de kennis en ervaring in de foodbranche, met de wens dat uit te breiden naar de non-food en verder door te groeien in de franchise. Tegelijk willen we met elkaar meeliften op ICT, op kennis en kwaliteit, in wet- en regelgeving.' Lokhorst concludeert: 'Voor beide partijen is dit een gewenste schaalvergroting, zodat we beide bestendig zijn voor de toekomst.'

