Niet te missen: Interview Spar-directie en einde AH-clash

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Ceo Ruud van Munster is net twee maanden aan de slag bij Spar, commercieel directeur Chantal de Rijk-Bex nu ruim een jaar. In een uitgebreid interview met Distrifood praat het leidersduo onder meer over de financiële uitdagingen, het nieuwe City-high-trafficconcept, de buurtwinkels, de gemakskoers en de strategie voor de toekomst. 'Uiteindelijk moet het verdienmodel interessant genoeg zijn voor ondernemers om te blijven ondernemen,' stelt Van Munster.

Als mede-investeerder in Hema, maakt Jumbo-familie Van Eerd de comeback van Hema van dichtbij mee. Hema is weer écht Hema. Zijn er voor het kwakkelende Jumbo, dat laveert tussen prijsgeruststelling en prijspromotie, lessen te trekken uit dit succesverhaal? Om terug te keren naar 'Jumbo zoals Jumbo bedoeld is'?

Na meer dan 2,5 jaar kon Frits van Eerd zich afgelopen week eindelijk in de rechtszaal verdedigen tegen de beschuldigingen van omkoping en witwassen. In september 2022 werd Van Eerd aangehouden en kort daarna legde hij zijn functie als ceo neer. Jumbo ging verder zonder Frits.

Geen boetes, politiek draagvlak dat als sneeuw voor zon verdween en ondernemers die de plastictoeslag creatief omzeilden of juist in hun voordeel gebruikten. De SUP-heffing verdwijnt na tweeënhalf jaar grotendeels in de prullenbak. Hoeveel geld ondernemers ermee ophaalden en wat daarmee gebeurde, is een groot vraagteken. Een reconstructie van hoe de plastictoeslag vanaf dag één gedoemd was om te mislukken.

Dekamarkt is begonnen met een nieuwe fase in de uitrol van de Groen-formule. De laatste versie van het concept is te zien in Assendelft en Haarlem. Meer winkels volgen.

Unieke omvang, unieke omzetdruk en unieke meters. Albert Heijn heropende dinsdag zijn winkel aan de Johannes Verhulststraat 149 in Amsterdam. Een bijzonder kleine buurtwinkel met een groot verhaal.

De feiten en cijfers over de supermarktbranche op een rijtje. Geactualiseerd tot en met periode 5 van 2025.

