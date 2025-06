Niet te missen: Lidl onthult ambities en de strijd om supermarktvastgoed

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft acht verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Het marktaandeel van Lidl groeit. De discounter brandt onder leiding van de pas aangetreden ceo Peter de Roos van de ambities: Lidl wil in Nederland 'de eerste keuze zijn voor supermarktklanten'.

Lees het volledige artikel .

Lidl-ceo Peter de Roos. Foto's: Linkedin en Distrifood

Lidl vaart meer en meer een eigen koers in vergelijking met zijn traditionele discountrivaal Aldi. Distrifood-redacteur Bart Lelieveld ziet dat Lidl branie heeft, inzet op expansie en steeds meer aan sportsponsoring doet en hij vraagt zich af waar hij dat toch eerder heeft gezien.

Lees hier het hele artikel .

Distrifood-redacteur Bart Lelieveld

Het vestigingspunt is een van de belangrijkste factoren in het succes van een supermarkt. De strijd om nieuwe locaties is vaak heftig en voor de winnende partij peperduur. In deze aflevering gaat het over supermarktvastgoed, de stand van zaken en de concrete plannen van Jumbo en Lidl.

Luister hier de aflevering .

Beeld: Distrifood

Action en Kruidvat concurreren met een deel van hun assortiment met de Nederlandse supermarkten. Maar hoe groot is hun aandeel eigenlijk in het supermarktassortiment? Onderzoeker Servé Muijres van YouGov dook op verzoek van Distrifood in de cijfers. 'Action heeft een marktaandeel van 1,2 procent. Kruidvat zelfs 3 procent.'

Lees hier het hele artikel .

Beelden: ANP

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de inspectie ILT, brancheorganisatie CBL: niemand weet hoeveel geld er met de verplichte plastictoeslag is opgehaald en waar dat naartoe vloeit. Supermarkten willen liever niet zeggen hoeveel ze afgelopen twee jaar binnenkregen via de plastictoeslag en wat daarmee gebeurde. Politieke partijen eisen actie en willen dat het ministerie achterhaalt wat er met de verplichte bijdrage gebeurt.

Lees hier het volledige artikel .

Verpakkingen waarop de SUP-toeslag wordt geheven. Foto: Distrifood

Jumbo stapt af van het alleen maar huren van winkelpanden. De supermarktketen stort zich nu ook op het kopen en zelf ontwikkelen van vastgoed. Momenteel is Jumbo bezig met tien nieuwe winkels volgens deze constructie.

Lees hier het hele artikel .

Michelle Eveleens (bij het Jumbo-scherm) op de vastgoedbeurs. Foto: Jumbo

De monumentale Hoogvliet aan de Steenovenweg in Utrecht ging vanochtend voor het eerst open. Een karakteristiek gebouw, met een bouwmarkt als buurman en waarin open koelingen terugkeren op de versafdeling.

Lees het volledige artikel .

Edwin de Maa en supermarktmanager Chiel Rowaan voor de nieuwe Hoogvliet aan de Steenovenweg in Utrecht. Foto: Herberg Wiggerman

De monumentale Hoogvliet aan de Steenovenweg in Utrecht ging vanochtend voor het eerst open. Een karakteristiek gebouw, met een bouwmarkt als buurman en waarin open koelingen terugkeren op de versafdeling.

Lees het volledige artikel .

Foto: Distrifood