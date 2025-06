Niet te missen: Dirk en Poiesz winnen Zomerrapport en rechtszaak Van Eerd

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Landelijk prolongeert Dirk de eerste plaats in de formulerapporten van YouGov, al is het met een kleinere voorsprong dan afgelopen winter. Bij de regionale formules herovert Poiesz de eerste plaats op Nettorama. Het grote nieuws van het Zomerrapport is echter dat het voormalige lelijke eendje van de consumentenonderzoeken, Aldi, plotseling op het podium staat.

Winnaars Dirk en Poiesz. Foto's: Distrifood

Beeld: Distrifood

Hij wilde vooraf niet nadenken over een celstraf, maar dinsdag hoort Frits van Eerd tóch dat het Openbaar Ministerie die wel eist: twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. 'Exorbitant', noemt Van Eerds advocaat Robbert Jonk die eis. Hij pleit voor vrijspraak.

Frits van Eerd arriveert bij de rechtbank in Groningen. Foto: Jan Willem van Vliet

Klanten, medewerkers en leveranciers: iedereen loopt er overheen en 'op de vloer gebeurt het'. Maar wat zijn de eisen aan de ondergrond in supermarkten? Wat zijn de verschillen tussen formules? En welke rol speelt innovatie? Distrifood duikt in de wereld van de evoluerende vloeren.

Vloer Albert Heijn met luik. Foto: Distrifood

Dekamarkt is begonnen met een nieuwe fase in de uitrol van de Groen-formule. De laatste versie van het concept is te zien in Assendelft en Haarlem. Meer winkels volgen.

Groene boodschap op parkeerterrein Dekamarkt Assendelft. Foto: Distrifood

Lidl wil de komende jaren uitbreiden naar zeker 500 winkels en uitgroeien tot eerste keuze in boodschappen. Toch is er een aantal obstakels waar de discounter tussendoor moet manoeuvreren. De stikstofkwestie en een overbelast elektriciteitsnet vereisen een goede planning en een lange adem.

De stand van Lidl op de Provada in 20225. Foto: Lidl

Picnic zat ook afgelopen jaar in Nederland in de rode cijfers. Bijna tegelijkertijd kwam het nieuws naar buiten dat de onlinesupermarkt volgens de rechter onder de supermarkt-cao valt. Dat roept volgens senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood nieuwe vragen op over de toekomst van Picnic.

Joep Meijsen, senior redacteur bij Distrifood