Niet te missen: Lappendeken Dekamarkt en 7 lessen AH Voedselbos

De familie Kat is gestart met een nieuwe fase in de uitrol van de groene Dekamarkt-formule. Om zo meer eenheid aan te brengen in het winkelbeeld. Dat is hard nodig, want het winkelbestand van de supermarktketen heeft momenteel veel weg van een lappendeken.

Foto: Distrifood

Op vijf kilometer van de Belgische grens runnen Michel Oomen en Desiree de Rooij het door Boon Food Group beleverde concept Koopcentrum De Boerenschuur. De ondernemers bestieren met hulp van zoon Thijn een supermarkt, Primera, lunchroom en bloemist. In de oude boerderij in Riel zit ook een Action en buiten staat een bulkmachine voor statiegeld. 'Rijk worden we hier niet van, maar kruidenieren is gewoon mooi. Het is een soort roeping.'

Foto: Distrifood

Nestlé wil met de nieuwste innovatie Neo by Nescafé Dolce Gusto de categorie portiekoffie - pads en cups - flink laten groeien. Dat apparaat garandeert volgens de multinational een 'barista-ervaring' thuis. Maar zitten klanten wel te wachten op weer een extra koffieapparaat op het aanrecht? En zit de hoge koffieprijs de introductie niet in de weg?

Peter Mul, de R&D-directeur koffiesystemen bij Nestlé in Orbe. Foto: Nestlé

Sinds twee jaar experimenteert Albert Heijn in het Voedselbos in Enspijk. Met appel- en perenleverancier Vogelaar Vredehof bekijkt de marktleider welke gewassen en teeltvormen goed passen bij het veranderende klimaat. Distrifood maakt de balans op en zet zeven lessen op een rij.

Martjin Versteegh (AH) en Sier van den Brand (Vogelaar Vredehof) wandelen door het Voedselbos. Foto: Distrifood

Supermarkten kunnen veel meer doen om zwerfafval te voorkomen. Vervang bijvoorbeeld de plastic zakjes op de bake off-afdeling voor papieren exemplaren en zet meer druk op fabrikanten om met duurzame verpakkingen te komen. Dat stelt Dirk Groot, die onder de naam Zwerfinator expert is in zwerfafval.

Dirk Groot, Zwerfinator, op pad. Foto: `Eelke Dekker

Michel Oomen en zoon Thijn poseren voor Koopcentrum De Boerenschuur in Riel. Foto: Distrifood

Merken zijn schaars in de versgroepen in de supermarkt. Het vleeswarenschap is daarop geen uitzondering. Vleeswarenfabrikant Compaxo wil daar samen met barbecuekoning Jord Althuizen vanaf dit najaar met het merk Smokey Goodness verandering in brengen. Barbecue voor op brood. Een merk bouwen in vleeswaren? 'Dat kost tijd, energie, geld en vergt heel veel kennis.'

Jord Althuizen, Rachelle en Michael van der Post en Tijno Verkerke. Foto: Dennis Wisse