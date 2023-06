Almhof richt zich met submerk op nieuwe generatie zuivelliefhebbers

Almhof lanceert een submerk: Almhof I Feel Good. Met twee soorten vezelyoghurt en twee varianten proteïnekwark richt de Duitse zuivelgigant Müller zich op een nieuwe generatie zuivelliefhebber. 'Het draait om een juiste balans tussen gezond eten en genieten', legt Salesmanager Roy Wolf van Müller Nederland uit.

De oorsprong van het merk ligt in de Voor-Alpen in Zuid-Duitsland. Zo wordt nog steeds ongeveer 90 procent van de producten daar geproduceerd en vormen de Alpen een inspiratiebron in de uitingen van het bekende zuivelmerk. Met het submerk wordt een nieuwe loot aan de stam toegevoegd. Deze is vanaf week 23 ingestroomd in het Nederlandse supermarktschap.

Gezond genieten

Er is een nieuw lifestylemerk gecreëerd met Almhof I Feel Good , als een uitbreiding van het sterke moedermerk. 'De nieuwe generatie zuivelliefhebbers is op zoek naar gezonde, lekkere én makkelijke producten. Een gezonde levensstijl draait om een juiste balans tussen gezond eten en genieten van het leven. Met ons nieuwe submerk denken wij hier aan te kunnen voldoen, omdat het niet uitgaat van extremen', legt Salesmanager Nederland en België Roy Wolf uit.

Brandmanager Annelène Bulder verklaart dat de vezelyoghurt uit de varianten aardbei en perzik-mango bestaat. De yoghurt in de bi-packs, met twee cupjes van 125 gram, bevatten per cup 4 gram vezels. Dat is 19 procent van de dagelijkse referentie-inname. Verder zijn ze een bron van calcium en bevatten de vitamines B1, B2 en B12.

Almhof I Feel Good richt zich op de 'balancer'.

De proteïne-kwark kent de varianten aardbei en perzik-maracuja en is te vinden in de bekende kuipjes van 450 gram. Met 0 % vet, 42 gram proteïne per verpakking en toegevoegde vitamines B2, B6 en B12 is ook deze innovatie geschikt voor de zogeheten 'balancer'. Proteïne is een belangrijke bouwstof voor het lichaam en goed voor het behoud van spieren en sterke botten.

Een gat in de zuivelmarkt

'Met de balancer hebben we een categorie in het leven geroepen die tussen de hyper controller en genieter in zit', legt Bulder uit. 'Een gat in de markt en bedoeld voor degenen die niet extreem bezig zijn met sporten en gezondheid, maar zowel willen genieten als gezond leven.' Als het gaat om proteïne is het huidige productaanbod volgens de Brandmanager vooral aansprekend voor de hyper control groep en is er minder aanbod voor de balancer. En hier komt nu dus verandering in. Door de penetratie van bijna 50 procent zal Almhof met I Feel Good een brede kopersgroep aantrekken is de verwachting.

Wij lanceren pas iets, als er echt behoefte is vanuit de consument. Er is anderhalf jaar ontwikkeling aan vooraf gegaan door onze R & D - afdeling. ”

'We zijn niet over één nacht ijs gegaan om hier toe te komen', vult Wolf aan. 'Wij lanceren pas iets, als er echt behoefte is vanuit de consument. Er is anderhalf jaar ontwikkeling aan vooraf gegaan door onze R & D - afdeling. En hoe goed de producten nutricieel ook zijn, smaak blijft erg belangrijk. Er is net zo lang gefinetuned, totdat iedereen tevreden was. Inclusief het consumentenpanel.'

De vier nieuwe gezonde producten spelen in op het veranderende consumptiepatroon van afnemers. 'Tegenwoordig wordt door een grote groep consumenten wel tussen de vijf tot zeven keer per dag in kleine hoeveelheden gegeten. De traditionele boterham verdwijnt wat naar de achtergrond in de ochtend, en toch is het belangrijk de juiste hoeveelheid vezels binnen te krijgen. Daarom komt dit submerk op het juiste moment', denkt Wolf die benadrukt niet betuttelend te willen zijn. 'De consumptie van onze innovaties kan als ontbijt, maar ook na het sporten in de avond, in plaats van een zak chips.'

Nog meer bergen verzetten

Bulder en Wolf benadrukken dat er nog meer varianten van het submerk Almhof I Feel Good in het verschiet liggen en dat er vanaf de zomer vol ingezet wordt op reclame middels een 360-graden-campagne die onder meer bestaat uit een tv-commercial, waarbij uiteraard de Alpen niet ontbreken. Ook wordt social media in vele vormen ingezet.

Dit artikel is gesponsord door Müller Nederland.