Altijd volle schappen met schapautomatisering

Retailers zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om hun winst te verhogen. Winkelefficiëntie is cruciaal voor de winstgevendheid, maar personeelstekorten kunnen dit moeilijker maken. Met schapautomatisering ogen schappen altijd vol.

Schapautomatisering speelt een sleutelrol in de operationele efficiëntie. In een snel veranderende omgeving waar arbeid schaars en steeds duurder wordt, is efficiënt werken noodzakelijk. 'We helpen onze klanten effectief te managen met merchandisingoplossingen', zegt Björn Borgman, Chief Executive Officer van HL Display . Hiervan is bewezen dat ze de productiviteit in de winkel waarborgen en klanten een positieve winkelervaring bieden.'

De huidige situatie dwingt retailers tot aanpassing

Energiebesparing is een prioritaire doelstelling geworden voor retailers. Supermarkten in heel Europa zetten daarom in op gesloten koelschappen. Hoewel dit energie bespaart, zijn productzichtbaarheid en schapbeheer nog steeds een uitdaging voor de supermarkt.

'Retailers zoeken naar oplossingen om de indruk te voorkomen dat ze niet voorradig zijn', verklaart Romke de Jung, Commercieel Directeur bij HL Display. 'Tevens willen ze dat klanten deuren van koelschappen zo lang mogelijk dicht houden. Er is veel vraag naar schapautomatisering om het bijvullen te vergemakkelijken, maar ook om ervoor te zorgen dat een product vooraan in het schap staat.'

'Systemen zoals Multivo Max spelen perfect in op die marktbehoefte. Uit winkeltesten blijkt dat het een tijdsbesparing oplevert van 45 minuten per dag. De voordelen zijn bewezen, vooral als het gaat om wijzigingen in schappenplannen', zegt De Jung.

Onderscheid je zelf om te winnen in de fysieke winkel

Naast inflatie heeft ook de coronapandemie dat het gedrag van consumenten sterk beïnvloed, waardoor de online verkoop is toegenomen. Fysieke winkels staan dus voor de uitdaging om zich te onderscheiden en waarde te bieden aan de consument. Maar de kansen zijn groter voor retailers in categorieën waar zichtbaarheid en onmiddellijke productbeschikbaarheid een belangrijk voordeel vormen ten opzichte van online concurrentie.

De Jung: 'Consumenten hebben de neiging om meer tijd te besteden aan categorieën als gezondheid en schoonheid om nieuwe trends te ontdekken of om hun favoriete producten te vinden. Winkels moeten in elk geval zorgen voor een perfecte merchandising om ervoor te zorgen dat shoppers terug willen komen. Met onze schapautomatisering helpen we hen om de schappen georganiseerd te houden, het aanbod goed te segmenteren en de winkelruimte te optimaliseren.'

Dit artikel is gesponsord door HL Display.