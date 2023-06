Leer kopers beter kennen met cashback-activatiecampagnes

Wil je jouw klanten beter identificeren, begrijpen en in beweging brengen? Door te weten wie je product (nog niet) koopt en wat de consument ervan vindt, kun je scherper schieten in de markt. Cashback-acties vergroten het succes van productinnovaties en trekken meer klanten naar de winkelvloer.

De FMCG-markt bevindt zich momenteel in een transitie. Digitalisering en inflatie leiden tot een versnippering in winkelgedrag en A-merken verliezen meer en meer terrein aan private label en huismerken. 'De shopper is selectiever geworden', weet Daan Meulemans, Sales Director FMCG bij shoppermarketing platform Scoupy , goed voor zo'n 1,4 miljoen gebruikers.

Identificeer de consument

'Niet iedere categorie is even belangrijk voor de shopper en op producten die minder essentieel of interessant zijn, wordt bespaard. Waar winkelpromoties voorheen een belangrijk middel waren om kopers vast te houden, wordt het steeds moeilijker voor merken om consumenten te binden aan hun merk.' Cashback-acties, waarbij een product eerst in de winkel voor de reguliere prijs moet worden gekocht, zijn daarentegen wel interessanter geworden, vertelt hij. 'De intrinsieke motivatie is hierdoor erg hoog, omdat er meer moeite gedaan moet worden voor het voordeel. Dergelijke acties vormen daarmee een effectief middel om de consument naar de winkelvloer en naar het point of sale te trekken.'

Cashback is naast het realiseren van een sales- en penetratie boost echter voornamelijk een middel om de consument te identificeren, benadrukt hij. 'Omdat consumenten zich moeten registreren om de kassabon te kunnen inscannen en indienen. Dit geeft de mogelijkheid om kopers te stimuleren om herhaalaankopen te doen en levert veel relevante informatie op over shopgedrag en voorkeuren. Informatie waarmee retailers en A-merken hun doelgroep (primair, secundair en tertiair) vervolgens heel specifiek kunnen selecteren en activeren.'

2-0 voorsprong in het winkelspel

Om de consument vast te houden of opnieuw voor je te winnen, is een relatie nodig, vertelt Sales Director Retail Dennis Kortekaas. 'En op basis van data kun je aan die relatie gaan bouwen.' Als strategisch partner in shoppermarketing helpt Scoupy retailers en FMCG-merken daarom om hun klanten op innovatieve, data-gestuurde wijze identificeren, bereiken en in beweging te krijgen. 'Zodat zij weer met 2-0 voor komen te staan in het winkelspel.' Iets wat online al jaren effectief werkt, vervolgt hij. 'Middels aankoopdata maken wij dit nu ook offline beschikbaar.'

Custom made mogelijkheden

Met ruim 1,4 miljoen geregistreerde gebruikers, 16 miljoen gescande kassabonnen en 350 miljoen aan gescande supermarktomzet beschikt Scoupy over veel relevante data om consumenten gericht te kunnen bereiken. Kortekaas: 'We hebben custom made mogelijkheden om voor ieder merk en budget impactvolle campagnes te creëren.'

'Door middel van bijvoorbeeld targeted branded content', vertelt Meulemans. 'Waarmee je als A-merk perfect het verschil kunt uitleggen tussen jouw product en een goedkoper private label alternatief. Daarnaast bereiken we de consument via social media, banners, pushberichten en sampling. Voor de echte verdieping hebben we tevens de mogelijkheid om een consumentenonderzoek op te zetten, waarmee de innovaties geoptimaliseerd kunnen worden. Wanneer je weet wat de consument van een product vindt tenslotte, kun je hier wat mee.'

Meer penetratie, rotatie en sales

Met gerichte, retail onafhankelijke campagnes, zorgt Scoupy voor meer penetratie, rotatie en sales, vertelt Kortekaas. 'De (aankoop)data die wij verkrijgen helpen retailers en A-merken te begrijpen welke aspecten de consument belangrijk vindt en wat men koopt, en waar. Door het (vervolg)contact hierop af te stemmen, creëren we relevante campagnes waarmee zij scherper kunnen schieten in de markt. Campagnes voor die zo belangrijke periode waarin je product net op het schap ligt. Na die eerste promoperiode of wanneer je verkopen achterblijven, bijvoorbeeld. We zijn als het ware de strategische laag onder de reguliere winkelvloer- en eigen marketingcampagnes, die de intrinsieke motivatie om een product te kopen aanwakkert.'

Voorkomen of genezen?

Scoupy doet dit plug-and-play, legt hij uit. 'Wanneer een product bijvoorbeeld uit het schap dreigt te verdwijnen of wanneer een bestaande campagne een boost nodig heeft, kunnen wij een actie optuigen die binnen 48 uur live is en direct verkopen realiseert.' Maar het liefst al direct bij de introductie van het nieuwe product. 'Omdat voorkomen nu eenmaal beter is dan genezen. Bij veel van onze partners zijn we dan ook al betrokken bij de jaarplannen, zodat campagnes zo gericht mogelijk kunnen worden ingevuld en producten op het juiste moment een optimale penetratie-, trial- en salesboost krijgen.'

Begrijpen en activeren

De campagnes zijn altijd maatwerk en kunnen tevens white label worden opgezet, vertelt Meulemans. 'Volledig in de look and feel van een merk. In samenwerking met ruim vijfhonderd franchisenemers brengen we de cashback-acties met POS-materiaal op de winkelvloer onder de aandacht. Consumentenidentificatie doen we dan via een QR-code, middels cashback- en/of winacties en het inscannen van de kassabon. Op basis van het profiel wat hieruit ontstaat, kunnen we de consument steeds beter begrijpen en (her)activeren.'

Nog meer bereik

Sinds september vorig jaar werkt Scoupy samen met Woolsocks , met vestigingen in meerdere Europese landen. Kortekaas: 'We willen consumenten in Nederland en Europa voorzien van dé financiële super-app, waarmee je op zo veel mogelijk plaatsen (automatisch) cashbacks en rewards krijgt voor online- en offline bestedingen bij deelnemende merken en retailers.'

Met de samenwerking vergroot Scoupy haar bereik aanzienlijk, benadrukt hij. 'En kunnen we steeds verder gaan uitbouwen. Nog meer data en bereik voor onze klanten, dus. Samen zorgen we voor meer traffic naar de winkelvloer, realiseren we meer sales, vergroten we het succes van productinnovaties en voorkomen we dat kostbare nieuwe producten een stille dood sterven op het schap.'

Dit artikel is gesponsord door Scoupy.