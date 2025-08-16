Niet te missen: Druk op Jumbo neemt toe en impact Omgevingswet

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft acht verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Tonnen sponsorgeld van Jumbo kwamen terecht bij crimineel Theo E. en de bijbehorende facturen waren vervalst. Het oordeel van de rechter vorige week was snoeihard voor Frits van Eerd. Toch blijft Jumbo volhouden dat het om een privékwestie gaat, het bedrijf wil niet concreet reageren op vragen. De druk op de supermarktketen loopt echter op.

Frits van Eerd arriveert bij de rechtbank in Groningen. Foto: Jan Willem van Vliet

Frits van Eerd hoorde vorige week het vonnis in zijn strafzaak. De rechter oordeelde dat hij schuldig is aan omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Daarvoor moet hij twee jaar de gevangenis in. Wat betekent dit voor Jumbo?

Foto: ANP

De schokkende uitspraak van de rechtbank in Groningen in de zaak rond Frits van Eerd blijft de gemoederen bezighouden. Senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood vraagt zich af of Van Eerd achteraf bekeken niet beter het schikkingsvoorstel had kunnen accepteren.

Joep Meijsen, senior redacteur bij Distrifood

De Omgevingswet gaat een enorme impact hebben op de supermarktbranche. Dat voorspelt Tommy Walvius. Distrifood sprak met de projectleider planvorming en retail van ruimtelijk adviesbureau Rho Adviseurs over de gevolgen van de nieuwe monsterwet. 'Supermarktketens moeten écht keuzes gaan maken.'

Tommy Walvius voor een Albert Heijn in Rotterdam. Foto's: Dennis Wisse

Plus' nieuwe beleid om multifranchisen te omarmen levert Stefan Ammerlaan twee nieuwe winkels op. Maar het zal nog een hele opgave worden om de voormalige filialen in Helvoirt en Loon op Zand te laten renderen. Dat schrikt Ammerlaan allerminst af. Hij is ervan overtuigd dat zijn eigen versconcept en regionale producten successen zullen brengen.

Stefan Ammerlaan. Eigen foto

Voormalig Coop-ondernemer Willie van den Berg heeft in Pannerden zijn tweede Spar-winkel geopend. Dat doet hij samen met zoon Stijn van den Berg.

Willie van den Berg (links) en zoon Stijn voor de nieuwe Spar in Pannerden. Foto: Distrifood

De tijd dat het persberichten regende van Picnic vanwege de opening van nieuwe hubs en de ontsluiting van nieuwe marktgebieden ligt alweer enige tijd achter ons. Dat roept de vraag op hoe het marktaandeel van Picnic in Nederland zich verder ontwikkelt.

Foto: Distrifood

De feiten en cijfers over de supermarktbranche op een rijtje. Geactualiseerd tot en met periode 6 van 2025.

Foto: Shutterstock