Niet te missen: Druk op Jumbo neemt toe en impact Omgevingswet

Niet te missen: Druk op Jumbo neemt toe en impact Omgevingswet
Frits van Eerd komt aan bij de rechtbank van Groningen. Foto: ANP

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft acht verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Druk op Jumbo neemt toe na vonnis Van Eerd: 'Een hels dilemma'

Tonnen sponsorgeld van Jumbo kwamen terecht bij crimineel Theo E. en de bijbehorende facturen waren vervalst. Het oordeel van de rechter vorige week was snoeihard voor Frits van Eerd. Toch blijft Jumbo volhouden dat het om een privékwestie gaat, het bedrijf wil niet concreet reageren op vragen. De druk op de supermarktketen loopt echter op.

Lees het volledige artikel.

Frits van Eerd arriveert bij de rechtbank in Groningen. Foto: Jan Willem van Vliet
Frits van Eerd arriveert bij de rechtbank in Groningen. Foto: Jan Willem van Vliet

2. 🎧 Distrifood Podcast: Frits van Eerd en het lot van Jumbo

Frits van Eerd hoorde vorige week het vonnis in zijn strafzaak. De rechter oordeelde dat hij schuldig is aan omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Daarvoor moet hij twee jaar de gevangenis in. Wat betekent dit voor Jumbo?

Luister hier de aflevering.

Foto: ANP
Foto: ANP

3. Opinie: Moet Frits van Eerd nu one for the team nemen?

De schokkende uitspraak van de rechtbank in Groningen in de zaak rond Frits van Eerd blijft de gemoederen bezighouden. Senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood vraagt zich af of Van Eerd achteraf bekeken niet beter het schikkingsvoorstel had kunnen accepteren.

Lees hier de volledige opinie.

Joep Meijsen, senior redacteur bij Distrifood
Joep Meijsen, senior redacteur bij Distrifood

4. Omgevingswet: Impact monsterwet op supermarkt enorm

De Omgevingswet gaat een enorme impact hebben op de supermarktbranche. Dat voorspelt Tommy Walvius. Distrifood sprak met de projectleider planvorming en retail van ruimtelijk adviesbureau Rho Adviseurs over de gevolgen van de nieuwe monsterwet. 'Supermarktketens moeten écht keuzes gaan maken.'

Lees hier het hele artikel.

Tommy Walvius voor een Albert Heijn in Rotterdam. Foto's: Dennis Wisse
Tommy Walvius voor een Albert Heijn in Rotterdam. Foto's: Dennis Wisse

5. Ammerlaan (Plus) slaat met 'lastige winkels' weg omhoog in

Plus' nieuwe beleid om multifranchisen te omarmen levert Stefan Ammerlaan twee nieuwe winkels op. Maar het zal nog een hele opgave worden om de voormalige filialen in Helvoirt en Loon op Zand te laten renderen. Dat schrikt Ammerlaan allerminst af. Hij is ervan overtuigd dat zijn eigen versconcept en regionale producten successen zullen brengen.

Lees hier het volledige artikel.

Stefan Ammerlaan. Eigen foto
Stefan Ammerlaan. Eigen foto

6. Ex-Coop-man Van den Berg opent samen met zoon tweede Spar

Voormalig Coop-ondernemer Willie van den Berg heeft in Pannerden zijn tweede Spar-winkel geopend. Dat doet hij samen met zoon Stijn van den Berg.

Lees hier het hele artikel.

Willie van den Berg (links) en zoon Stijn voor de nieuwe Spar in Pannerden. Foto: Distrifood
Willie van den Berg (links) en zoon Stijn voor de nieuwe Spar in Pannerden. Foto: Distrifood

7. Hoe gaat het verder met het marktaandeel van Picnic?

De tijd dat het persberichten regende van Picnic vanwege de opening van nieuwe hubs en de ontsluiting van nieuwe marktgebieden ligt alweer enige tijd achter ons. Dat roept de vraag op hoe het marktaandeel van Picnic in Nederland zich verder ontwikkelt.

Lees hier het hele artikel.

Foto: Distrifood
Foto: Distrifood

8. Feiten en cijfers 2025: De actuele omzetten en ontwikkelingen

De feiten en cijfers over de supermarktbranche op een rijtje. Geactualiseerd tot en met periode 6 van 2025.

Lees hier het hele artikel.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

  1. Vacatures

  2. FreshRecruitment

    Senior Key Accountmanager

    FreshRecruitment logo

  3. Fresh Recruitment

    Accountmanager

    Fresh Recruitment logo

  4. FreshRecruitment

    R&D Manager

    FreshRecruitment logo

  5. FreshRecruitment

    Account Manager Retail Frankrijk

    FreshRecruitment logo

  6. FreshRecruitment

    Account Manager Retail Polen

    FreshRecruitment logo
Bekijk vacatures
Onderwerpen beheren

Mijn artikeloverzicht kan alleen gebruikt worden als je bent ingelogd.

Foto: ANP
rechtszaak

Jumbo-ondernemers nuchter én emotioneel over vonnis Van Eerd  

  1. Holie's klopt voor rechter Lotus Bakeries 'op alle punten'
  2. Hoe gaat het verder met het marktaandeel van Picnic?
  3. Haribo benoemt zoon oud-directeur in Nederlandse directie
  4. Jumbo-ondernemers nuchter én emotioneel over vonnis Van Eerd
  5. Fabrikanten kort: Moederbedrijf Twinings koopt broodbedrijf
  6. Plus-ondernemers zetten app in om lokale vergroening te stimuleren
  7. Feiten en cijfers 2025: De actuele omzetten en ontwikkelingen
  8. 😊 Check-out: Jumbo presenteert op Oogstfeest duurzame aardappels
  9. Jumbo praat met ondernemers over impact vonnis Frits Van Eerd
  10. Albert Heijn vernieuwt sauzenschap: meer pit en exclusiviteit
Meer nieuws
  1. Jumbo-ondernemers nuchter én emotioneel over vonnis Van Eerd
  2. 🎧 Distrifood Podcast: Van Eerd en het lot van Jumbo
  3. Feiten en cijfers 2025: De actuele omzetten en ontwikkelingen
  4. Holie's klopt voor rechter Lotus Bakeries 'op alle punten'
  5. Hoe gaat het verder met het marktaandeel van Picnic?
  6. Plus-ondernemers zetten app in om lokale vergroening te stimuleren
  7. Buitenland kort: Van der Laan overtreft verwachtingen bij Douglas
  8. Albert Heijn en FrieslandCampina lanceren ontbijtoffensief
  9. Haribo benoemt zoon oud-directeur in Nederlandse directie
  10. Fabrikanten kort: Moederbedrijf Twinings koopt broodbedrijf
  1. Jumbo praat met ondernemers over impact vonnis Frits Van Eerd
  2. Vastgoeddirecteur Björn Bertrand verlaat na 5,5 jaar Plus
  3. Amazon begint kolossaal Amerikaans versoffensief
  4. Albert Heijn vernieuwt sauzenschap: meer pit en exclusiviteit
  5. Ex-Coop-man Van den Berg opent samen met zoon tweede Spar
  6. Koffie en cacao in vizier van ACM vanwege te vage claims
  7. AH en Plus roepen haring terug vanwege listeriabacterie
  8. Druk op Jumbo neemt toe na vonnis Van Eerd: 'Een hels dilemma'
  9. Letselschadebureau richt pijlen op Pepsico na recall
  10. 😊 Check-out: Jumbo presenteert op Oogstfeest duurzame aardappels