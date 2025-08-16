Niet te missen: Druk op Jumbo neemt toe en impact Omgevingswet

1. Druk op Jumbo neemt toe na vonnis Van Eerd: 'Een hels dilemma'
Tonnen sponsorgeld van Jumbo kwamen terecht bij crimineel Theo E. en de bijbehorende facturen waren vervalst. Het oordeel van de rechter vorige week was snoeihard voor Frits van Eerd. Toch blijft Jumbo volhouden dat het om een privékwestie gaat, het bedrijf wil niet concreet reageren op vragen. De druk op de supermarktketen loopt echter op.
2. 🎧 Distrifood Podcast: Frits van Eerd en het lot van Jumbo
Frits van Eerd hoorde vorige week het vonnis in zijn strafzaak. De rechter oordeelde dat hij schuldig is aan omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Daarvoor moet hij twee jaar de gevangenis in. Wat betekent dit voor Jumbo?
3. Opinie: Moet Frits van Eerd nu one for the team nemen?
De schokkende uitspraak van de rechtbank in Groningen in de zaak rond Frits van Eerd blijft de gemoederen bezighouden. Senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood vraagt zich af of Van Eerd achteraf bekeken niet beter het schikkingsvoorstel had kunnen accepteren.
Lees hier de volledige opinie.
4. Omgevingswet: Impact monsterwet op supermarkt enorm
De Omgevingswet gaat een enorme impact hebben op de supermarktbranche. Dat voorspelt Tommy Walvius. Distrifood sprak met de projectleider planvorming en retail van ruimtelijk adviesbureau Rho Adviseurs over de gevolgen van de nieuwe monsterwet. 'Supermarktketens moeten écht keuzes gaan maken.'
5. Ammerlaan (Plus) slaat met 'lastige winkels' weg omhoog in
Plus' nieuwe beleid om multifranchisen te omarmen levert Stefan Ammerlaan twee nieuwe winkels op. Maar het zal nog een hele opgave worden om de voormalige filialen in Helvoirt en Loon op Zand te laten renderen. Dat schrikt Ammerlaan allerminst af. Hij is ervan overtuigd dat zijn eigen versconcept en regionale producten successen zullen brengen.
Lees hier het volledige artikel.
6. Ex-Coop-man Van den Berg opent samen met zoon tweede Spar
Voormalig Coop-ondernemer Willie van den Berg heeft in Pannerden zijn tweede Spar-winkel geopend. Dat doet hij samen met zoon Stijn van den Berg.
7. Hoe gaat het verder met het marktaandeel van Picnic?
De tijd dat het persberichten regende van Picnic vanwege de opening van nieuwe hubs en de ontsluiting van nieuwe marktgebieden ligt alweer enige tijd achter ons. Dat roept de vraag op hoe het marktaandeel van Picnic in Nederland zich verder ontwikkelt.
8. Feiten en cijfers 2025: De actuele omzetten en ontwikkelingen
De feiten en cijfers over de supermarktbranche op een rijtje. Geactualiseerd tot en met periode 6 van 2025.