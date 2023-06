Knoppers breidt het assortiment uit

Al meer dan 25 jaar is Knoppers de zeer populaire wafel in het koekschap. Na de recente, succesvolle uitbreiding in het candy bar schap volgt dit jaar de grote uitbreiding met een nieuwe reep en voor het eerst twee nieuwe varianten op de populaire wafel.

1997 was het jaar waarop Nederland kennismaakte met Knoppers, de wafel die een ongekend succes werd voor alle foodretailers. Vier jaar geleden kwam Knoppers voor het eerst met een nieuw product onder de eigen merknaam: Knoppers NutBar, waarmee een nieuw segment werd aangeboord. Een candy bar gebaseerd op de wafel, met romige karamel, hazelnoot en chocolade. Door het buitenlands succes werd de bar snel door de retail opgenomen en groeide hij al gauw door tot de best roterende multi-pack in het candy bar-schap. Het succes van de Knoppers NutBar zorgde in 2021 voor twee nieuwe varianten, de PeanutBar en CoconutBar.

Ze laten zien dat de consument houdt van variatie in het candy bar-schap”

Key Account Manager Manon Dortland: ‘Het is een mooie geschiedenis van een groei vanuit onze sterke wafel naar een enorm succes met de Bars. De smaakvarianten hebben vervolgens gezorgd voor een fraaie toevoeging op onze portfolio. Ze laten zien dat de consument houdt van variatie in het candy bar-schap. En het succes van de Bars laat ook zien dat het merk staat als een huis.’

Nieuwe introducties

Eva Heijne-Draga, Senior Product Manager bij Knoppers: ‘Al meer dan 25 jaar is onze wafel een succes op de markt, zónder dat we een smaakvariant hebben toegevoegd. Dat we nu met twee varianten tegelijk komen, is eigenlijk heel bijzonder!’ 2023 wordt dan ook het jaar waarin Knoppers komt met groot nieuws: maar liefst drie nieuwe introducties. Begin dit jaar is de Knoppers NutBar DARK geïntroduceerd en stapsgewijs ingestroomd in de Nederlandse supermarkten. Deze wafel is de vertrouwde NutBar, maar dan met donkere wafels en donkere melkchocolade.

De NutBar Dark is begin dit jaar geïntroduceerd

Heijne-Draga: ‘Onze wafel is al die jaren een succes: een knapperige volkoren wafel met melkcrème, stukjes hazelnoot en chocolade. Dit jaar komen we voor het eerst met een variant op de originele Knoppers, en zelfs met twee tegelijk. Knoppers Peanut is de vertrouwde wafel maar dan met een zachte pindacrème en gezouten stukjes pinda. We weten van de PeanutBar dat dit een succesvolle smaak is. De tweede nieuwe variant is Knoppers Black & White, opnieuw de vertrouwde wafel maar dan met een donkere wafel en knapperige koekstukjes. Deze heeft een meer intense smaak.’

Campagnes

Vanaf week 23 verschijnen de nieuwe wafels in de schappen. In week 24 start een landelijke campagne op televisie en online. In het najaar wordt de campagne uitgebreid met pr-acties via bijvoorbeeld influencers, en met sampling acties.

Met bars trekken we zowel vrouwen als mannen aan, en met de klassieke wafel trekken we vooral moeders met jonge kinderen”

De campagne voor de NutBar DARK loopt sinds begin dit jaar op televisie, en hiervoor wordt er al flink gesampled op high traffic locaties. Ook is er een samenwerking met het populaire Tv-programma Het Jachtseizoen om de Bars nog extra onder de aandacht te brengen. Heijne-Draga: ‘We communiceren bars en wafels nooit tegelijk. Het zijn twee verschillende segmenten, met twee verschillende doelgroepen. Ze hebben ook verschillende positioneringen. Met bars trekken we zowel vrouwen als mannen aan, en met de klassieke wafel trekken we vooral moeders met jonge kinderen. We verwachten echter met de varianten Peanut en Black & White ook meer volwassenen aan te spreken.’

Shopper wil variëren

Dortland: ‘Een van de kenmerken van Storck is dat we heel toegankelijke smaken aanbieden. De nieuwe wafels zijn ook zeer toegankelijk voor de shopper, maar wel met een eigen karakter en een eigen identiteit.’ Heijne-Draga: ‘We zien uit onderzoek dat voor deze segmenten variatie heel belangrijk is voor de shopper. Dat is de basis voor deze nieuwe introducties dit jaar. Vooral sampling is daarbij belangrijk, want proeven is geloven bij deze nieuwe wafels en de nieuwe NutBar DARK’

Dortland: ‘Dit zijn geweldige introducties. En we zitten natuurlijk niet stil; we zitten vol met plannen voor de toekomst. We gaan eerst deze nieuwe varianten groot maken. En wat er hierna gaat komen, dat kunnen we nog niet vertellen, maar we gaan vol energie verder.’

Dit artikel is gesponsord door Storck .