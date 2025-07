Gesponsord DACHSER Food Logistics zet stap in Europese groei

Ruim twee jaar na de overname van Müller Fresh Food Logistics door het Duitse DACHSER is nu ook de naam aangepast: DACHSER Netherlands Food Logistics is een feit. Barry Stegeman, sinds 1 januari 2025 Country Manager Food Logistics Netherlands, omschrijft de naamsverandering als een logische en strategische stap. 'We zijn klaar voor de volgende fase: verdere groei, met meer mogelijkheden voor onze klanten, vooral op het gebied van export, warehousing en digitalisering.'

Stegeman werkt al 24 jaar voor het bedrijf, waarvan de laatste veertien jaar als lid van de directie. Hij volgde Jan-Peter Müller op als Country Manager. ‘De integratie met DACHSER verloopt voorspoedig’, vertelt hij. ‘ DACHSER is een stabiele familieonderneming en staat realistisch in de wereld, dat past heel goed bij ons. Met de kracht van DACHSER achter ons kunnen we ons internationale netwerk nu nog verder uitbreiden.’

Geleidelijke overgang

Er is bewust gekozen voor een geleidelijke overgang. ‘Onze circa 300 vrachtwagens worden gefaseerd voorzien van een nieuwe uitstraling en aangepast logo. Nieuwe voertuigen krijgen uiteraard direct de kenmerkende DACHSER-stijl. Ook de panden worden momenteel aangepast: daar worden de Müller logo’s vervangen door die van DACHSER.’

Import en export

De internationale ambities van DACHSER Netherlands Food Logistics zijn groot, vervolgt Stegeman. ‘En reiken tot ver buiten de Benelux, waar we tot nu toe voornamelijk actief waren. Dankzij de uitbreiding van ons logistieke netwerk richting onder andere Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Italië en de nordics kunnen we ons nu nog beter positioneren en ook focussen richting Europese export, vooral op het gebied van geconditioneerde food groupage.'

'Hierin speelt het door DACHSER opgezette European Food Network een belangrijke rol', aldus Stegeman. 'Daarnaast kunnen we met de container terminal in Waddinxveen (dichtbij haven Rotterdam) ook steeds meer stappen zetten voor global groupage en faciliteren in import en export vanuit diverse landen.’

One-shop-shopping model

De vergrote slagkracht, capaciteit en expertise vallen goed bij klanten, merkt Stegeman. ‘We hebben al mooie stappen gezet met bestaande relaties en zien duidelijk dat ook nieuwe partijen met vertrouwen willen aanhaken. Een one-stop-shoppingmodel, ook buiten de Benelux, met realtime inzicht is voor bedrijven met korte THT’s bijzonder aantrekkelijk.’

Klanten kunnen eenvoudig informatie opvragen over elke stap in de supply chain, zoals track & trace, voorraadstatus en zendingdetails”

Een goed voorbeeld hiervan is eLogistics (in de toekomst ‘DACHSER Platform’), vertelt hij. ‘Dit digitale klantenportaal biedt directe toegang tot alle relevante gegevens en koppelt naadloos met onze transport- en warehousemanagementsystemen. Klanten kunnen eenvoudig informatie opvragen over elke stap in de supply chain, zoals track & trace, voorraadstatus en zendingdetails.

Volledig geautomatiseerde crossdock-terminal

@ILO speelt eveneens een belangrijke rol in onze operatie, vervolgt Stegeman. ‘In deze volledig geautomatiseerde crossdock-terminal worden pallets niet alleen bij binnenkomst en vertrek, maar ook tijdens opslag automatisch geïdentificeerd, gelokaliseerd, gemeten en geregistreerd. Handmatige scans zijn daardoor overbodig, wat zorgt voor snellere processen en minder kans op fouten.'

'Daarnaast bieden we de mogelijkheid om voorraden sneller op te hogen, niet geheel onbelangrijk in tijden van geopolitieke onzekerheid. We bieden een breed palet aan diensten, van ompakken tot verpakken en labellen. Klanten kunnen bij ons terecht voor de totale supply chain.’

Nieuwe locatie in Waddinxveen Na de vestigingen in Holten, Roelofarendsveen, Nijkerk en Lekkerkerk betrekt DACHSER Food Logistics in het derde kwartaal van 2025 een nieuwe locatie in Waddinxveen. Waddinxveen vormt al een goede logistieke basis voor European Logistics en Air & Sea Logistics met meerdere DACHSER panden en daar komt een nieuw pand voor Food en European Logistics bij.

Stegeman: ‘Het is een bestaande locatie, maar we brengen het pand waar mogelijk naar het hoogste niveau. Denk aan zonnepanelen op het dak, ledverlichting en een efficiënte inrichting van de logistieke stromen. Wat we kunnen doen, doen we.’

Drie temperatuurzones

De locatie wordt, net als in Holten, ingericht met drie temperatuurzones: gekoeld, diepvries en ambient/ongekoeld. ‘Dit maakt het mogelijk om een breed scala aan producten op één plek te verwerken en efficiënt te distribueren, zowel nationaal als internationaal. Het versterkt niet alleen onze dienstverlening, maar vergroot ook onze flexibiliteit richting klanten.’

De integratie van Müller in DACHSER biedt meer efficiency, snelheid en een nog breder pakket aan logistieke diensten, besluit Stegeman. ‘We blijven werken met dezelfde betrokkenheid en service die onze relaties van ons gewend zijn, en continueren onze focus op de Benelux met forse export groei via een krachtig Europees netwerk. Wij zijn klaar voor de toekomst.’

DACHSER Netherlands Food Logistics.