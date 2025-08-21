Verspillingsvrije Week: 'Slim verpakken tegen verspillen'

Gesponsord

Van 8 tot en met 14 september roept het nationale platform "Samen Tegen Voedselverspilling" Nederlanders op om minder eten te verspillen. 'Een verspillingsvrije levensstijl begint vaak al bij de juiste verpakking', zegt Nathalie Walter, sustainabilitymanager France & Benelux bij Tetra Pak.

De Verenigde Naties willen tegen 2030 wereldwijd de helft minder voedsel verspillen. Ook de Europese Unie en Nederland streven naar datzelfde doel. Maar om dat te bereiken, is er nog flink wat werk aan de winkel. Vandaag verspillen we 30% van de wereldwijde voedselproductie. In Nederland alleen gooien we jaarlijks gemiddeld 33,4 kilo per persoon weg. 

Tijdens de jaarlijkse Verspillingsvrije Week ligt de focus op bewustwording: want met gemiddeld 33,4 kilo voedselverspilling per persoon per jaar valt er nog veel winst te boeken. Elke kilo telt, zeker als je bedenkt hoeveel energie, water en grondstoffen erin kruipen vóórdat iets op je bord belandt.

Maar die verspilling heeft een grote impact op het klimaat. Eten legt namelijk een lange weg af voor het op ons bord ligt: het is verbouwd, verwerkt, vervoerd en moet vaak gekoeld bewaard worden. Verspillen we dat eten, dan verspillen we ook al die energie. Als iedereen in Nederland één week lang niets zou weggooien, besparen we samen ruim 23 miljoen maaltijden. Dat voorkomt ook meer dan 34 miljoen kilo CO2-uitstoot.  

Duurzaam verpakt, minder verspilling

Om Nederlanders hierbij stil te laten staan, organiseert 'Samen Tegen Voedselverspilling' voor het zevende jaar op rij de Verspillingsvrije Week. Vorig jaar zetten ruim 4 miljoen Nederlanders zich extra in om minder eten te verspillen. Ze planden onder meer hun wekelijkse maaltijden slimmer, kochten gerichter in, vroren meer in, kookten creatiever of aten vaker restjes op.  

Voor producenten begint het al bij hoe ze hun product ontwikkelen en inpakken.

Sinds 2024 is Tetra Pak, expert in voedselverwerking- en verpakking partner van Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Samen zetten beide partijen met alle andere aansluitende zich in om voedselverspilling te verminderen en een duurzamere toekomst te creëren. 'Willen we écht minder voedsel verspillen, dan moeten we als industrie samenwerken én mensen bewuster maken van hun keuzes', zegt Nathalie Walter, sustainabilitymanager France & Benelux bij Tetra Pak. 'Voor producenten begint het al bij hoe ze hun product ontwikkelen en inpakken. Met de juiste technieken en verpakking houd je voedsel langer vers en voorkom je dat het onnodig in de vuilnisbak belandt.' 

Minder verspilling tijdens productie

Er bestaan vandaag al verschillende technologieën die verspilling aan de bron aanpakken. Zo ontwikkelde Tetra Pak een nieuwe verpakkingsmethode voor sojadranken, waarbij de volledige sojaboon wordt gebruikt. Deze technologie vermindert de hoeveelheid afval en verhoogt het vezel- en eiwitgehalte door de vezels van de boonsoort, okara, in de drank te verwerken. Door de okaradeeltjes klein genoeg te malen, blijft de smaak en textuur intact. Bovendien is het product zes tot twaalf maanden houdbaar, zonder conserveringsmiddelen of bindmiddelen. 

Slim verpakken bespaart energie én voedsel

Niet alleen tijdens het produceren van voedsel, maar ook daarna is er winst te boeken. De aseptische verpakkingstechnologie van het bedrijf zorgt er daarnaast voor dat producten langer goed blijven, zonder conserveermiddelen of koeling tijdens transport. Dat verlaagt niet alleen de kans op verspilling, maar bespaart ook energie onderweg.  

'Een verpakking die voedsel beter beschermt, maakt het makkelijker voor supermarkten om verspilling te beperken. Dat maakt een verschil voor het milieu én speelt in op de verwachting van klanten om bewuster met voeding om te gaan', concludeert Walter. 

Dit artikel is gesponsord door Tetra Pak.

