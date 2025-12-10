Gesponsord Authentieke buitenlandse producten voor iedereen

Fangoo & Zon Impex levert Mediterraan (Turks/Marokkaans/Arabisch) en Oost-Europees assortiment. Oprichters Zafer Boztas en Aziz Odilov verwachten een forse groei in de komende jaren, vooral in de grote Nederlandse supermarkten. Fangoo & Zon Impex is de juiste partner om die markt te bouwen.

Fangoo & Zon Impex is importeur en distributeur van een groot aantal, veelal mediterrane en Oost-Europese A-merken. Het totale assortiment bevat tussen de 2500 en 3000 SKU’s.

‘Het zijn authentieke A-merken die in deze landen en streken erg bekend zijn’, begint Zafer Boztas. ‘In Nederland hebben we veel verschillende culturen, gemeenschappen en geloven. Wij halen de producten van die gemeenschappen uit hun vaderland naar Nederland, om ze vervolgens op de juiste manier hier op de markt te brengen. Onze klanten zijn supermarkten, groothandels, horeca en bijvoorbeeld ship-suppliers: we beleveren ook in de Rotterdamse en Antwerpse haven.’

Grote doelgroep

Odilov: ‘Onze website geeft een goed inzicht in welke producten we leveren. De actuele voorraad is continu inzichtelijk voor al onze klanten via ons online platform. Zo kunnen retailers eenvoudig en snel bestellingen plaatsen, hun assortiment optimaliseren en direct inspelen op de veranderende klantvraag.’

‘Onze missie is dat we niet alleen de vijf miljoen mensen met een allochtone achtergrond willen bedienen, maar álle achttien miljoen Nederlanders’, gaat Boztas verder. ‘Want we willen álle Nederlanders die authentieke Turkse koek, die Marokkaanse schotel of dat Poolse of Oekraïense gerecht aanbieden. De grote, groeiende groep consumenten uit de landen aan de Middellandse Zee en uit landen als Polen, Oekraïne, Balkanlanden en Syrië, zijn van oudsher bekend met deze producten. Maar ook veel Nederlanders kennen die producten van buitenlandse reizen en vakanties.’

Samenwerken met retail

‘Om dat te bereiken willen we direct samenwerken met de Nederlandse retailers. Een van onze recente stappen is een directe samenwerking met Jumbo, waar we 24 schapmeters in de internationale straat verzorgen. Die 24 meter wordt volledig gevuld met deze producten. We hebben een uitgebreid softwaresysteem, waaronder EDI, en beschikken over alle benodigde certificaten, zoals het BRC-certificaat, Halal-certificaat en alle andere certificeringen volgens Europese wetgeving’, aldus Boztas.

‘We willen de Nederlandse retailer compleet ontzorgen in de invulling van dit assortiment met een directe samenwerking. Door onze dertig jaar ervaring weten wij welke producten deze consumenten gebruiken, en wat er speelt in allerlei categorieën als ontbijt, snacks, conserven, maaltijden, dranken of schoonmaakmiddelen. We weten wat belangrijk is voor de Nederlandse retailers, want zo heel veel meters hebben ze er niet voor. Ook bij Jumbo gaat het maar om 24 schapmeters, waar wij het schappenplan voor hebben gemaakt, samen met het categorymanagement van Jumbo. Deze meters zijn een eerste belangrijke stap, in de toekomst zal dat echt veel meer gaan worden.’

Groeiende markt en samenwerking

Boztas: ‘De vraag naar mediterrane en Oost-Europese producten groeit snel. We zien dat steeds meer consumenten – van alle achtergronden – deze smaken ontdekken en waarderen. Zowel grote als gespecialiseerde winkels spelen daar slim op in. Wij werken graag met alle partijen samen die deze groeiende markt willen versterken.’

Wat zijn de trends in deze markt?

Boztas: ‘We zien dat de manier van boodschappen doen verandert. Veel mensen, met name de jongere generatie, combineren werk, gezin en een druk dagelijks leven, waardoor zij hun aankopen graag op één plek doen. Grote supermarktketens zoals Dirk, Jumbo en Albert Heijn spelen hierop in door hun assortiment uit te breiden met internationale producten. Daardoor krijgen steeds meer mensen, ongeacht achtergrond, toegang tot smaken uit verschillende culturen. Tegelijkertijd verandert de positie van kleinere speciaalzaken in het landschap, en groeit de behoefte aan partners die retailers kunnen helpen om dit diverse aanbod op een kwalitatieve en authentieke manier in het schap te brengen. Fangoo & Zon Impex sluit hier goed op aan.’

De juiste partner

‘Op dit moment is dit assortiment nog een chaos in de Nederlandse retail. De schappen zijn rommelig, men is zoekende en heeft geen ervaring. Er wordt gewerkt met partijen die zelden de benodigde certificeringen hebben, en zelden altijd kunnen leveren. Fangoo & Zon Impex kan dat wel en op de juiste, professionele wijze. We hebben DC’s op drie locaties in Nederland, en een hoofdkantoor in Berkel en Rodenrijs. Door ons eigen wagenpark kunnen we zeer snel leveren, en we willen de klant in alles ontzorgen’, aldus Boztas.

Wat is het nadeel van indirecte samenwerking?

Odilov: ‘Het nadeel van de indirecte samenwerking die we ook hebben met andere retailers, is dat er geen communicatie is, geen data-uitwisseling, geen marketing, en het lukt niet om de juiste assortimenten op te bouwen. Er wordt ingekocht bij of geschakeld met partijen die geen verstand hebben van de producten of de markt. Het specialisme is er niet. En het belangrijkste is dat je marktconforme prijzen biedt, niet prijzen die drie of vier keer hoger zijn dan bij anderen. Met een marktconforme prijs krijg je ook voor deze assortimentsgroep het vertrouwen van de consument.’

Tot slot

‘Circa vijf miljoen Nederlanders hebben een migratie- of etnische achtergrond’, besluit Odilov. ‘Dat is zo’n 28% van de bevolking, met een groot deel geconcentreerd in de Randstad. Nederland is daardoor een zeer diverse samenleving met veel verschillende culturen, smaken en tradities. Bij Fangoo & Zon Impex zien wij dit als een kans en een uitdaging: wij willen het verschil maken door álle 18 miljoen Nederlanders toegang te geven tot authentieke buitenlandse producten. Zo dragen wij bij aan het ontdekken van nieuwe smaken, het vieren van culturele diversiteit en het verbinden van mensen door middel van voedsel.’

Dit artikel is gesponsord door Fangoo & Zon Impex .