Tempo 3-in-1: fluweelzacht, wasmachinebestendig en biologisch afbreekbaar

Consumenten willen een zakdoek die zacht, sterk en duurzaam is. Daarom zorgt Tempo voor de beste combinatie van zacht, wasmachinebestendig en duurzaam: de nieuwe Tempo 3-in-1. Met focus op deze drie USP’s in campagnes en op de verpakkingen, zorgt het A-merk er voor dat de producten top-of-mind zijn bij de consument.

Al decennia staat Tempo bekend om haar fluweelzachte tissues en zakdoekjes, met als absolute hardloper de Originals-zakdoekjes. ‘Of het nu om regulier gebruik gaat’, vertelt category manager Claire Grootveld, ‘of om verkoudheid of bij hooikoorts; onze producten bieden altijd een zachte verzorging.’ De zakdoekjes zijn uniek in sterkheid, vertelt ze. ‘En doorstaan iedere wasbeurt*. Consumenten hoeven zich hierdoor geen zorgen te maken als een zakdoekje per ongeluk in de was belandt. Hiermee zijn we als merk echt onderscheidend.’

Biologisch afbreekbaar

Behalve zacht en sterk zijn de zakdoekjes en tissues zo duurzaam mogelijk gemaakt, gaat Grootveld verder. ‘Al onze producten zijn biologisch afbreekbaar door micro-organismen, bijvoorbeeld bacteriën en schimmels. En FSC-gecertificeerd; de zakdoeken en tissues worden gemaakt van vezels van natuurlijke oorsprong uit verantwoord beheerde bossen.’ De verpakkingen van Tempo zijn CO 2 -gereduceerd en bevatten minstens 30 procent PCR-aandeel. Met minder bedrukking van de folie zorgt het A-merk eveneens voor betere recyclebaarheid. ‘Het bekende Tempo-blauw op de verpakkingen is deels vervangen door transparant’, legt de category manager uit. ‘Waardoor het makkelijker te recyclen is en consumenten bovendien de inhoud beter kunnen zien.’

70 procent gerecycled karton

De verpakkingen van de tissueboxen zijn gemaakt met 70 procent gerecycled karton en hebben sinds een paar jaar een papieren opening, vertelt Grootveld. ‘Hier gebruiken we dus helemaal geen plastic meer. De boxen zijn zo ontworpen dat je snel en makkelijk een tissue kunt pakken. (En dus niet vijf tegelijk…). Ze zijn verkrijgbaar in de Original Box met vierlaags papier, en in de Light Boxen, die een laag minder hebben en iets goedkoper zijn, maar met dezelfde 3-in-1 claim. Voor iedere portemonnee wat wils, dus.’

Shopperactivaties

Die portemonnee speelt op het moment een belangrijke rol voor consumenten, beseft moederbedrijf Essity . Met promo’s en activaties zorgt ze er daarom voor dat Tempo top-of-mind blijft. ‘Het is heel begrijpelijk dat mensen in economisch mindere tijden op zoek gaan naar goedkopere producten. Aan ons dus, om de meerwaarde van onze producten te blijven benadrukken en alle goede eigenschappen waar Tempo om bekend staat.’

Afgelopen periode ging het A-merk dan ook het land door met een leuke near store shopperactivatie in winkelcentra. ‘Na aankoop van een Tempo-product konden consumenten draaien aan ons Tempo Prijzenrad en mooie prijzen winnen. Denk aan een fluweelzacht konijntje, bekend van onze reclameuitingen, of een grootverpakking tissues. Daarnaast hebben we ruim 15.000 samples uitgedeeld om mensen onze producten te laten ervaren en ongeveer even zoveel consumenten bereikt.’ Tempo heeft veel positieve reacties ontvangen op deze activatie, vertelt Grootveld. ‘We laten hiermee zien dat we niet stil zitten en geven ons merk een extra boost.’

Marktleider

Het merk doet het goed, kan de category manager dan ook zeggen. ‘Niet voor niets waren we eind 2022 het grootste A-merk in de fysieke winkels * *. Met relevante producten en interessante promo’s zorgen we er voor dat shoppers onze producten blijven vinden. Goede afspraken met onze handelspartners en voldoende ruimte voor second placement helpen hier bij.’ Zichtbaarheid die inspeelt op belangrijke momenten gedurende het jaar, verklaart ze. ‘Zoals nu het hooikoortsseizoen, waarin we zowel de Originals als (onder meer) de Soft & Sensitive met amandelolie en aloë vera onder de aandacht brengen. En straks in het najaar de Complete Care, met eucalyptusolie en een verzachtende balsem. Producten die voor een mooie uplift vanaf het schap kunnen zorgen.’

Added value

Met de 3-in-1 ontwikkeling van het Tempo-portfolio biedt het A-merk added value voor haar klanten en voor de consument. ‘We zorgen bewust voor een breed portfolio dat voor iedere behoefte een product biedt, met als fundament altijd zacht, sterk en duurzaam. Onze Originals blijven het meest gekocht, maar we zien ook steeds meer consumenten die bijvoorbeeld zoeken naar nog dat extra stapje op duurzaamheidsgebied. Hiervoor hebben we producten ontwikkeld als Tempo Natural & Soft, met 30 procent ongebleekte vezels en nog steeds de vertrouwde zachtheid.’

Met Tempo verbeteren we de duurzaamheidsperceptie”

‘De wat meer impulsgedreven shoppers op hun beurt, spreken we weer aan met de tissueboxen in een leuk design. We ontwikkelen altijd vier thema’s, die wisselen per seizoen.’ Meer dan de helft van de Nederlandse tissuemarkt bestaat inmiddels uit boxen***, benadrukt ze. ‘Aantrekkelijke nieuwe designs geven dan ook überhaupt sterke impulsen voor meer bereik en meer omzet.‘

In 2025 wil Essity volledig net zero zijn, vertelt Grootveld. ‘Om dit te bereiken, moet iedere innovatie die we doen bijdragen aan dat doel. Met Tempo benadrukken we daarom zowel de zachtheid als de wasmachinebestendigheid en verbeteren we duurzaamheidsperceptie. De bereidheid om te betalen voor kwaliteit blijft, zien we. Die kwaliteit moet je als merk echter wel laten zien. De Tempo 3-in-1 strategie, met mooie activaties en promo’s, helpt ons en onze handelspartners hier bij.’

* Bevestigd door een extern instituut; in een kledingzak bij max. 60°C en 3 kg wasgoed

** Nielsen SM/D Winkels Value FY 2022

*** Nielsen SM/D/Overig incl. E-com Value MAT CW16 2023

Dit artikel is gesponsord door Essity.