Deze zomer is alles weer Crystal Clear

Crystal Clear is deze zomer volop aanwezig. Vanaf 12 juni lanceert het merk een grootschalige crossmediale campagne. En hier is nogal wat onderzoek én voorbereiding aan vooraf gegaan. De nieuwe campagne geeft niet alleen het merk zelf een verfrissende reset, het versterkt ook het beeld van het merk en waar het voor staat.

Crystal Clear is al sinds de jaren ‘90 niet meer weg te denken uit de Nederlandse frisdrank categorie. Nadat Vrumona het merk heeft aangekocht in 2000, is het doorgegroeid tot een top 10 A-merk binnen de frisdrankcategorie. Met 14 smaken in het portfolio én jaarlijks meer dan 30 miljoen flessen en pakken die de supermarkt verlaten, staat het inmiddels bij gemiddeld één op de vijf huishoudens in de koelkast. Een succesvol merk en dé drijver achter het gezonder maken van de categorie met de alom bekende USP: ‘1kcal per 100ml’.

Met haar missie ‘Goed & Gezond drinken voor iedereen’ is Vrumona de aanjager van suikerreductie in de frisdrankencategorie. Inmiddels slaagt zij erin om 64% van haar volume binnen de retail suikervrij te voeren. Daarmee is suikervrij de nieuwe norm. Het merk Crystal Clear sluit hier perfect bij aan en is één van de belangrijke drijvers van deze nieuwe norm. Dat het relevant is, zie je vandaag de dag terug aan de competitie op het schap.

Onderscheid op merkniveau

Op dit schap, waar je steeds meer ‘blurring’ ziet tussen segmenten en merken, is het extra belangrijk om je op merkniveau te onderscheiden. Dat heeft geleid tot een onderzoek dat als basis dient voor de herpositionering van het Crystal Clear merk. Eén van de inzichten is dat iedereen tegenwoordig alsmaar ‘aan’ staat in de dagelijkse drukte, terwijl het juist belangrijk is om op die momenten even stil te staan, zodat je weer met een heldere blik vooruit kan. Dit inzicht sluit aan bij de helderheid en verfrissing van Crystal Clear: door even stil te staan en een klein pauzemoment te pakken in de dagelijkse overload zie je vaak alles weer helder voor ogen, alles is weer Crystal Clear.

Van TV naar (online) winkelvloer

In de campagne speelt het merk met het idee dat je, na een kleine break met een verfrissende slok Crystal Clear, aan iemands lichaamshouding kan zien dat het hoofd er weer helemaal bij is. ‘Het doel van de campagne is om de brand equity van Crystal Clear te versterken’, zegt Marketing Director Stephan van Ee. ‘De nieuwe positionering is tot leven gebracht in een grootschalige crossmediale campagne die vanaf 12 juni op TV, digitale kanalen en op de winkelvloer te zien is. Met de inzet van deze verschillende kanalen weet Crystal Clear haar doelgroep op de juiste manier te bereiken.’

Via TV, radio en online video wordt een brede doelgroep aangesproken, terwijl via TikTok en de samenwerking met influencers de jongere doelgroep vanaf 18 jaar wordt bereikt. ‘Na een aantal jaar afwezigheid in marketinguitingen is het belangrijk dat het merk weer top of mind wordt én een relevante positie in het hoofd en hart van de consument verovert zodat zij Crystal Clear voor het eerst of opnieuw gaan proeven.’

Ook op de winkelvloer en in de online retailomgeving kunnen consumenten volgens Van Ee niet meer om Crystal Clear heen. ‘Met een crossmediale campagne bereiken we de consument in meer dan 1500 winkels door middel van opvallende materialen; van digitale pui- en entreeschermen, communicatie op het schap en targeted mailings tot aan online bannering op relevante categorieën en zoektermen. Hiermee zijn we in alle fasen van de klantreis aanwezig en bereiken we een grote groep consumenten.’

Next steps Crystal Clear: portfolio en redesign

Crystal Clear biedt een breed aanbod koolzuurhoudende en koolzuurvrije smaakvarianten. Hiermee voorziet het merk in verschillende smaakbehoeftes van de consument. Naast een nieuwe merkcampagne volgt er ook een redesign op deze gehele Crystal Clear range. Nog dit jaar zullen de verpakkingen in een modern, verfrissend jasje worden gestoken, passend bij de nieuwe positionering. Met de verbeterde visuele identiteit knalt het nog meer van het schap af. In het nieuwe design is rekening gehouden met de herkenbaarheid door het iconische blauw te behouden. Maar de andere elementen maken de verpakking eigentijdser en aantrekkelijker.’ Met dit zonnige weer, genieten we overal van Crystal Clear.

Dit artikel is gesponsord door Vrumona .