Gezond en veelzijdig: EAT ME zet avocado's opnieuw in het zonnetje

EAT ME brengt met een nieuwe campagne de toepassingsmogelijkheden van de avocado opnieuw onder de aandacht. De succesvolle avocadocampagne van vorig jaar liet zien dat het werkt om consumenten te informeren en inspireren en daarmee de gezonde avocadoconsumptie te bevorderen voor elk moment van de dag. Met de campagne slogan 'Avocado all day: van ontbijt tot diner' is de boodschap hapklaar.

De vernieuwde campagne is bedoeld om consumenten bewust te maken van de veelzijdigheid en gezondheidsvoordelen van avocado's. Het gemak waarmee ze in elk gerecht kunnen worden geïntegreerd wordt ook onderstreept. Hiermee wil Nature's Pride, het bedrijf achter het EAT ME merk, mensen aanmoedigen om avocado's op te nemen in hun dagelijkse voedingspatroon. Of het nu gaat om ontbijt, lunch, diner en zelfs als gezonde snack: een avocado kan altijd.

Zichtbaarheid

De campagne is ondersteund door een reeks marketingactiviteiten. Hieronder vallen social media-campagnes, recepten, tips en inspiratie om de veelzijdigheid van avocado's te laten zien. Nature's Pride heeft in samenwerking met haar retailpartners en ondersteund door World Avocado Organization diverse promoties opgezet.

Met instore demonstraties kunnen shoppers verschillende gerechten proeven en on the spot productuitleg krijgen. Daarnaast is de winkelvloer verrijkt met een display voor second placement, opvallende POS materialen en receptkaarten. Alles om de boodschap op een toegankelijke manier over te brengen.

Of je nu een smeuïge avocado-toast wilt maken voor het ontbijt, een kleurrijke salade voor de lunch of een romige guacamole voor bij het avondeten, avocado's passen perfect in elk gerecht”

'Nature's Pride is verheugd om met haar retailpartners avocado's weer extra onder de aandacht te brengen. Avocado's zijn niet alleen heerlijk, gezond en voedzaam, maar ze kunnen ook op zoveel verschillende manieren worden gegeten. Of je nu een smeuïge avocado-toast wilt maken voor het ontbijt, een kleurrijke salade voor de lunch of een romige guacamole voor bij het avondeten, avocado's passen perfect in elk gerecht," zegt Wilbert Hordijk, Marketing & Communicatie manager bij Nature's Pride. 'We hopen consumenten te inspireren om avocado's in hun dagelijkse voeding op te nemen en te laten zien dat ze een veelzijdige en gezonde keuze zijn, ongeacht het moment van de dag.'

Met de vernieuwde campagne wil Nature's Pride de groeiende vraag naar avocado's verder stimuleren. Daarbij wil het bedrijf mensen aanmoedigen om bewuste en gezonde voedingskeuzes te maken. Door avocado's te promoten als een veelzijdige en voedzame optie voor elk moment van de dag, streeft Nature's Pride naar een positieve impact op de eetgewoonten van consumenten en bij te dragen aan een gezondere samenleving.

Dit artikel is gesponsord door Nature's Pride .