Mijn Melk introduceert Volle Yoghurt en is in steeds meer winkels verkrijgbaar

Mijn Melk, de traceerbare melk van individuele boeren, breidt weer verder uit. Boerin Ineke uit Velden levert aan winkels in Limburg en Brabant, en boerin Yvonne in Bodegraven is gestart met het leveren van volle yoghurt. Met dank aan de retailers.

Bij Mijn Melk weet de consument precies waar zijn melk vandaan komt. Van welke boerderij, van welke koeien, en wat er met de melk is gedaan. De boeren - van het puntje van Noord-Holland tot het Brabantse Udenhout - hebben allemaal een eigen mini-zuivelfabriek op het erf om de melk te verhitten en in flessen te vullen. Die flessen kunnen gelijk door naar de winkel, zonder omweg langs de grote zuivelbedrijven.

'Met de komst van Boerin Ineke in Velden, Limburg, wordt de landelijke spreiding weer groter', stelt salesmanager Corina van Mourik van Lely International. Dit bedrijf is de spil achter het innovatieve zuivelmerk. Lely heeft een mini-zuivelfabriek ontwikkeld, de Lely Orbiter , waarmee boeren hun eigen melk kunnen verwerken en verpakken voor verkoop op de winkelvloer. Vooral Albert Heijn is actief aan de slag gegaan met de regionale verkoop van Mijn Melk, maar ook andere ketens verkopen het inmiddels.

Boerin Ineke Haast uit Velden.

Traceerbaarheid

'Ondanks de hogere, premium prijs zien we dat de rotaties langzaamaan doorstijgen. De waardering voor producten die rechtstreeks van boerderijen komen, met een duidelijke, traceerbare herkomst wordt steeds groter onder consumenten. Het spreekt de mensen aan. En de retailers zien dat ook.' Onlangs lanceerde Mijn Melk het traceerplatform Mijn Boerderij, waarmee je via een QR-code op de fles alles kunt lezen over jouw fles melk. Niet alleen van welke boer, maar ook van welke koeien de melk afkomstig is.

Daarnaast is er ook een nieuw verpakkingsdesign. De boer en koe zijn als trotse makers terug te zien op de verpakking. 'Uit ons onderzoek komt naar voren dat wanneer consumenten een boer of boerin afgebeeld zien op een verpakking, dit het vertrouwen vergroot dat die boer of boerin ook goed voor de dieren en de natuur zorgt. Die traceerbaarheid van onze melk is van groot belang. Je kunt zien welk vet- en eiwit-gehalte de melk van die koeien heeft, hoe oud de koeien zijn, welke leefomstandigheden ze hebben en op welke datum deze melk van de boerderij is gekomen. We doen er zo alles aan om de consument zo veel mogelijk informatie te geven.'

Voller dan volle melk

De volle melk wordt niet afgeroomd, waardoor het product altijd voller is dan gewone volle melk. Gemiddeld zit de melk op een vetpercentage van rond de 4,5% vet, tegen 3,5% bij gewone volle melk. De consument steunt met zijn meerprijs dus niet alleen de lokale boer, maar koopt ook een smaakvoller product. Boerin Yvonne uit Bodegraven: 'Wij verkopen ook volle en halfvolle melk onder onze eigen naam, en daarin zien wij dat het percentage van de volle melk véél groter is; de klanten die voor de melk van de lokale boer kiezen, hebben een duidelijke smaakvoorkeur en gaan bewust op zoek naar volle melk. '

Nieuw in het assortiment is Mijn Melk Volle Yoghurt, zo van Boerin Yvonne . Verkrijgbaar bij 470 grotere winkels van Albert Heijn. Yvonne: 'Ook bij onze yoghurt halen wij er niets uit bij de productie. De smaak varieert net als de melk met het seizoen; in het grasseizoen bevat de melk iets minder vet en zijn de vetten iets zachter. De yoghurt wordt geleverd in potten van 500 gram, en de afkomst is net zo traceerbaar als de melk. En ook de yoghurt is dus weer voller, ook qua smaak, dan reguliere yoghurt.'

Voor de yoghurt-productie moest de Orbiter worden aangepast; er is onder andere een isolatietank toegevoegd waarmee de yoghurt gedurende de fermentatie op temperatuur kan worden gehouden.

Direct van koe naar fles

Vanaf 30 juni start Boerin Ineke uit Velden met de levering aan 181 Albert Heijn-winkels in Limburg en Brabant. Voor Brabant en Limburg betekent dit, dat er straks twee Mijn Melk boeren naast elkaar op het schap komen: de volle biologische melk zo van boer Guus uit Udenhout en de regulier melk zo van boerin Ineke uit Velden.

Ineke beschikt over de Orbiter 2.0, een compactere versie, waarmee zij straks ook yoghurt zal kunnen gaan produceren. 'Wij produceren al zuivel onder onze eigen naam, maar daarmee willen we graag alleen lokaal blijven, omdat een half uur verderop een volgende zelfzuivelaar zit. Daar willen we niet mee concurreren. De deelname aan Mijn Melk heeft voor ons het voordeel dat we groter kunnen gaan, dat we kunnen profiteren van de technische ontwikkelingen van de Orbiter en de kennis van Lely, en dat we zonder tussenliggende handelingen de melk van de melkrobot zo naar de fles kunnen sturen.'

Melk blijft in eigen omgeving

Boerin Yvonne: 'Wij brachten onze melk voorheen naar de fabriek, waar er poeder van werd gemaakt. Terwijl we in het Groene Hart heel veel consumenten om ons heen hebben. Nu kunnen we waarde toevoegen aan onze melk, terwijl we ook zorgen dat die melk in onze omgeving blijft. Dat we niet eerder in eigen zuivel zijn gestapt heeft te maken met het extra werk, met de hygiëne-eisen die zelf zuivelen met zich mee brengt en met de marktbewerking. De komst van Lely en de Orbiter maakte dat allemaal wel mogelijk.'

Van Mourik: 'De Orbiter en Mijn Melk is voor boeren zo een mooie manier om als boer in het huidige landschap meer toekomstbestendig te zijn, passend binnen de duurzaamheidsnoodzaak waar we in zitten. En daarom zijn we ook heel blij dat de retailers hieraan meewerken.'

