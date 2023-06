Met de uitbreiding van Sterke Start yoghurt zorgt Campina voor variatie in het ontbijtmoment

Campina breidt haar Sterke Start yoghurt range uit met twee nieuwe smaken: naast de naturel variant is er nu ook 'n vleugje vanille en 'n vleugje aardbei, alle drie in een vernieuwde verpakking. 'Zo kun je variëren om alles uit je ochtend te halen', vertelt Brand Manager Claire Rutten.

Een gezonde start van de dag is en blijft belangrijk voor de consument. 'Vanuit onderzoek weten we dat een goed ontbijt een goede start van de dag geeft. Daarbij is het ontbijtmoment hét moment om gezond bezig te zijn. De consument denkt: als ik een goede ochtend heb, heb ik een goede dag.'

Volgens Rutten kan een prettig ontbijtmoment daar mee helpen en daarbij spelen ook andere factoren een rol: 'Tegelijkertijd is de consument niet enkel bezig met een gezond ontbijt, maar ook met een efficiënt en slim ontbijt. Binnen het bekersegment zien we dat de consument op zoek is naar nutritionele producten met een goede smaak. Deze Sterke Start yoghurt speelt in op deze trend doordat het van nature rijk aan proteïne is (13gram per portie) en lekker mild van smaak.'

Ambitie van Campina

De introductie van de twee nieuwe smaken en daarbij de uitbreiding van de Sterke Start range past binnen de ambitie van het merk om iedereen een sterke start van de dag te bieden. Met het 'vleugje concept', yoghurt met een subtiele smaakbeleving, speelt het merk in op de ochtend. Zo is het product goed te combineren met granen en fruit.

De uitbreiding van de Sterke Start yoghurt range bevat twee nieuwe varianten; yoghurt met een vleugje vanille en aardbei. Beide varianten bevatten 12 gram proteïne per portie, zijn mild van smaak en lekker romig. Deze komen naast de bestaande naturel variant te staan.

Grootschalige opname retail

Het vertrouwen in deze ochtend propositie wordt ook gedeeld door retailers, waar de varianten vanaf week 24 de schappen in zijn gestroomd. Beide varianten worden grootschalig opgenomen door een breed scala aan retailers. 'Zij zien de nieuwe smaken als een logische vervolgstap in het uitbreiden van de Sterke Start range, waarbij we weten dat mensen binnen hun gezonde ontbijt ook graag variëren met verschillende smaken. Het concept, de handige beker en het smaakvolle product geeft retailers het vertrouwen in een succesvolle uitbreiding van Sterke Start yoghurt. De sterke positie van Campina binnen yoghurt wordt hiermee uitgebreid en voegt waarde toe voor de categorie op een relevante manier.'

Om de introductie van de twee smaak varianten te ondersteunen, wordt er groots ingezet op zichtbaarheid vanuit alle kanalen. 'We zullen de consument inspireren om alles uit de ochtend te halen samen met Campina Sterke Start yoghurt. Campina zal dan ook volop zichtbaar zijn op tv, online video, radio, social en op de winkelvloer. Daarnaast zijn er de diverse Retail uitingen om de consument maximaal te bereiken.'

Dit artikel is gesponsord door FrieslandCampina .