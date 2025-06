Gesponsord Lef met 0.0 werpt vruchten af

Alcoholvrij bier is niet langer een niche. Inmiddels koopt twee op de drie Nederlanders weleens 0.0 voor thuisgebruik, zo blijkt uit het Shopper Intelligence 2025-onderzoek van YouGov. Ook marktleider Heineken ziet Nederlanders steeds vaker voor alcoholvrij kiezen speelt er vol op in. Bart Wijn, directeur Retail bij Heineken Nederland, vertelt hoe de brouwer het verschil maakt.

Kunnen we stellen dat Nederland alcoholvrij bier heeft omarmd?

'Absoluut. We zien dat het aantal volwassenen in Nederland dat geen alcohol drinkt of hun consumptie wil verminderen, blijft toenemen. In 2019 was 13% van het thuis geconsumeerde bier alcoholvrij, in 2024 is dat al 18%. Dit biedt ons een kans om een echte impact te maken. Wij willen mensen helpen om op elk moment van de dag een passende keuze te maken. Met of zonder alcohol, omdat het met een 0.0 op een buurtborrel of housewarming net zo’n feestje is.'

'Sinds de lancering van Heineken 0.0 in 2017 hebben we hard gewerkt aan de groei van deze categorie. Inmiddels bieden we alcoholvrije varianten van negen van onze tien merken, waaronder Heineken 0.0, Amstel Rosé 0.0, maar ook Texels Skuumkoppe 0.0 en Affligem Blond 0.0. Dit zijn bieren die heel goed in de smaak vallen.'

Alcoholvrij bier heeft een lange weg afgelegd. Wat is volgens jou de belangrijkste reden dat 0.0 nu ook echt mainstream is geworden?

'Dan betrek ik ‘m even op onszelf. Onze grootste innovatie van het afgelopen decennium is zonder twijfel de introductie van Heineken 0.0. In 2017 namen we het voortouw met lef en overtuiging. En dat heeft het verschil gemaakt. Heineken 0.0 is inmiddels het meest gedronken alcoholvrije bier van Nederland én van de wereld.'

'Vandaag heeft bijna 85% van onze klanten in Nederland een 0.0 in het assortiment. Vooral alcoholvrij bier van de tap groeit sterk met 25% per jaar. 1 op de 10 horecabezoekers kiest weleens voor 0.0, en thuis ligt het al bij 2 op de 3 Nederlanders in de koelkast. Smaak en kwaliteit blijven onze prioriteit en dat wordt gewaardeerd.'

Stuurt Heineken ook actief aan op de verkoop van 0.0?

'Zeker. Met een groeiend portfolio aan 0.0-varianten geven we bierliefhebbers altijd een keuze. In de supermarkt is gemiddeld 20% van het bierschap alcoholvrij, terwijl het nog maar 9% van de omzet vertegenwoordigt. Dat geeft dus aan dat we het belangrijk vinden om, samen met retailers, 0.0 heel zichtbaar aan te bieden bij de consument. Samen met retailers investeren wij in zichtbaarheid en activatie.'

'We meten het gemiddelde alcoholpercentage per aankoop, en bij onze producten ligt dat het laagst. En ook buiten het schap brengen we onze alcoholvrije bieren onder de aandacht. Zo wordt minimaal 10 procent van het marketingbudget van ons Heinekenmerk ingezet om zoveel mogelijk mensen te bereiken met campagnes over verantwoord alcoholgebruik. Hiermee bereiken we wereldwijd jaarlijks 1 miljard mensen.'

'Een voorbeeld hiervan is de Heineken-merkcampagne ‘When You Drive, Never Drink’ (WYDND) met Max Verstappen als ambassadeur, om verantwoord alcoholgebruik in het verkeer te stimuleren en te benadrukken dat de enige persoon die na een avondje stappen achter het stuur kan zitten de persoon is die géén alcohol heeft gedronken.'

Je bent verantwoordelijk voor retail bij Heineken Nederland, maar ook in de horeca groeit 0.0. Welke ontwikkelingen zien jullie daar?

'Ook daar zetten we grote stappen. Sinds kort is Affligem 0.0 beschikbaar van de tap, een primeur die niet vanzelf kwam. Het lijkt wellicht vanzelfsprekend, maar er zijn extra uitdagingen om alcoholvrij bier van de tap te kunnen serveren. Deze doorbraak is mogelijk door talrijke innovaties, investeringen en vakmanschap. Dat heeft ervoor gezorgd dat we in elke horecagelegenheid een kwalitatief hoogstaand product van de tap kunnen bieden, met een volwaardige smaakbeleving zonder alcohol.'

'Met 0.0 op de tap zetten we een grote stap in het breder beschikbaar maken van alcoholvrij bier, zeker in een land als Nederland waar bier van de tap enorm gewaardeerd wordt. Want dat is waar onze kracht ligt: altijd en overal een constante kwaliteit bieden, of het nu gaat om Heineken Original of Heineken 0.0 op de tap. Zo maken we alcoholvrij bier nóg toegankelijker.'

