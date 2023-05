Aviko trekt met Grip ’n Dip jongeren naar categorie

Relevant blijven voor jongere generaties zoals Millennials en Gen Z is, net als voor veel andere merken, ook voor Aviko een van de grootste uitdagingen. Deze jonge doelgroepen zijn ondervertegenwoordigd in zowel de vriesvers categorie, als binnen de Aviko kopers. Aviko heeft een formule gevonden om de jonge consument aan zich te binden: Grip ’n Dip, het perfecte frietje om te dippen.

Ruben Driessen (Country Manager): ‘We willen met Aviko actueel en relevant blijven. De jongeren van nu zijn de shoppers van de toekomst. Daarom is het belangrijk hen in een vroeg stadium bij het merk te betrekken. Dat doen we zelfs letterlijk, want bij de conceptontwikkeling van Grip ’n Dip zijn jongeren om input gevraagd. Dit product is dus gemaakt voor en door jongeren. Met dit onderzoek zijn we erachter gekomen dat ze het leuk vinden om met verse ingrediënten te werken aan hun eigen favoriete smaak. Dit is uiteindelijk het haakje geworden voor onze campagne.’

Nieuw gebruiksmoment

‘We zien dat jongeren steeds meer de horecabeleving in huis halen’, vertelt Daniël van Londen (Brand Manager). ‘Dit werd natuurlijk mede gevoed door corona. Ze brengen de gezelligheid van een restaurant of café naar thuis. Daarom hebben we Grip ’n Dip ontwikkeld. Niet alleen het perfecte frietje om te dippen, maar met name om samen te delen tijdens het borrelen. Hiermee creëren we meteen een nieuw gebruiksmoment voor Aviko friet.’

Speciale vorm‌

Hoewel jongeren zijn ondervertegenwoordigd in de vriesvers categorie, zijn ze wel op zoek naar gemak en genieten. Daar ligt dus potentie voor een propositie als Grip ’n Dip. Van Londen: ‘Uit onderzoek blijkt dat als het om friet gaat, jongeren vooral fan zijn van speciale vormen. Op die behoefte spelen we met Grip ’n Dip in. Met de u-vormige friet is het heel gemakkelijk om dipsaus op te ‘scheppen’. Het is ook nog eens lekker krokant en simpel te bereiden in de airfryer, frituur of oven.’

Met Grip ‘n Dip halen jongeren de horecabeleving in huis.

Dippertime

Hoewel de friet al lekker en krokant is van zichzelf, is het nóg lekkerder in combinatie met een goede dipsaus. Daar leent de vorm zich dan ook perfect voor. Driessen: ‘Inspireren door middel van vlotte en verse recepten is wat de consument van Aviko verwacht en waar wij ook goed in zijn. Deze succesfactor gebruiken we uiteraard ook in onze Grip ‘n Dip campagne. We noemen dit zelf “dipspiratie”. Dagelijks delen we de lekkerste zelfgemaakte dips via onze socials en de website. Zo motiveren we onze volgers, kopers en ook influencers zelf aan de slag te gaan.’

TikTok

Grip ’n Dip is in december 2022 in het schap gekomen. Eind februari is Aviko gestart met de marketingcampagne. Van Londen: ‘De jongere generaties zijn zeer digital native. Ze spenderen veel tijd op social media. Daar willen ze échte, authentieke en persoonlijke content zien. Daarom ligt de focus voor deze campagne op Instagram en met name TikTok. Zo hebben we bijvoorbeeld een event georganiseerd voor influencers en creators. Op een ‘instagrammable’ locatie in het midden van het land hebben we hen gefaciliteerd met dipspiratie, verse ingrediënten, decoratiemiddelen en uiteraard Grip ’n Dip. Zij hebben die dag de leukste en meest eigenzinnige content gecreëerd, rondom het maken en eten van hun favoriete dipsaus in combinatie met Grip ‘n Dip. Hiermee hebben we samen veel bereik gecreëerd op TikTok.’

Om uiteindelijk een bredere (kopers) doelgroep te bereiken hebben we een 360° campagne uitgerold”

360° Campagne

Maar er is meer. Van Londen daarover: ‘Om uiteindelijk een bredere (kopers) doelgroep te bereiken hebben we een 360° campagne uitgerold. Naast de TV-commercial, social media, de website en samenwerking met bekende influencers, gaan we ook met een road show op pad. We willen de consument via zoveel mogelijk relevante touchpoints bereiken. Belangrijk daarbij is natuurlijk consumentencontact in en rondom de supermarkt. Naast de reguliere schapcommunicatie bezoeken we meer dan vijftig supermarkten waar we een fysiek borrelmoment hebben gecreëerd, volledig in Grip ’n Dip-stijl met dipmasters, muziek en statafels met barkrukken. Daar mogen bezoekers niet alleen proeven, maar krijgen ze ook een dipspiratieboekje cadeau.’

Categoriegroei

Driessen tot slot: ‘Voor retail is het zeer interessant dat we een nieuw gebruiksmoment creëren voor een jongere doelgroep, waarmee we verder bouwen aan de groei van onze categorie. Dit vraagt ook een verandering in winkelgedrag, waardoor het tijd kost voordat deze introductie tot volle bloei kan komen. De consument moet de tijd krijgen om het logisch te gaan vinden dat je ook een lekkere snack voor bij de borrel in het aardappelsegment van de diepvries kunt vinden. De distributie is goed opgepakt en groeit nog steeds. Ook de communicatie via social media maakt veel los. Het sterkt ons in het geloof dat wij hiermee op de goede weg zitten.’

Dit artikel is gesponsord door Aviko.