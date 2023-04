‘De Rotterdamsche Oude maakt verse kaascategorie weer relevant’

‘We verkopen zulke fraaie kwaliteitskazen, en De Rotterdamsche Oude is er daar een van. Ik vind het heel belangrijk dat dat verhaal een keer wordt verteld; het verhaal van de kaas en onze plannen ermee in de retail.’ Tuncay Özgüner is sinds enkele jaren CEO bij kaasleverancier Zijerveld.

‘We moeten in Nederland veel trotser zijn op de kwaliteit van onze kazen. Overal in de wereld wordt “Gouda”-kaas gemaakt, maar meestal smaakt het nergens naar, terwijl wij in Nederland onze kazen mooi opleggen en laten rijpen en daardoor karakter krijgt. Daar moeten we echt trots op zijn. “Create more moments of happiness” is de missie van Zijerveld en de hoogwaardige kwaliteit en karakter van De Rotterdamsche Oude is bij uitstek de kaas om deze momenten te creëren.’

Wat maakt De Rotterdamsche Oude zo bijzonder?

‘De Rotterdamsche Oude is een heerlijke oude kaas om intens van te genieten. Het is specifiek oude kaas, geen kaas die in alle leeftijden van jong tot oud wordt gemaakt. Tijd is een belangrijk onderdeel van het karakter van de kaas. De rijpingstijd die de kaas krijgt geeft hem zijn heerlijke smaak en aroma’s.’

De Rotterdamsche Oude is de Hollandse kaas voor bij de borrel.

Jullie brengen dus een traditionele kaas met een lange rijpingstijd naar het supermarktsegment. Past dat wel bij de snelheid en efficiency van de fmcg?

‘We zien een trend in de markt dat consumenten twee soorten aankoopgedrag vertonen. Enerzijds is er de prijsgevoeligheid, in categorieën waarin het voor veel consumenten minder belangrijk is welk product wordt gekozen en vooral de prijs de keuze bepaalt. Anderzijds zijn er categorieën en momenten waarop de consument echte kwaliteit, smaak en genieten zoekt. En dat kan dezelfde consument zijn. Die tweedeling bestaat ook in de supermarkt. En dus is er alle reden om ook in de supermarkt een mooie kwaliteitskaas te brengen.’

Wat maakt dat de kwaliteit van de kaas er zo uitspringt?

‘De kaas heeft een eigen productieproces waarin we duidelijke keuzes hebben gemaakt; het resultaat toetsen we met sensorisch onderzoek. Ten eerste kiezen we voor de lekkerste melk, de basis voor de kaas. Ten tweede de receptuur. De meeste kazen worden gemaakt volgens een vaste receptuur die vervolgens wordt gebruikt voor alle leeftijden, van jong en belegen tot oud. Wij hebben een receptuur die speciaal is ontwikkeld voor echte oude kaas. En ten derde kiezen we voor een eigen speciale opleg, op een traditionele manier, waarin de kazen rustig rijpen op vurenhouten planken, bij een temperatuur die een graadje hoger ligt dan normaal.’

‘We kiezen heel bewust de rijpingstijden. De Rotterdamsche Oude wordt uitgeleverd als hij 36, 55 of 100 weken heeft kunnen rijpen. Zo bieden we smaakvolle kaas voor liefhebbers van romiger oude kaas en van overjarige oude. We zijn erg scherp op die weken. De rijpingstijd staat steeds op de kaas vermeld. De kaas van 36 weken is een soort instap, voor wie overjarige kaas wat te scherp is.’

‘En dat wij niet de enige zijn die deze kaas geweldig vinden, blijkt uit de prijzen die hij heeft gewonnen, waaronder in Wisconsin, de grootste kaaswedstrijd in de wereld, en vorig jaar nog bij de Superior Taste Awards.’

‘Wij geloven echt dat we met De Rotterdamsche Oude die categorie weer kunnen laten groeien’

U wilt zich met deze kaas richten op het borrelmoment. Waarom?

‘Bij 78 procent van alle borrels wordt Nederlandse kaas geserveerd. En meestal blokjes uit een pondspak, terwijl de consument voor buitenlandse kaas vaker wél iets moois zoekt. Er was eigenlijk geen goede Nederlandse kaas voor de borrelplank. Ondertussen staat de aandacht voor het versmeubel met buitenlandse kazen onder druk. Daarom is het interessant om met een merk en een goede kaas weer een impuls te kunnen brengen. Wij geloven echt dat we met De Rotterdamsche Oude die categorie weer kunnen laten groeien.’

Dit offensief is dus ook voor de retail van belang?

‘Zeker. De supermarkt biedt kaas aan in de koelwand en in het versmeubel. Maar die assortimenten beginnen steeds meer op elkaar te lijken, en wat is dan nog de relevantie van het versmeubel? Daarom willen we unieke producten brengen waarmee de supermarkt zich weer kan onderscheiden in het versschap. Er moet voor de consument weer een reden zijn om naar het versschap te gaan. Met De Rotterdamsche Oude willen we de categorie weer relevanter maken.’

Hoe gaat u te werk?

‘We gaan werken aan de merkbekendheid,

belangrijk voor onszelf en voor de retailer. We zijn gestart met het sponsoren van de Jumbo-Visma schaatsploeg, want schaatsen en Nederlandse kaas dat past bij elkaar, het is allebei oer-Hollands. Daarnaast biedt het product een goede marge voor de retailer. We gaan in overleg met onze klanten aan activatie doen, ook weer in combinatie met het steunen van de schaatsploeg.’

‘We willen inzetten op groei van het aantal verkooppunten, met als belangrijkste focus het borrelmoment. Komende periode willen we de consument op verschillende touchpoints gaan bereiken. Van een stevige digitale laag tot op de winkelvloer. Hoe we die activatie en communicatie gaan invullen hebben we gezamenlijk met onze klanten bepaald.’

Wat wilt u over een paar jaar hiermee bereikt hebben?

‘Het merk moet dan staan als een huis. De distributie willen we opvoeren van 45 nu naar minstens 80 procent. En het mooiste zou zijn als mensen bij een borrel – of bij de thee, het hoeft niet altijd met alcohol – dan ook direct aan een stukje De Rotterdamsche Oude denken. Dat zou toch mooi zijn.’

