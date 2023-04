Coca-Cola breidt portfolio uit met suikervrije varianten Fuze Tea

Coca-Cola is volop bezig het verkoopvolume van drankjes met weinig tot geen calorieën steeds verder te laten groeien. Dat gebeurt ook bij het merk Fuze Tea ; de ijsthee met een unieke combinatie van natuurlijke ingrediënten. Het ijstheemerk is sinds 2018 in Nederland verkrijgbaar. Elke smaakvariant is gebaseerd op natuurlijke smaken van thee, fruitsap en kruidenextracten. Alle varianten zijn daarnaast caloriearm.

In het reduceren van suiker worden grote stappen gezet. ‘Dat doen we door het aantal drankjes met weinig of zonder suiker in ons portfolio ieder jaar uit te breiden’, legt Senior Brand Manager Fuze Tea, Sprite & Adults Tim Geelen uit. ‘Fuze Tea blijft hierin ook innoveren en introduceert dit voorjaar weer twee nieuwe, suikervrije smaken.’

Vijftig procent caloriearm

De introductie van de suikervrije varianten past binnen de ambitie van het bedrijf om meer keuze en minder suiker aan te bieden, met als doel dat in 2025 vijftig procent van het verkoopvolume bestaat uit calorievrije en caloriearme dranken. Dit doel is al dichtbij nu dit reeds op ruim 48% zit. In het duurzaamheidsplan This Is Forward beschrijft Coca-Cola in Nederland haar acties en doelstellingen als het gaat om dranken, verpakkingen, klimaat, water en maatschappij.

Fuze Tea is het snelst groeiende merk binnen de ijstheecategorie en sinds de introductie in 2018 breed omarmd door de retail. ‘Onze succesvolle suikervrije varianten laten zien dat wij geen concessies doen aan smaak’, legt Geelen uit.

‘De perfecte fusie van getrokken thee, fruitsmaken en vleugje van kruiden is wat Fuze Tea uniek maakt en wat consumenten waarderen. Die waardering zien we ook terug bij de consument. Maar liefst 60 procent van de mensen die Fuze Tea geprobeerd heeft, koopt het opnieuw. En 54 procent van de kopers geeft aan dat de combinatie van bijzondere smaken hoofdreden is om ijsthee te kopen.’

De campagne Made of Fusion focust op dat wat Fuze Tea uniek maakt.

Twee nieuwe smaken

Het drankenconcern heeft een nieuwe Fuze Tea campagne: Made of Fusion . Tim Geelen: ‘Met deze campagne proberen we te focussen op dat wat ons uniek maakt. Fuze Tea is altijd gemaakt van een fusion van getrokken thee, fruitsmaken en een vleugje kruiden. We geloven namelijk dat als verschillende elementen samenkomen er mooie dingen kunnen ontstaan, net zoals onze heerlijke Fuze Tea smaken.’

Coca-Cola lanceert dit voorjaar twee nieuwe, suikervrije smaken: Fuze Tea black tea watermelon mint no sugar en Fuze Tea green tea blueberry lavender no sugar . ‘Twee heerlijke drankjes die perfect smaken in de zomer’, laat Geelen weten.

‘De Fuze Tea black tea watermelon mint no sugar is een verrassende ijsthee fusion van zwarte theeblaadjes met watermeloen-smaak en een fleurige hint van mint. De 1.25L plastic PET-verpakking, verkrijgbaar in supermarkten, is ideaal om samen te delen. De Fuze Tea green tea blueberry lavender no sugar is een verrassende ijsthee fusion van groene theeblaadjes met blauwe bessensmaak en een fleurige hint van lavendel.’

De nieuwe smaak vervangt de Fuze Tea green tea appel kiwi no sugar en is nu ook beschikbaar in 400ml PET-fles, 1.25L PET-fles en 1.5L pak. Alle plastic flessen zijn gemaakt van 100% gerecycled plastic. De dop en het etiket zijn 100% recyclebaar.

Op alle Fuze Tea-verpakkingen staat het Rainforest Alliance Certified™-logo. Dit betekent in het kort dat er op de verpakking een symbool – de groene kikker – staat die voor herkenbaarheid zorgt. De Rainforest Alliance is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor een toekomst waarin de natuur wordt beschermd en de biodiversiteit floreert.

De nieuwe Fuze Tea-producten zijn vanaf nu verkrijgbaar in de supermarkten.

Dit artikel is gesponsord door Coca-Cola Europacific Partners .