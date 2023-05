Tijd voor feest: Riedel viert halve eeuw Appelsientje

Appelsientje bestaat 50 jaar. Dat mag niet ongemerkt voorbij gaan. Vanaf deze week wordt er in een nieuwe commercial een ode gebracht aan ‘50 jaar zon in Nederland’. Met fraaie nostalgische beelden die de bijzondere relatie van Nederlanders met de zon illustreren en Roxanne Hazes die dit op eigentijdse wijze muzikaal begeleidt. En met verschillende verrassende introducties, waarbij we ook populaire sappen uit het verleden terugbrengen.

Het iconische merk Appelsientje zag in 1973 het levenslicht als het eerste sinaasappelsapmerk in een kartonnen pak. De populaire drank werd al snel marktleider in de sappenmarkt. ‘Het succes van sinaasappelsap smaakte naar meer’, blikt Margreet Houthoff, Marketing Manager Appelsientje, terug. ‘Met een geboortekaartje werd in 1975 bekendgemaakt dat Appelsientje er een broertje bij had gekregen: Goudappeltje. Ook Goudappeltje werd zeer goed ontvangen. Consumenten kochten niet alleen het sap, ze stuurden zelfs gelukstelegrammen en babykleertjes!’

Verschillende introducties volgden, zoals Fruitdruifje, Pompelmoentje en Zontomaatje en er kwamen seizoensvarianten zoals Zomerzon en Herfstzon. De sappen werden ook gelanceerd in de horeca. In die begintijd was Dubbeldrank nog een range onder Appelsientje, inmiddels is Dubbeldrank een merk op zichzelf. Vanaf 2003 werden alle andere varianten onder de paraplu van Appelsientje gebracht en verscheen de grote “A” op de verpakking. Om de bekendheid te vergroten volgden nog meer introducties en mooie campagnes zoals een communicatie rondom “Beste getest” (lekkerste smaak), een FruitDruiten loyaliteitscampagne (sparen voor kortingen) en diverse commercials.

Bijna iedereen in Nederland drinkt wel eens Appelsientje. Dat vertaalt zich in de omzet”

Houthoff: ‘Eén van de bekendste commercials is een film uit de jaren ‘90 waarin sinaasappelplukkers geduldig wachten tot de sinaasappels rijp genoeg zijn om een echte Appelsientje sinaasappel te mogen zijn. Later volgen er nog vele anderen allemaal met een zonnig thema. Al jaren is de pay-off van het merk dan ook “Het beste onder de zon”.’

Nieuwe start onder de vlag van Riedel

Vanaf 2017, met de overgang naar het nieuwe Riedel, volgden succesvolle introducties zoals de Volle Smaak range en de Kids varianten. Ook heeft de grote “A” op de verpakking plaatsgemaakt voor een kleinere, sympathiekere en toegankelijkere variant. Op elke verpakking staat nu een fruitboom. ‘Blaadjes die de natuurlijke afkomst benadrukken’, legt Houthoff uit. Zo wordt de link gelegd met het allerlekkerste fruit dat aan de basis staat van alle Appelsientje-varianten. In de laatste tv-commercial van Appelsientje speelt ook de zon weer de hoofdrol, maar dan net even anders. We zien een meisje thuis met haar telefoon in de weer, totdat de zon haar uitnodigt om buiten te spelen. Een magisch spelletje tikkertje is het vervolg.

Door al deze initiatieven is het merk weer bij de tijd. Bijna iedereen in Nederland drinkt wel eens Appelsientje. Dat vertaalt zich in de omzet. Die steeg de afgelopen vijf jaar van € 41 naar € 44 miljoen*. Daarmee staat Appelsientje op plek 83 van de meest succesvolle merken van Nederland.

Duurzaamheid

Naast alle nieuwe producten en communicatie-initiatieven is er ook veel veranderd op het gebied van verpakkingen. Die zijn stap voor stap duurzamer gemaakt. De huidige verpakking wordt geproduceerd van gecertificeerd karton en volledig traceerbaar plant-based plastic, afkomstig van suikerriet. Om de sappen te beschermen tegen licht en zuurstof is de binnenkant voorzien van een laagje aluminium dat dunner is dan een haar.

‘Deze nieuwe plant-based verpakking zorgt voor een CO2-uitstootreductie die leidt tot besparing op jaarbasis van zo’n 120.000 kilo fossiele plastics’, aldus de Marketing Manager Appelsientje. ‘Het plastic dat we gebruiken voor de pakken en ook de dop zijn 100 procent gelinkt aan plant-based materialen via het mass balance systeem en wordt gemaakt van tallolie. Tallolie is een bijproduct van papierproductie en ontstaat als er van hout houtpulp gemaakt wordt.’ Het aluminium, nodig om Appelsientje vers te houden, kan volledig hergebruikt worden. De volgende stap is om het aluminium laagje te verwijderen uit de verpakking.

50 jaar zon in Nederland

50 jaar Appelsientje mag niet onopgemerkt blijven. Het jubileum wordt gevierd en het met feestelijke introducties en verrassende communicatie. Vanaf deze week wordt er in een nieuwe commercial een ode gebracht aan ‘50 jaar zon in Nederland’. Mooie oude beelden van de afgelopen jaren schetsen de bijzondere relatie van Nederlanders met de zon; vanzelfsprekend maakt Appelsientje daar deel van uit. Roxanne Hazes brengt de nostalgie maar ook het eigentijdse karakter van het merk tot leven met een zonnig liedje.

En er komen drie toppers terug; Ananasje, Fruitdruifje (wit) en Pompelmoentje. ‘Consumenten vragen namelijk nog regelmatig naar deze smaken. Een halve eeuw Appelsientje is een uitgelezen moment om iedereen de mogelijkheid te geven deze oudgedienden in huis te halen. Een aangepast logo met de gouden tekst ‘50 jaar zon in glas’ geven de pakken extra glans’, stelt Margreet Houthoff verder.

Ook interessant Riedel bruist vijf jaar na verzelfstandiging van energie

Het jubileumfeest wordt aangevuld met nog twee introducties. Met appelsappen op basis van een specifiek appelras, Golden Delicous en Granny Smith, varieert Riedel op het appelsap van Goudapppeltje. Het feest wordt afgesloten met de introductie van 0 procent Appelchampagne in een echte champagnefles. ‘Met deze knaller zijn we helemaal klaar voor het vieren van Appelsientje 50 jaar!’

Riedel zit nooit stil

Ook de andere merken bij het drankenconcern zitten niet stil. Het merk Healthy People heeft drie nieuwe gember shots geïntroduceerd. ‘Je ziet dat de consument behoefte heeft aan een gezonde boost en dat de vraag naar shots blijft groeien’, zegt Marieke Szymanski, Marketing Manager van Healthy People. Verder heeft het merk Coolbest onlangs twee Fruit & Groente varianten in het koelschap geïntroduceerd en is Fruitontbijt tegenwoordig in een pak verkrijgbaar. Ook DubbelFrisss brengt weer nieuws in het frisse fruitdrankenschap met de introductie van twee mocktails, die uitgebreid worden ondersteund op radio en via de social media kanalen.

*Bron: Nielsen MAT P13 2022

Dit artikel is gesponsord door Riedel.