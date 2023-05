Arrondi: het koelmeubel van de toekomst

iF Design Award 2023

Smeva wilde echt iets nieuws ontwikkelen, verklaart Dibbets. ‘Zowel qua verbruik als uitstraling. Er is al veel beschikbaar op het vlak van koelmeubelen en innovaties liggen doorgaans dicht tegen elkaar aan. Vanwege onze duurzaamheidsambitie, en die van onze klanten, is er daarom gekozen om een zo energiezuinig mogelijk koelmeubel te ontwikkelen.’

Het koelmeubel werd ontwikkeld in samenwerking met designbureau GBO Innovation makers uit Helmond. ‘Met hun kennis van verschillende markten hebben zij ons geholpen om met een vernieuwende blik naar een bestaand product te kijken. Mede hierdoor is de Arrondi echt een onderscheidend koelmeubel geworden.’ Zo onderscheidend zelfs, dat Koninklijke Smeva voor Arrondi recent de iF Design Award 2023 in ontvangst mocht nemen in Berlijn. ‘Voor zover ik weet het enige B2B-koelmeubel dat ooit zo’n waardering heeft gekregen. Daar zijn we wel trots op!’

Langer vers

Los van het feit dat de wetgeving hier al op aanstuurt, is het afgedekt presenteren van koelverse producten überhaupt interessant, besluit Dibbets. ‘Producten blijven langer vers en ook voor de perceptie van de consument is dit belangrijk. -Wie pakt tenslotte niet het pakje kaas of worst dat onderop de stapel ligt…?- Dit voordeel overstijgt dan ook de extra handeling die nodig is omdat het meubel moet worden geopend, weet hij. ‘Bovendien zijn we dat al gewend van de koelmeubelen aan de wand en de diepvriesproducten.’

Arrondi is modulair verkrijgbaar in de hoogtematen 1560 en 2140 mm. Zowel als remote en plug-in en is volledig omsloten door dubbelglas. Het maximaal transparante concept met geïntegreerde ledverlichting, zorgt voor een aantrekkelijke, goed zichtbare productpresentatie. ‘Het is een zeer breed inzetbaar koeleiland, dat haar tijd vooruit is.’

Dit artikel is gesponsord door Smeva.