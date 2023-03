Warsteiner haalt Spanjes grootste bier naar Nederland

‘De House Cramer Group, de overkoepelende organisatie achter de Warsteiner Brouwerijen, werkt aan een strategie om in Europa en de wereld op solide basis door te groeien. Met enkel het merk Warsteiner kunnen we dat niet’, stelt Niek Brandriet, salesmanager retail voor Warsteiner Benelux in Nijmegen.

We hebben besloten om mooie merken van elders binnen ons portfolio te halen

‘Warsteiner houdt zich in Duitsland vanzelfsprekend strikt aan het Reinheitsgebot. Maar dat betekent ook dat we bieren in nieuwe trends niet uit de eigen brouwerijen kunnen verwachten. Op de sterk groeiende IPA-trend kunnen we met het merk Warsteiner bijvoorbeeld niet inhaken. Dat is de reden dat we hebben besloten om mooie merken van elders binnen ons portfolio te halen, zodat we in de landen waar we actief zijn een zo breed mogelijk aanbod kunnen brengen.’

Portfolio

Het Premium Pilsener van Warsteiner wordt vanuit Duitsland geëxporteerd naar zo’n vijftig landen in de wereld, waarmee het een van de weinige Duitse merken is die echt in de export zijn gestapt. In de Benelux, Italië en de VS heeft het concern eigen kantoren die zich richten op retail en horeca.

Verschillende merken zijn al aan het portfolio toegevoegd, zoals het tequilabier Salitos en de bieren van de Ierse craftbeer brouwerij Rye River. Estrella Galicia is hierin het bier dat aansluit bij bijvoorbeeld de Mediterrane horeca, waar een bier als Warsteiner minder toepasselijk zou zijn.

Familiebedrijf

Brandriet: ‘De brouwerij van Estrella Galicia is opgericht in 1906. Het familiebedrijf is inmiddels in zijn zesde generatie. Estrella betekent gewoon “ster”, het symbool van het brouwersgilde, en er zijn meer merken met dat woord in de naam. Het is een lager, een krachtig pils met 5,5% alcohol. Het is gemaakt met hop uit Galicië en heeft een zeer lang rijpingsproces met als resultaat een karaktervol bier, met een smaak die een breed palet bierliefhebbers aanspreekt.’

Kroonjuweel

Buitenlandse bieren staan in de belangstelling, stelt Brandriet. ‘Bij de grote retailers zien we een uitbreiding van hun internationale bierportfolio, de superpremium bieren van grotere buitenlandse merken. Je ziet het in Italiaanse bieren, maar ook Spaanse en Franse pilseners komen op het schap, al is daarin nog veel ruimte. Maar Estrella Galicia neemt een bijzondere plaats in, het is een kroonjuweel in de dop. Het is inmiddels het allergrootste pils van Spanje geworden, en zeer snel gegroeid, ook wereldwijd.’

Ze hebben hard gewerkt aan hun publiciteit. ‘Galicië, het noordwesten, staat bekend als de keuken van Spanje. Al het goede, fijne komt uit Galicië. Dat heeft het merk al mee. Galiciërs zijn daarnaast de globetrotters van Spanje; ze zijn naar veel landen van de wereld geëmigreerd, maar ook over Spanje verspreid met behoud van hun trots. Estrella Galicia is gestart om in Madrid enkele pop-upstores te openen, en pas daarna zijn ze echt naar buiten getreden en is de vraag naar het bier gegroeid in heel Spanje, enkel door in de hoofdstad zo’n venue neer te zetten.’

Daarnaast is er een paar jaar geleden een succesvolle serie opgenomen waar Estrella Galicia de biersponsor werd, en die serie is een groot succes op Netflix: La Casa de Papel. ‘In veel scènes is het merk in beeld. En een derde succes is de sponsoring van Formule 1-coureur Carlos Sainz, uit Galicië, die voor Ferrari rijdt. Die drie slimme zetten hebben mede het bier tot het grootste van Spanje gemaakt.’

0.0 en glutenvrij

Estrella Galicia Especial, zoals het pils officieel heet, is vanaf week 11 verkrijgbaar bij Albert Heijn, en daarna ook voor andere retailers beschikbaar. Brandriet: ‘In de horeca is het bier al sinds de Horecava, begin januari, op de markt, met daarbij ook een 0.0 en een glutenvrije variant. Dat laatste is in Spanje al een heel volwassen segment, waar het in Nederland nog een niche is. Kortom, een merk met enorm veel potentie. We zijn er trots op om dit mooie merk in Nederland te mogen vertegenwoordigen.’

Dit artikel is gesponsord door Warsteiner.