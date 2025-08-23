Niet te missen: De overlevingsstrijd van de dorpssuper en interview FNLI

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Tussen 2020 en begin 2025 sloten zo'n 250 supermarkten hun deuren. In supermarktland raast een 'perfect storm': tabaksban, energiecrisis en felle concurrentie van grotere supermarkten zijn de belangrijkste oorzaken van de sluitingen.

Kaart met daarop gesloten supermarkten. Illustratie: Distrifood

A perfect storm. Zo vat retailexpert Peter ter Hark onderzoek van Distrifood samen waaruit blijkt dat in 5 jaar tijd zo'n 250 supermarkten de deuren hebben gesloten. Vooral dorpssupermarkten sloten de deuren. Is er op langere termijn wel toekomst voor dit type supermarkten?

Foto: Distrifood

FNLI-directeur Cees-Jan Adema vreest dat het pad richting de allerlaagste prijs een 'doodlopende weg' is. Binnen een paar jaar gaan de discussies niet meer over bodemprijzen, maar over leveringszekerheid, voorspelt hij. Ook vindt Adema dat de branche baat heeft bij een marktmeester, een rol die de overheid zou kunnen vervullen.

Cees-Jan Adema. Archieffoto: Thomas van Oorschot/Studio 38C

Met verkiezingen voor de deur rijst de vraag: wat kan een nieuw kabinet betekenen voor de foodbranche? Volgens Distrifood-hoofdredacteur Daan Heijink is het tijd dat de overheid basale promospelregels opstelt die voor de hele branche gelden.

Distrifood-hoofdredacteur Daan Heijink

Koffie staat in het middelpunt van de inkoopstrijd tussen supermarkten en fabrikanten. Supermarkten vinden de prijzen die JDE Peet's vraagt te hoog. De koffiebrander, bekend van Douwe Egberts, zegt juist dat de prijzen van huismerkkoffie sterker zijn gestegen.

Foto: ANP

Het aantal plaatsen in Nederland zonder eigen supermarkt groeit halsoverkop. In Duitsland geldt dat voor zo'n 3000 dorpen met tussen de 1000 en 3000 inwoners. Het door Norbert Hegmann opgerichte Tante Enso ziet juist hier een markt. Deze zomer brak de formule door de grens van 70 vestigingen en Tante Enso kan het aantal verzoeken voor nieuwe zaken nauwelijks aan. En de winkels zijn ook nog winstgevend. Is dit de blauwdruk voor de toekomst van dorpssupermarkten?

Een vestiging van Tante Enso. Foto: Tante Enso

De totale omzet van broodbeleg binnen het supermarktkanaal is de afgelopen jaren behoorlijk hard gegroeid. Het geldt voor alle categorieën. Gevogelte en kookworst zijn grote stijgers onder de vleeswarenplakjes. Het volume van kaas staat licht onder druk. Zoet broodbeleg groeit omzetmatig beperkt, terwijl het volume het wat moeilijker heeft. De broodverkopen doen niet heel erg ter zake. 'Beleg maakt zich los van het traditionele broodmoment.'

Foto: Ronald Hissink