‘Happy halal’ merk Kadir lanceert nieuwe lijn houtovengebakken pizza’s

Hij is geboren in Brabant met een aanstekelijke lach en bezit een authentiek enthousiasme. Hij is altijd al gek geweest van alles wat lekker is. Workaholic zeker, maar dan wel “halal”. Dus hij heeft óók een leven. Leent zijn naam, zijn gezicht en (een deel van) zijn persoonlijkheid aan het merk dat hij zelf bedacht en samen met anderen tot een succes maakt.

Kadir: ‘Als kind in Brabant kon ik nooit mee-eten als er worstenbroodjes werden uitgedeeld. Ook later hapte ik vaak mis. Dat was voor mij de motivatie om zelf halal worstenbroodjes te maken. Ik zocht de samenwerking met bakkers en ontwikkelde mijn eigen recept. En toen de eerste broodjes de deur uitvlogen, wist ik dat ik iets goeds aan het doen was. Nog elke dag krijg ik berichten van moslims dat ze zo blij zijn dat ze nu ook kunnen genieten van Hollandse snacks.’