Foamie: innovaties en opname in schap Albert Heijn

Een plasticvrije badkamer, dat is de missie van het merk Foamie . De producten van Foamie bevatten geen plastic, zijn handzaam en ruiken heerlijk. ‘We streven ernaar een plasticvrije oplossing te bieden voor elke badkamerroutine’, legt Van Nes uit.

Foamie tegen plastic vervuiling

Foamie, een van de succesvolste merken van New Flag, is in 2018 gestart om de wereld te beschermen tegen plastic vervuiling, zonder de kwaliteit van het product teniet te doen. Het merk begon met het ontwikkelen van de 100 procent plasticvrije shampoo- en conditionerbars, waarna al snel meerdere productlanceringen volgden. Ook de distributiekanalen werden en worden uitgebreid.

Onze kopersdoelgroep bestaat vooral uit mensen vanaf 25 jaar, die bewust bezig zijn met duurzaam en gezond leven

Deodorant

‘Sinds kort liggen we met onze nieuwe deodorant in 100 winkels van Albert Heijn,’ vertelt Van Nes. ‘Dit is een magnesiumvrije variant met 48 uur bescherming.’ De Foamie-producten waren tot niet zo lang geleden in Nederland alleen verkrijgbaar bij drogisterijen, zoals Etos en online retailers. Daar is de marktleider in het supermarktkanaal nu dus bijgekomen.

‘Op dit moment loopt er eveneens een pilot bij de Albert Heijn in Pijnacker’, zegt Van Nes. ‘Hier bestaat het assortiment uit gezichtsverzorgingsproducten, waaronder een 100% plasticvrije face cream bar. De bar kan direct op de huid gebruikt worden. Deze lancering zal voor de rest van de markt plaatsvinden in mei.’

Authenticiteit

Foamie is 100% authentiek. In tegenstelling tot andere “solid care-merken” is Foamie ontstaan vanuit de gedachte dat het mogelijk moet zijn om kwalitatief hoogwaardige, persoonlijke verzorgingsproducten zonder plastic te ontwikkelen. Hiermee is Foamie in de basis dus echt anders dan traditionele verzorgingsmerken, die vanuit de “liquids” een solid-variant hebben ontwikkeld.

Functionaliteit

Naast performance is functionaliteit ook een belangrijk kenmerk. Zo is de shampoobar zo vormgegeven dat deze comfortabel aanvoelt tijdens het gebruik. Door de gebogen vorm volgt de bar de contouren van het hoofd optimaal. De bodybars hebben massagebobbels voor het stimuleren van de doorbloeding. Bijzonder is dat de bars voorzien zijn van een handig katoenen koord, dat volledig afbreekbaar is. Na gebruik hangt de gebruiker de bar op om te drogen. ‘Zeer functioneel; de bar kan bijvoorbeeld opgehangen worden aan een doucheknop,’ aldus Van Nes.

Door de gebogen vorm volgt de shampoobar de contouren van het hoofd optimaal.

Bewuste doelgroep

Foamie beperkt zich niet tot shampoos, conditioners en showerbars. Het merk ontwikkelt eveneens een alternatief voor elke badkamerroutine. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bodybutters en droogshampoos. Alle producten zijn volledig vrij van parabenen, siliconen, sulfaten en microplastics. Van Nes: ‘Onze kopersdoelgroep bestaat vooral uit mensen vanaf 25 jaar, die bewust bezig zijn met duurzaam en gezond leven. Geur is ook heel belangrijk. Het gaat dus om een totale ervaring. Ons gehele assortiment leidt tot meer fun, geur en kleur in de badkamer.’

Geen concessies aan kwaliteit

Een belangrijke aspect voor Foamie is dat alle producten op een bewuste manier geproduceerd worden om zo de ecologische voetafdruk beperkt te houden. Daarnaast zorgt een “solid” voor 80% waterbesparing in vergelijking met een “liquid” variant, bovendien is deze variant lichter in gewicht en volume.

Lees ook: Foamie gaat voor plasticvrije badkamer

Foamie-producten zijn behalve plasticvrij ook pH-neutraal en zeer mild in gebruik. De waarden liggen dichtbij de pH-waarden van de huid. In plaats van zeep wordt synthetisch zeep gebruikt, ook wel bekend als “syndets”. Dit voorkomt een uitgedroogde huid.

Samen met Climat Partner werkt Foamie aan de compensatie van CO2-emissie, zodat Foamie zoveel mogelijk klimaatneutraal te werk gaat. Alle producten zijn vegan en cruelty-free. ‘Overigens doen we ondanks deze belangrijke eigenschappen op geen enkele manier concessies aan de kwaliteit,’ zegt Van Nes.

Clean Hub

Foamie gaat verder dan het produceren van 100% plasticvrije verzorgingsproducten. Op internationaal niveau werkt het bedrijf bijvoorbeeld samen met Clean Hub, om ervoor te zorgen dat plastic afval uit de oceaan wordt gevist.

Dit artikel is gesponsord door New Flag Benelux