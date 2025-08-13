Gesponsord Poiesz en Albert Heijn weer koploper in bierbeleving

Voor het tweede jaar op rij is Poiesz verkozen tot best beoordeelde supermarkt in de biercategorie. Dit blijkt uit een schapimago-onderzoek van marktonderzoeksbureau YouGov. Albert Heijn is net als vorig jaar de best beoordeelde landelijke supermarktformule op het gebied van bier.

De biercategorie blijft een dynamisch segment binnen de supermarkt. Om beter te begrijpen hoe Nederlandse consumenten het bierschap ervaren, heeft marktonderzoeksbureau YouGov een schapimago-onderzoek uitgevoerd. Het Categorierapport Bier, gesponsord door Bierbrouwerij AB InBev , brengt in kaart wat de belangrijkste verwachtingen zijn van de bierkoper en hoe verschillende retailers hierop presteren. Het levert een gedetailleerd beeld op van de prestaties van retailers op het gebied van voorraad, promoties, presentatie en winkelbeleving. Net als in 2024 is daarbij onderscheid gemaakt tussen landelijke en regionale supermarktformules

Poiesz beste bierschap regionale formule

Voor het tweede jaar op rij is Poiesz verkozen tot best beoordeelde supermarkt in de biercategorie. De regionale keten scoort hoog op aspecten die consumenten belangrijk vinden, zoals duidelijke promoties, een ruim aanbod aan merken en producten, en een overzichtelijk bierschap . Ook op elementen als voldoende voorraad tijdens aanbiedingen, aantrekkelijke aanbiedingen en de mogelijkheid om losse flessen te kopen presteert Poiesz sterk.

“We zijn trots op het feit dat we opnieuw deze mooie waardering van onze klanten krijgen. Een groot compliment aan onze mensen op winkelvloer en in het DC. Met dank aan hun inzet zijn we in staat om onze klanten goed te bedienen. Uiteraard blijven we gaan voor verbetering zodat we ook volgend jaar weer als beste uit de bus komen!, “ zegt Mark Smit, category manager bij Poiesz.

Nettorama maakt een sprong van plek vier naar twee, waarbij Nettorama de eerste plaats op de belangrijke aspecten omtrent promotie en prijs weet te behouden. Dekamarkt behoudt opnieuw weet opnieuw de derde positie binnen de regionale formules.

Albert Heijn aan kop bij landelijke formules

Albert Heijn is net als vorig jaar de best beoordeelde landelijke supermarktformule op het gebied van bier. De algehele waardering is nagenoeg hetzelfde als in 2024. Albert Heijn scoort uitstekend op aspecten zoals een ruim aanbod aan merken en de mogelijkheid om losse flessen te kopen. PLUS en Dirk volgen als tweede en derde in de landelijke ranglijst, waarmee zij hun positie in de top blijven behouden.

“Natuurlijk zijn we tevreden met de eerste plaats bij landelijke formules. Hoewel we in de totaalscore van alle supermarkten op de tweede plek staan, is er nog steeds ruimte voor verbetering. Dit onderzoek geeft ons daar goed inzicht op. Tegelijkertijd zijn we trots dat we op veel aspecten waarop alle supermarkten worden beoordeeld al de hoogste score behalen.” vertelt Bram Weideveld, category manager bij Albert Heijn.

Algemene tevredenheid bierschap daalt licht

In het onderzoek beoordeelden consumenten hun eigen supermarkt op negentien aspecten die betrekking hebben op het biersegment. Dit geeft inzicht in zaken waar de retailer in uitblinkt, maar ook in potentiële verbeterpunten.

Na een jarenlange stijging van de algemene tevredenheid over het bierschap in de periode 2018 tot en met 2022, werd deze trend in 2023 doorbroken met een daling. In 2024 werd de opwaartse lijn hervat, maar in 2025 blijft de waardering nagenoeg gelijk. De vijf belangrijkste aspecten bij het kopen van bier zijn:

Voldoende voorraad tijdens aanbiedingen

Aantrekkelijke aanbiedingen

Lage prijzen

Duidelijkheid over welke bieren in de aanbieding zijn

Duidelijke weergave van prijzen

Voldoende voorraad, promoties en aantrekkelijke prijzen blijven doorslaggevend in 2025. Opvallend is echter dat het aspect ‘ duidelijke weergave van prijzen’ in belang is gestegen en daarmee een positie in de top vijf bemachtigd.

AB InBev zet vol in op alcoholvrij bier AB InBev, sponsor van het Categorierapport Bier, speelt actief in op de groeiende trend rondom alcoholvrij bier met de lancering van diverse 0.0-producten, waaronder Corona Cero en de nieuwe Hertog Jan 0.0-krat. Hertog Jan 0.0 wordt gebrouwen met dezelfde ingrediënten als de klassieke Hertog Jan Pilsener. Het resultaat is een uitgebalanceerde smaak met een licht bittertje, fruitige tonen en een verfrissend karakter. De brouwers hebben het recept zorgvuldig geoptimaliseerd om de vertrouwde pilsenersmaak te behouden. “Met de introductie van het Hertog Jan 0.0-krat spelen we in op de groeiende vraag naar kwalitatief alcoholvrij bier. Consumenten willen steeds vaker bewust genieten – niet alleen door te kiezen voor alcoholvrij, maar ook voor een bier met weinig calorieën en gemaakt van natuurlijke ingrediënten. De lancering in het krat maakt het voor consumenten nog aantrekkelijker om voor 0.0 te kiezen,” zegt Marco van Assche, retaildirecteur bij AB InBev.

Groeiend belang van alcoholvrij bier

Een belangrijke verandering in 2025 is de stijgende waardering voor een ruim aanbod in alcoholvrije producten. Dit aspect stijgt van plek 13 naar plek 10 in de rangorde. Toch blijft ontevredenheid over het aanbod bestaan: vier op de vijf ontevreden shoppers vinden dat er te weinig keuze is binnen alcoholvrij bier. Deze trend biedt duidelijke kansen. Alcoholvrij bier is al jaren een groeiend segment, en supermarkten kunnen een toekomstbestendig schap creëren door alcoholvrij bier voldoende ruimte te geven. Retailers wordt geadviseerd zich te richten op effectief voorraadbeheer, scherpe prijsstelling en het uitbreiden van het alcoholvrije assortiment.

Dit artikel is gesponsord door AB InBev.