AB InBev werkt nauw samen met retailers om het bierschap te optimaliseren

De biercategorie is al jaren enorm in beweging. Om inzichtelijk te krijgen hoe de Nederlandse consument het bierschap in de supermarkt in een dynamisch jaar als 2023 beoordeelt, heeft bierbrouwerij AB InBev - bekend van merken als Bud, Hertog Jan, Leffe, Tripel Karmeliet, Corona en Victoria - een schapimago onderzoek laten uitvoeren door marktonderzoeksbureau GfK. Het onderzoek biedt per retailer inzicht in de ervaring van de consument tijdens de aankoop van bier. Hiermee wil de brouwerijketen retailers helpen hun bierschap verder te optimaliseren om in te spelen op de wensen van de consument.

Jan Linders voor de 11 e keer ‘beste biersupermarkt’

Via een online onderzoek van het GfK ConsumerScan Panel werd aan consumenten gevraagd een waardering (cijfer) te geven over het bierschap van de retailer waar zij doorgaans hun bier kopen. Retailers werden door hun eigen consumenten op negentien verschillende aspecten in de biercategorie beoordeeld. Op deze manier werd niet alleen duidelijk wat de retailer goed doet, maar werden er ook verbeterpunten inzichtelijk gemaakt. Dit jaar is er in de beoordeling voor het eerst ook onderscheid gemaakt tussen landelijke supermarktformules en regionale supermarktformules.

Dit is de kroon op het werk van alle collega’s die hebben bijgedragen aan de bier- en speciaalbiercategorie van Jan Linders”

Jan Linders kwam daarbij voor de elfde keer op rij uit de bus als winnaar voor de categorie bier. Bram Rikken, Unit Manager bij Jan Linders reageerde dan ook verheugd: ‘Dit is de kroon op het werk van alle collega’s die hebben bijgedragen aan de bier- en speciaalbiercategorie van Jan Linders. Ons unieke en uitgebreide bierschap wordt gewaardeerd door onze klanten. Dat zien we terug in deze bekroning, maar zeker ook in de reacties van klanten in onze winkels. Uiteraard blijft Jan Linders daarom ook in de toekomst haar klanten verrassen met een zeer uitgebreid bierassortiment.’ De top 3 werd aangevuld met Poeisz en Plus. Plus is gestegen in de ranking en daardoor in 2023 de beste biersupermarkt van de landelijke formules.

Algehele tevredenheid over het bierschap neemt af

Tussen 2018 en 2022 is de gemiddelde waardering van het bierschap jaar op jaar toegenomen. In 2023 wordt deze trend echter verbroken en is de waardering voor het eerst in jaren gedaald. De gehele top 3 aan belangrijkste aspecten voor de klant, namelijk: ‘voldoende voorraad van aanbiedingen’, ‘aantrekkelijkheid van aanbiedingen’ en ‘lage prijs’, zijn lager gewaardeerd t.o.v. 2022. Nieuwkomer in de top 5 van belangrijkste aspecten is ‘duidelijkheid van aanbiedingen’. ‘Voldoende voorraad’, maakt de top 5 van belangrijkste aspecten compleet.

Blijven inspelen op veranderende consumentrends

Het onderzoek laat ook zien dat consumenten waarde hechten aan een ruime keuze van bieren in de verschillende segmenten. Zowel de ‘ruime keuze in merken’ als ‘een ruime keuze aan speciaalbier’ belanden beide in de top 10 van belangrijkste aspecten voor de consument. Met de recente introductie van de Hertog Jan Grand Pilsener blijft AB InBev dan ook inspelen op de consumententrends, om zo waarde toe te voegen aan de categorie.

De nieuwe Grand Pilsener van Hertog Jan waarin de rijke smaak van speciaalbier samengaat met de doordrinkbaarheid van een pils.

Deze nieuwe premium pilsener is een combinatie van de rijke smaak van een speciaalbier en de frisse doordrinkbaarhied van een pils. De brouwers van Hertog Jan namen ruim de tijd om tot het ultieme recept te komen voor de nieuwe pilsener. Uiteindelijk vonden ze met de Grand Pilsener de perfecte balans tussen zoet en licht fruitig, met tegelijkertijd een bittere afdronk. ‘Tijd’ is daarbij het belangrijkste ingrediënt: door het bier langer dan gebruikelijk te laten lageren heeft het een rijke en volmondige smaak. Ook is deze iets donkerder dan de originele pilsener, en heeft de Grand Pilsener een moutig karakter. ‘Een smaakervaring waarin het vakmanschap van de brouwers duidelijk naar voren komt.’

Dit artikel is gesponsord door AB InBev.