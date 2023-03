Wijnimporteur LFE brengt voorraadbeheer naar hoger plan

LFE is een Nederlandse wijnimporteur die vanuit zijn DC’s in Utrecht en Maartensdijk twee markten bedient: retail en out-of-home. ‘Altijd uit voorraad kunnen leveren en een excellente logistieke dienstverlening, dat is wat klanten van ons verwachten’, vertelt director business process management Frank den Hartog.

De grote supermarktketens waaraan LFE levert, hebben regelmatig grote promotie-acties rondom wijn. ‘Om daar op in te spelen, moet je dicht op de bal zitten. Je moet zorgen dat je pieken in de vraag goed kunt opvangen zonder dat de voorraad te veel oploopt.’

Handmatig bestelproces LFE

LFE beschikte over een forecasttool, maar die begon tekort te schieten. Het bestellen verliep grotendeels handmatig en inkopers waren veel tijd kwijt met het beoordelen van de inkoopadviezen. Voor een optimale voorraad bleek meer nodig dan alleen een vraagvoorspelling.

Het bedrijf besloot daarom een compleet systeem voor voorraadbeheer te implementeren, en koos daarbij na een uitgebreid selectietraject voor Slimstock . ‘Slim4 is een tool die inkopers en planners in de volle breedte van hun werkproces ondersteunt. Wat mede de doorslag gaf, was dat leverancier Slimstock over een eigen opleidingstak beschikt: de Slimstock Academy. Daar kunnen onze mensen zich blijvend ontwikkelen, want juist de kenniscomponent is voor ons erg belangrijk.’

Meer focus

Nu LFE met Slim4 werkt, is er meer focus binnen het bedrijf, constateert Den Hartog. ‘Iedereen heeft zijn eigen “to do-scherm”, waar hij of zij op ziet wat op dat moment prioriteit moet hebben.’

Door de trainingen aan de Slimstock Academy en de ondersteuning van de consultants, beschikken de mensen van LFE nu ook over het kennisniveau om zelf de voorraad te optimaliseren. ‘Er is altijd een klein percentage artikelen dat je niet aan een geautomatiseerd systeem kunt overlaten. Het is de kunst om dat kleine percentage goed in beeld te krijgen. Dit segmenteren en prioriteren van het assortiment hebben we inmiddels aardig onder de knie.’

Collaborative forecasting

Den Hartog heeft er alle vertrouwen in dat Slim4 tot lagere voorraadniveaus en een betere servicegraad richting klanten gaat leiden. ‘We zullen straks ook intensiever met onze klanten gaan samenwerken en met behulp van collaborative forecasting onze service nog verder verbeteren. Een aantal van onze klanten werkt trouwens ook met Slim4, dus dat maakt het delen van supply chain data nog makkelijker. Dan brengen we het voorraadbeheer over de hele keten naar een hoger plan.’

Dit artikel is gesponsord door Slimstock .