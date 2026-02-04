Gesponsord Farm Dairy scoort met beter dierlijk, meer plantaardig

Bij de eerste vermelding in het Industributie-onderzoek laat Farm Dairy direct van zich horen. In private label zuivel deelt het de koppositie met Maaz Cheese. Farm Dairy excelleert in accountmanagement en trade marketing. Hun slogan: 'Beter dierlijk, meer plantaardig!'

In accountmanagement steekt Farm Dairy flink boven de andere zuivelleveranciers uit. Wat doen jullie zo goed?

Commercieel directeur Kees van Rooijen: 'We zetten de klanten centraal in onze multidisciplinaire aanpak: accountmanagement, trade marketing, supply chain, productontwikkeling en kwaliteit. We hebben een beperkt team, maar zijn lean and mean en werken met korte lijnen, veel autonomie en kunnen snel reageren op de wensen van de klant.'

Wat is jullie aanpak in trade marketing?

Van Rooijen: 'We scoren met name op innovatie. We zijn al jaren een partner in dagverse zuivel, maar sinds vorig jaar bieden we ook (liefst duurzamere ) langhoudbare zuivel, plantaardige alternatieven, eet & drink en een combinatie daarvan, hybride producten. We hebben daarmee een unieke toolkit om in te spelen op hét grote vraagstuk van onze klanten: de eiwittransitie. Afgelopen jaar hebben we dan ook een kleine dertig innovaties gelanceerd. We laten ons nooit remmen door compromissen die andere collega’s wel hebben. We reageren op de vraag van de klant met de beste smaak en kwaliteit. Smaak is by far het belangrijkst in het plantaardige.'

We hebben stevig geïnvesteerd in apparatuur en zeer veel productontwikkeling in plantbased samen met de retail opgezet” — Bouwer

Welke verbetermogelijkheden zien jullie in supply chain?

CEO Arend Bouwer: 'Als private labelaar moet je een goede prijs leveren, én tijdig én compleet. Wat betreft het criterium over verbeterplannen opvolgen en bespreken, kunnen we nog wat verfijnen. Dat klopt. Dat is ook het mooie van zo’n onderzoek. Wanneer we iets hebben verbeterd, moeten we dat iets beter doorspreken en verifiëren bij de klant. Daar kunnen wij ook weer van leren. Wij zien dit als een handreiking om verder te verbeteren.'

De retail noemt jullie een vooruitstrevende partij in zowel plantbased als zuivel en een fijne, betrouwbare partner. Wat zegt dit jullie?

Van Rooijen: 'Deze comments zijn voor mij de kers op de taart. In deze wereld van zuivel is integriteit en discretie een groot goed. Zeker voor een partij zoals wij, die alle retailorganisaties van Nederland beleveren.'

Bouwer: 'Dit is beloning voor een gewaagde onderneming om als zuivelaar de handschoen op te pakken in duurzaamheid en de eiwittransitie. We hebben stevig geïnvesteerd in apparatuur en zeer veel productontwikkeling in plantbased samen met de retail opgezet.'

Wat zijn de verwachtingen voor 2026?

Bouwer: 'De zuivelmarkt is weerbarstig begonnen met grote schommelingen. Maar onze verwachtingen zijn positief omdat we zo’n grote waardering krijgen voor de weg die we zijn ingeslagen, met alle soorten producten voor de categorie. Wij zijn er klaar voor.'

Dit artikel is gesponsord door Farm Dairy .