Gesponsord KSZ Transport groeit tot grote speler in transportwereld

KSZ Transport maakt een indrukwekkende opmars in de Nederlandse transportwereld. Met een datagedreven aanpak, duurzame investeringen en een duidelijke langetermijnvisie bouwen algemeen directeur Onur Arslan en commercieel directeur Richard Valkenburg gestaag aan een toekomstbestendige organisatie

Het bedrijf wil binnen vijf jaar tot de top 10 van de Nederlandse transportwereld behoren. De missie? Naadloze logistieke oplossingen bieden, met duurzaamheid en innovatie als fundament. 'Onze strategie draait om waarde creëren voor klanten, medewerkers én de sector', aldus Arslan.

Investeringen

De route daarnaartoe is helder. KSZ investeert in elektrificatie van het wagenpark, verduurzaming van processen en een heldere organisatiestructuur. De datagedreven control tower speelt hierin een centrale rol. 'Hiermee kunnen we realtime monitoren en bijsturen, wat leidt tot maximale transparantie en betrouwbaarheid', zegt Valkenburg.

Commercieel focust KSZ zich op het versterken van klantrelaties door diensten uit te breiden, zoals logistiek of alternatieve transportvormen. Ook wordt actief gewerkt aan spreiding van het klantenbestand om risico’s te beheersen. 'We willen breder inzetten om sterker te staan in de markt', aldus Valkenburg.

Richard Valkenburg: 'Met realtime inzicht sturen we op transparantie en betrouwbaarheid.'

Daarnaast vormt strategische groei een belangrijk speerpunt. 'Buy and build is voor ons geen loze term', zegt hij. 'We kijken actief naar transportbedrijven met een vergelijkbare schaal, zodat we onze dienstverlening kunnen verbreden en versneld kunnen opschalen.'

Ook het menselijk kapitaal krijgt volop aandacht. KSZ investeert in het aantrekken van personeel, een flexibele personeelsstructuur en het verhogen van betrokkenheid. 'Onze mensen maken het verschil', zegt Arslan. 'Daarom zorgen we voor ontwikkeling, goede arbeidsvoorwaarden en een gezonde werk-privébalans.'

We bouwen aan een toekomstbestendige organisatie”

Ook stuurt KSZ strak op financiële structuur. Doorlopende calculatie, sturing op data en het aantrekken van extern vermogen moeten bijdragen aan een stabiele groei. 'We bouwen aan een toekomstbestendige organisatie', besluit Valkenburg. 'Waarin duurzaamheid, transparantie en betrokkenheid centraal staan.' KSZ Transport bewijst dat logistiek meer kan zijn dan vervoer alleen: het is een strategische schakel in duurzame groei.

Dit artikel is gesponsord door KSZ Transport.