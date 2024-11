Gesponsord KSZ Transport: een blik op de toekomst

Voorlezen

In een gesprek met Richard Valkenburg, commercieel directeur, en Onur Arslan, algemeen directeur van KSZ Transport, wordt de aanpak voor de ambitieuze toekomstplannen van het bedrijf besproken. De gezamenlijke visie geeft inzicht in de manier waarop het bedrijf zich blijft ontwikkelen en innoveren om aan de veranderende behoeften van de logistieke sector te voldoen.

'Onze focus ligt momenteel op het verbreden van onze dienstverlening om te voldoen aan de groeiende vraag buiten de traditionele winkeldistributie', begint Richard Valkenburg. 'We zien dat klanten steeds meer verschillende logistieke behoeften hebben. Daarom richten we ons wagenpark en onze dienstverlening zo in dat we ook aan deze bredere verzoeken kunnen voldoen.'

Dit stelt ons in staat om blijvend aan de grote vraag vanuit bestaande en nieuwe klanten te voldoen en onze positie in de markt te versterken”

Onur Arslan sluit zich daarbij aan en voegt toe: 'Om aan de diversiteit in de aanvragen te kunnen voldoen, zoeken we actief naar personeel met de juiste diploma's en kwaliteiten die aansluiten bij de verschillende werkzaamheden. We zetten stevig in op autonome groei, maar staan ook open voor strategische overnames. Dit stelt ons in staat om blijvend aan de grote vraag vanuit bestaande en nieuwe klanten te voldoen en onze positie in de markt te versterken.'

Transparantie en duurzaamheidsrapportages

Richard benadrukt dat het bedrijf vooroploopt in het leveren van transparante diensten. 'We bieden CO2-rapportages en leveren data voor CSRD-rapportages aan voor klanten in elke branche die hier behoefte aan hebben.'

'Ons brede dienstenpakket maakt ons een aantrekkelijke partner voor bedrijven die op zoek zijn naar betrouwbare en gedetailleerde duurzaamheidsrapportages.'

'Dit helpt hen niet alleen om aan hun eigen duurzaamheidsverplichtingen te voldoen, maar toont ook onze inzet voor een groene transportwereld. Omdat we in staat zijn om volledig inzicht te bieden in verbruik, afgelegde afstand en rijstijl van al onze ritten, trekken we steeds meer klanten aan uit diverse sectoren. Dit brede dienstenpakket maakt ons een aantrekkelijke partner voor bedrijven die op zoek zijn naar betrouwbare en gedetailleerde duurzaamheidsrapportages.'

Verkleinen van de afstand naar onze klant

Onur vertelt met trots over een nieuwe stap die gezet is: 'Vanaf 1 december nemen we een nieuwe locatie in gebruik. Deze nieuwe locatie in Culemborg is een strategische zet. Het centrale karakter van deze locatie maakt dat we de afstanden naar onze klanten kunnen verkorten, wat zowel de leveringssnelheid als onze ecologische voetafdruk verbetert.'

Het centrale karakter van deze locatie maakt dat we de afstanden naar onze klanten kunnen verkorten”

Richard vult aan: 'Het tekort aan vrachtwagenparkeerplaatsen in Nederland vormt daarnaast ook een uitdaging, maar wij hebben ervoor gezorgd dat onze chauffeurs en voertuigen toegang hebben tot eigen parkeergelegenheid. Dit biedt niet alleen veiligheid voor ons materieel, maar ook een efficiënte en betrouwbare werkomgeving voor onze chauffeurs.'

Zoektocht naar locatie voor groeiplannen

De directieleden bespreken ook de zoektocht naar een aanvullende locatie die moet voldoen aan de laadbehoeften van de toekomstige elektrische voertuigen. 'We zijn actief op zoek naar een plek die niet alleen kan voorzien in de infrastructuur voor elektrisch laden, maar waar we ook de mogelijkheid hebben om warehousing aan te bieden voor onze klanten', legt Onur uit. 'Dit zou ons in staat stellen om een completer dienstenpakket aan te bieden en onze klanten nog beter te bedienen met flexibele opslag- en distributieoplossingen.'

Richard voegt daaraan toe: 'Het vinden van een locatie met voldoende ruimte en de juiste voorzieningen is essentieel om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. We willen voorbereid zijn op de groeiende behoefte aan elektrische mobiliteit en tegelijkertijd inspelen op de wensen van onze klanten die behoefte hebben aan betrouwbare opslagmogelijkheden. Met deze gezamenlijke visie en inspanningen blijft KSZ Transport zich inzetten voor duurzame groei en innovatie, waarbij de klant centraal staat en de toekomst met vertrouwen tegemoet wordt getreden.'

Dit artikel is gesponsord door KSZ Transport.