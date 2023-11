Grootse campagne voor Vitakraft Poésie

Het Vitakraft Poésie assortiment, complete natvoeding voor katten, heeft in de afgelopen jaren distributie opgebouwd zonder veel publiciteit. Nu is Vitakraft een grootse campagne gestart om de groep trouwe kopers van deze lijn sterk uit te breiden.

Vitakraft Poésie is een natvoeding voor de kat. Veel kattenvoeding bestaat uit droge brokjes, maar natvoeding neemt een belangrijke plek in in het menu. ‘De reden daarvoor is dat katten slechte drinkers zijn’, zegt Constantijn van Gerwen, algemeen directeur Benelux bij Vitakraft. ‘Natvoeding bevat zo’n 82 procent vocht, waardoor je zeker weet dat je kat ook vocht binnenkrijgt. Dat ligt erg gevoelig, want wanneer een kat 15 procent van zijn vocht verliest kan hij al overlijden. Dat is de reden waarom Vitakraft kiest voor natvoeding.’

Optimaal voor gezondheid

Maar ook in natvoeding is het aanbod breed. De positie die Vitakraft daarin inneemt is echter redelijk uniek. Van Gerwen: ‘Er is al veel natvoeding op de markt. Maar Vitakraft voegt met Poésie een belangrijk assortiment toe. Vitakraft gebruikt geen suiker in zijn voeding, geen kleur-, geur- en smaakstoffen, en geen conserveringsmiddelen. Bij veel grotere merken wordt onder andere suiker toegevoegd, omdat het een goedkoop vulmiddel is. Maar een kat ruikt en proeft geen suiker. Wij vinden dat je al die onnodige ingrediënten niet aan kattenvoer moet toevoegen. Vitakraft staat voor hoge kwaliteit zonder onnodige toevoegingen.’

Goede voeding bevat eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen, mineralen en vocht. ‘Dat vocht is dus bij katten vooral belangrijk. Bij al die andere onderdelen gaat het erom dat je er de juiste ingrediënten voor gebruikt, zodat de gezondheid van de dieren er optimaal van profiteert. Vitakraft Poésie is zodanig samengesteld dat het kwalitatief de meest complete natvoeding is in de markt op dit moment.’

Categorie

De markt voor diervoeding staat licht onder druk. De hogere prijzen door gebrek aan grondstoffen hebben in de Retail extra hard doorgewerkt. Consumenten zijn keuzes gaan maken om te bezuinigen. Volumes staan onder druk, maar twee aanbieders, waaronder Vitakraft, hebben hier momenteel geen last van, stelt Van Gerwen. ‘De grondstoffenlevering is inmiddels weer op orde. Heeft wel anderhalf jaar impact gehad, en het is nog niet perfect, maar de meeste problemen zijn toch wel opgelost.’

Marktonderzoek

Vanuit het hoofdkantoor in Duitsland voert Vitakraft continu marktonderzoek uit. De trend in kattenvoeding verschuift naar iets meer natvoeding, en een vraag naar producten met meer natuurlijke ingrediënten en zonder toevoegingen. Tegelijk wijst het onderzoek uit dat de consument behoefte heeft aan meer diversiteit in soorten verpakkingen. Van Gerwen: ‘Blik en pouches zijn de bekende verpakkingen, maar wij hebben daarnaast het hartvormige aluminium schaaltje op de markt gebracht. Verder hebben we multipacks pouches toegevoegd. Vooral in de Benelux is de vraag naar multipacks groot.’

Campagne

Vitakraft heeft gemiddeld zes sku’s op het schap staan; bij speciaalzaken en tuincentra is dat wat meer, in de supermarkt ligt het gemiddelde op vier referenties. Vitakraft is momenteel nog het meest bekend van de hoogwaardige snacks, maar om de maaltijden meer bekendheid te geven is het bedrijf in oktober gestart met een grootse consumentencampagne. Van Gerwen: ‘In snacks ligt ons marktaandeel op 25 procent, terwijl dat in maaltijden maar 1 procent is. Met de nieuwe campagne willen we allereerst de aandacht trekken van de consument: Vitakraft heeft een natvoeding! Vervolgens willen we hun interesse opwekken, en vervolgens de behoefte creëren om tot koop over te gaan.’

In Nederland wil Vitakraft 8,7 miljoen consumenten bereiken, om uiteindelijk zo’n vijftig ambassadeurs in Nederland te realiseren (en veertig in België uit 5,5 miljoen bereikte consumenten). Een ambassadeur is iemand die uit eigen overtuiging zegt dat Vitakraft een echt goed product is waar zijn kat erg blij mee is, dat hij er vrolijker, energieker en gezonder van wordt. Iemand die zijn kennissen van die kwaliteit wil overtuigen. ‘In dat traject gaan we in heel de Benelux 44.000 samples uitdelen aan consumenten. Vanuit die samples gaan we 8500 consumenten aanschrijven met een mooi pakket waarin weer een sample zit, en waarna we hen vervolgens vragen een eerlijke recensie over Vitakraft Poésie te schrijven. Hun reviews worden op onze website gepubliceerd Het uiteindelijke doel is een omzetverhoging van 50 procent voor Vitakraft over het hele jaar 2023.’

Winkelvloer

De campagne is afgelopen 2 oktober gestart. Op de winkelvloer gaat Vitakraft de campagne flink ondersteunen. Van Gerwen: ‘Op de winkelvloer komt second placement met displays, er komen wobblers en shelf talkers voor aan het schap, en we hebben op zo veel mogelijk plaatsen een promotie staan. De aanbiedingen verschillen per retailer, en worden in overleg met de retailers ingezet. De distributie van onze belangrijkste producten ligt nu op 80 procent bij de grotere retailers. Dat is groot genoeg om nu met een campagne en promoties te beginnen.’

Dit artikel is gesponsord door Vitakraft .