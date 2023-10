Bonduelle: Eiwittransitie in een versnelling

Bonduelle lanceert voor het vriesversschap twee nieuwe peulvruchtinnovaties. Bonduelle rode kidneybonen en Bonduelle bonenmix (rode en groene kidneybonen en kikkererwten) stromen het supermarktschap vanaf week 42 in. 'We willen blijven inspireren met plantaardige voeding.'

Peulvruchten hebben de wind mee. De groente is niet alleen gezond en lekker, maar speelt ook een belangrijke rol in de eiwittransitie. Bonduelle vindt het daarom tijd worden om het vriesversschap te voorzien van nieuwe varianten. In 2018 werd Bonduelle Edamame Bonen voor de vriezer al met succes gelanceerd. ‘De shopper weet vriesvers steeds vaker te vinden’, legt Ancèl Merks-Dost, Category Manager conserven en vriesvers, uit. ‘Zeker als het gaat om gezonde en plantaardige producten. De peulvruchten worden direct na de oogst ingevroren en blijven daarmee vers. Het mooie van vriesvers is dat je gemakkelijk kan portioneren, je neemt wat je nodig hebt uit de verpakking en de rest kan terug in de vriezer. Hierdoor wordt ook voedselverspilling tegengegaan.’

Eiwittransitie

De uitbreiding van het peulvruchtenaanbod in vriesvers draagt ook bij aan de eiwittransitie. ‘Dat wordt steeds relevanter’, vertelt Carola Sonnemans, Brand Manager vriesvers. Momenteel bestaat ons bord voor 60 procent uit dierlijke en voor 40 procent uit plantaardige eiwitbronnen. In 2030 is het precies andersom verwacht Bonduelle. En dan komt de peulvrucht al snel om de hoek kijken. Sonnemans: ‘De peulvrucht is een natuurlijke vervanger voor vlees en rijk aan plantaardige eiwitten en vezels. Daarnaast is de uitstoot van peulvruchten ten opzichte van vlees veel lager. 1 kg peulvruchten is verantwoordelijk voor 1kg CO2 uitstoot, terwijl 1kg biefstuk verantwoordelijk is voor 34kg CO2 uistoot. Daarmee zijn peulvruchten niet alleen goed voor de eigen gezondheid, maar ook voor die van de planeet.’

Kassa-aanslag retailer

Ancèl Merks-Dost en Carola Sonnemans geven aan dat er een enorm groeipotentieel aanwezig is aangezien op dit moment 4 op de 10 Nederlanders peulvruchten consumeren. ‘Dat kan zeker veel meer worden en het trekt ook jongere en nieuwe kopers naar de categorie’, aldus Merks-Dost die aangeeft dat de aankopen tot een hogere kassa-aanslag leiden. ‘Voor een retailer is deze categorie heel interessant. Peulvruchten zijn een groeisegment en complementair aan de versafdeling. Ze maken steeds vaker deel uit van moderne maaltijden, zoals burrito’s. Hier zijn meerdere ingrediënten voor nodig en dat leidt tot een groter af te rekenen bedrag dan de traditionele maaltijd met groente, aardappelen en vlees.’ De nieuwe innovaties spelen in op de sweetspot van de vriezer: ‘gezond & plantaardig’. Peulvruchten sluiten verder aan op allerlei consumentenbehoeftes zoals gemak, goedkoop, duurzaam en lekker. Vriesverse peulvruchten zijn geschikt voor warme bereiding en hebben een goede bite. De twee innovaties zijn voorzien van een recyclebare verpakking.

Bonduelle presenteert de twee nieuwe artikelen in het kader van de vorig jaar gelanceerde Reset je Recept campagne. Veel consumenten willen best een dagje minder vlees eten en zoeken naar manieren om meer groente te consumeren, maar weten lang niet altijd hoe. Deze campagne is een stimulans om vlees in een gerecht te vervangen door peulvruchten. ‘Een Mexicaanse wrap wordt een Flexicaanse wrap en de Beef Teriyaki een Bean Teriyaki’, benoemt Carola Sonnemans enkele inspirerende voorbeelden.

Dit artikel is gesponsord door Bonduelle .