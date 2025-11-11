Gesponsord

'De azijncategorie verduurzamen is onze plicht'

'De azijncategorie verduurzamen is onze plicht'

Burg Group, Europa's grootste azijnproducent, versnelt de reductie van CO2-emissies: uiterlijk in 2030 wordt 100% natuurazijn gebruikt voor schoonmaakazijn die het bedrijf produceert. Deze doelstelling is onderdeel van de bedrijfsstrategie, in lijn met haar doel 'Restoring Natural Living'.

'We zien het als onze verantwoordelijkheid om de azijncategorie te verduurzamen', zegt Pieter van Soest, CCO bij Burg Group. 'Samen met onze klanten maken we de transitie van synthetische azijn naar natuurazijn. Dat is niet alleen beter voor het klimaat, maar ook voor de consument die steeds bewuster kiest.'

Reductie in klimaatimpact

Van oudsher wordt synthetische azijn nog veel gebruikt voor schoonmaakazijn, maar dit is een restproduct van fossiele grondstoffen. Natuurazijn heeft dezelfde werking en wordt geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen zoals suikerbiet of suikerriet. 'De overstap van synthetische azijn naar natuurazijn bij Burg Group betekent een aanzienlijke reductie in klimaatimpact, het levert een besparing op van bijna 2,5 miljoen kg CO2-equivalent per jaar. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van zo’n 150 Nederlandse huishoudens', aldus Van Soest.

In de afgelopen tien jaar heeft Burg Group haar eigen emissies (scope 1 en 2) met meer dan 90% weten te reduceren.
In de afgelopen tien jaar heeft Burg Group haar eigen emissies (scope 1 en 2) met meer dan 90% weten te reduceren.

Albert Heijn

Burg Group produceert, naast haar eigen merken, ook schoonmaakazijn producten voor diverse retailers. Albert Heijn is de eerste supermarkt die volledig is overgestapt op natuurazijn van Burg Group voor haar schoonmaakazijn producten onder het AH eigen merk.  

'Dit is een mooi voorbeeld van hoe wij samenwerken met onze leveranciers in het reduceren van scope 3 emissies', vertelt Laura Jungmann, director of sustainability bij Albert Heijn. 'Onze klanten verwachten een natuurlijk product. Samen met Burg Group kunnen we die verwachting waarmaken.'

Zonnepanelen en warmtenet

Als familiebedrijf werkt Burg Group niet alleen aan het reduceren van emissies bij haar leveranciers, maar ook binnen haar eigen productielocaties. In de afgelopen tien jaar heeft zij haar eigen emissies (scope 1 en 2) met meer dan 90% weten te reduceren, onder andere met de aanleg van zonnepanelen en een warmtenet in Heerhugowaard. 'Hiermee werken we aan een schone erfenis voor toekomstige generaties', besluit Van Soest.

Dit artikel is gesponsord door Burg Group.

  1. Vacatures

  2. FreshRecruitment

    QA Officer Peijnenburg Sintjohannesga

    FreshRecruitment logo

  3. Freshrecruitment

    Purchasing & Packaging Coordinator

    Freshrecruitment logo

  4. Tropicalia via YellowApple Recruitment

    Verkoopleider (lid MT)

    Tropicalia via YellowApple Recruitment logo

  5. VOMAR

    Manager Operations Slagerij & Worstmakerij

    VOMAR logo
Bekijk vacatures
Onderwerpen beheren

Mijn artikeloverzicht kan alleen gebruikt worden als je bent ingelogd.

Foto: Shutterstock
Jumbo

Sloot: Jumbo kan zonder Everest, maar klus 'duurt zeker 7 jaar'

  1. Code rood in visschap: Verdwijnt na makreel ook paling uit supers?
  2. Aldi Nord strikt ex-Lidl-baas als commissaris
  3. Minister (B) wil weten of AH schuldig is aan lokvogelpraktijken
  4. Jumbo volgt Albert Heijn en schroeft prijs Douwe Egberts op
  5. Ontslag dc-medewerker leidt tot protest bij hoofdkantoor AH
  6. Fabrikanten kort: Aldi breidt Schultenbräu-assortiment uit
  7. 🎧 Distrifood Podcast: De stille opmars van hybride vlees
  8. GesponsordKitKat viert 90 jaar met grote stap in nieuw segment
  9. Niet te missen: Opmars hybride vlees en Nettorama's sprong voorwaarts
  10. Achtergrond: AH's ambitieuze vernieuwing van huismerk Care
Meer nieuws
  1. Sloot: Jumbo kan zonder Everest, maar klus 'duurt zeker 7 jaar'
  2. Code rood in visschap: Verdwijnt na makreel ook paling uit supers?
  3. Vastgoed kort: Spar in Damwoude sluit de deuren
  4. Aldi Nord strikt ex-Lidl-baas als commissaris
  5. Minister (B) wil weten of AH schuldig is aan lokvogelpraktijken
  6. Jumbo volgt Albert Heijn en schroeft prijs Douwe Egberts op
  7. Ontslag dc-medewerker leidt tot protest bij hoofdkantoor AH
  8. 🎧 Distrifood Podcast: De stille opmars van hybride vlees
  9. 😊 Check-out: Opbrengst AH-kersthangers deels voor voedselbank
  10. Fabrikanten kort: Aldi breidt Schultenbräu-assortiment uit
  1. GesponsordKitKat viert 90 jaar met grote stap in nieuw segment
  2. Niet te missen: Opmars hybride vlees en Nettorama's sprong voorwaarts
  3. Achtergrond: AH's ambitieuze vernieuwing van huismerk Care
  4. Picnic biedt noodpakketten aan, met radio's en zaklampen
  5. Hoogvliet lanceert merkconcept Team Hoogvliet
  6. Coop in Melissant na maandenlange sluiting weer open
  7. Topman Muller: Albert Heijn heeft marktaandeel gewonnen
  8. Colruyt reageert in kranten en e-mails op actie Albert Heijn
  9. Fotorepo: Nettorama zet opmars voort in Zwolle
  10. Buitenland kort: Rewe eist bonus fabrikanten voor succes loyalty