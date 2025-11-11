Gesponsord 'De azijncategorie verduurzamen is onze plicht'

Burg Group, Europa's grootste azijnproducent, versnelt de reductie van CO2-emissies: uiterlijk in 2030 wordt 100% natuurazijn gebruikt voor schoonmaakazijn die het bedrijf produceert. Deze doelstelling is onderdeel van de bedrijfsstrategie, in lijn met haar doel 'Restoring Natural Living'.

'We zien het als onze verantwoordelijkheid om de azijncategorie te verduurzamen', zegt Pieter van Soest, CCO bij Burg Group . 'Samen met onze klanten maken we de transitie van synthetische azijn naar natuurazijn. Dat is niet alleen beter voor het klimaat, maar ook voor de consument die steeds bewuster kiest.'

Reductie in klimaatimpact

Van oudsher wordt synthetische azijn nog veel gebruikt voor schoonmaakazijn , maar dit is een restproduct van fossiele grondstoffen. Natuurazijn heeft dezelfde werking en wordt geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen zoals suikerbiet of suikerriet. 'De overstap van synthetische azijn naar natuurazijn bij Burg Group betekent een aanzienlijke reductie in klimaatimpact, het levert een besparing op van bijna 2,5 miljoen kg CO2-equivalent per jaar. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van zo’n 150 Nederlandse huishoudens', aldus Van Soest.

In de afgelopen tien jaar heeft Burg Group haar eigen emissies (scope 1 en 2) met meer dan 90% weten te reduceren.

Albert Heijn

Burg Group produceert, naast haar eigen merken, ook schoonmaakazijn producten voor diverse retailers. Albert Heijn is de eerste supermarkt die volledig is overgestapt op natuurazijn van Burg Group voor haar schoonmaakazijn producten onder het AH eigen merk.

'Dit is een mooi voorbeeld van hoe wij samenwerken met onze leveranciers in het reduceren van scope 3 emissies', vertelt Laura Jungmann, director of sustainability bij Albert Heijn. 'Onze klanten verwachten een natuurlijk product. Samen met Burg Group kunnen we die verwachting waarmaken.'

Zonnepanelen en warmtenet

Als familiebedrijf werkt Burg Group niet alleen aan het reduceren van emissies bij haar leveranciers, maar ook binnen haar eigen productielocaties. In de afgelopen tien jaar heeft zij haar eigen emissies (scope 1 en 2) met meer dan 90% weten te reduceren, onder andere met de aanleg van zonnepanelen en een warmtenet in Heerhugowaard. 'Hiermee werken we aan een schone erfenis voor toekomstige generaties', besluit Van Soest.

Burg Group Burg Group is wereldwijd dé duurzame en toonaangevende producent van natuurazijn en smaakvolle siropen. Met het hoofdkantoor in Heerhugowaard en zeven fabrieken in de landen Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Tsjechië en Amerika actief in de bedrijfstakken voedingsazijn (eindproducten voor de consument en halffabricaat voor de bulkindustrie), siropen en schoonmaakazijn. Er wordt geproduceerd onder Private Label en merken. Een familiebedrijf sinds 1947, die als doel heeft 'Restoring Natural Living'. Burg streeft er elke dag naar om de wereld schoner, gezonder en smakelijker te maken met hun azijnen en siropen.

Dit artikel is gesponsord door Burg Group .