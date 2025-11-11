'De azijncategorie verduurzamen is onze plicht'

'We zien het als onze verantwoordelijkheid om de azijncategorie te verduurzamen', zegt Pieter van Soest, CCO bij Burg Group. 'Samen met onze klanten maken we de transitie van synthetische azijn naar natuurazijn. Dat is niet alleen beter voor het klimaat, maar ook voor de consument die steeds bewuster kiest.'
Reductie in klimaatimpact
Van oudsher wordt synthetische azijn nog veel gebruikt voor schoonmaakazijn, maar dit is een restproduct van fossiele grondstoffen. Natuurazijn heeft dezelfde werking en wordt geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen zoals suikerbiet of suikerriet. 'De overstap van synthetische azijn naar natuurazijn bij Burg Group betekent een aanzienlijke reductie in klimaatimpact, het levert een besparing op van bijna 2,5 miljoen kg CO2-equivalent per jaar. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van zo’n 150 Nederlandse huishoudens', aldus Van Soest.
Albert Heijn
Burg Group produceert, naast haar eigen merken, ook schoonmaakazijn producten voor diverse retailers. Albert Heijn is de eerste supermarkt die volledig is overgestapt op natuurazijn van Burg Group voor haar schoonmaakazijn producten onder het AH eigen merk.
'Dit is een mooi voorbeeld van hoe wij samenwerken met onze leveranciers in het reduceren van scope 3 emissies', vertelt Laura Jungmann, director of sustainability bij Albert Heijn. 'Onze klanten verwachten een natuurlijk product. Samen met Burg Group kunnen we die verwachting waarmaken.'
Zonnepanelen en warmtenet
Als familiebedrijf werkt Burg Group niet alleen aan het reduceren van emissies bij haar leveranciers, maar ook binnen haar eigen productielocaties. In de afgelopen tien jaar heeft zij haar eigen emissies (scope 1 en 2) met meer dan 90% weten te reduceren, onder andere met de aanleg van zonnepanelen en een warmtenet in Heerhugowaard. 'Hiermee werken we aan een schone erfenis voor toekomstige generaties', besluit Van Soest.
