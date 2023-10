De Fish Twist varianten van John West zijn een blijvertje

Amper tweeëneenhalf jaar geleden introduceerde John West zeven Fish Twist varianten. Na een achtste plek in de top-20 introductielijst van 2021 en een optimalisatie van de range in 2022 is nu ook een plek op de 'stayerlijst' bemachtigd. 'Dat maakt ons natuurlijk trots', vertelt Category Development Manager Kai Otten.

In 2021 startte de visgemakfabrikant met de nieuwe lijn. ‘We zijn destijds met zeven varianten gestart. Na drie wisselingen en één uitbreiding zijn dit er nu acht.’ Met deze wisselingen doelt Otten op de introductie van Rode Curry, Groene Curry en Penang Curry. ‘De grootste uitdaging is een jonger klantprofiel naar de categorie trekken en dat lukt met Fish twist. De Aziatische keuken is populair en met onze Fish Twist Curry’s spelen we daar op in.’ Begin dit jaar werd ook het familypack toegevoegd aan de range. Deze ovengedroogde tomaat variant met drie tot vier porties sluit aan op de behoeften van jonge gezinnen.

Buiten de Twist range blijft John West op zoek naar nieuwe concepten. Zo zijn in het kader van de eiwtitransitie onlangs twee vegan producten geïntroduceerd: de visvrije tonijn in olie en in tomaat met basilicum. ‘Smaak is de voornaamste drijver om succesvol te zijn in vegan visgemak, en gelijktijdig ook de meest lastige factor. Dat we tijdens externe smaaktesten als winnaar uit de bus komen betekent dat we op de goede weg zitten.’

Consumententrends

De afgelopen tien jaar heeft de categorie Visgemak een ongekende groei doorgemaakt. Volgens Otten heeft dit een aantal redenen: ‘Gezondheid is een belangrijke trend. Onze nieuwe range sluit daar naadloos op aan. De tonijn varianten zijn enorm rijk aan eiwitten en de zalm-variant aan omega 3.’

Daarbij is ‘gemak’ een belangrijke aankoopfactor. ‘Onze producten zijn makkelijk te openen en direct klaar voor gebruik. Daarbij zijn ze toepasbaar in veel verschillende gerechten zoals pasta’s, salades, wraps en rijstmaaltijden. In een handomdraai zet je verantwoorde en smakelijke gerechten op tafel, boordevol goeds.’

Duurzaamheid

Dat de producten van John West MSC-gecertificeerd zijn, vervult daarbij een wens van hun trade partners. ‘Belangrijker nog is dat onze producten deel uitmaken SeaChange. Dat is het duurzaamheidsprogramma van ons moederbedrijf, Thai Union. Met dit programma zijn we ook in 2023 geëindigd op nummer 1 van de Dow Jones Sustainability Index, dit is de onafhankelijke maatstaf om de duurzaamheidsprestaties van mondiaal opererende food bedrijven te bepalen op het gebied van economische, milieu- en sociale criteria. Als marktleider en category captain vinden wij het belangrijk onze verantwoordelijkheid te nemen op de totale duurzaamheidsladder en niet louter te focussen op een MSC-label.’

Disruptieve verpakking

Een laatste succesfactor is volgens Otten het disruptieve karakter van Fish Twist: zowel in smaak, toepassing als in verpakking. De receptinspiratie front-of-pack laat zien dat Twist multi-toepasbaar is voor verschillende gerechten. De verpakking springt eruit in het schap: de stazak met frisse fotografie is een welkome afwisseling in het visgemakschap, dat tot 2021 bestond uit blikverpakking.

‘Dat John West Fish Twist in het derde jaar na introductie nog steeds ruim vertegenwoordigd op de schappen staat en zelfs een Stayer top 20 positie heeft geclaimd, bewijst dat we een concept hebben geïntroduceerd waarbij de wensen van de klant centraal staan. De komende jaren zullen we op basis van shopper- & consumenten-inzichten, blijven innoveren. De trends gemak, genieten, bewust en betaalbaarheid passen opvallend goed bij de categorie Visgemak. Wij zijn er van overtuigd dat deze categorie nog een enorme potentie heeft.’

Dit artikel is gesponsord door John West .