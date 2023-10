Ondersteuning van Iers rundvlees op de winkelvloer

De Ierse voedingsmiddelenorganisatie Bord Bia biedt retailers veel inspiratie en ondersteuning bij het stimuleren van de verkoop van Iers rundvlees. Bijvoorbeeld bij de promotie van rundvleesgerechten voor het stoofseizoen. Of denk aan St Patrick's Day, de Ierse feestdag die door retailers in andere landen wordt benut met een themaweek. 'Dat kan ook in Nederland.'

Deze herfst lanceert Bord Bia de campagne ‘Sudderweekenden’, om het stoven met Iers rundvlees te promoten. Laura Crowley, manager Bord Bia Amsterdam verduidelijkt: ‘In deze campagne komen Iers rundvlees en de Hollandse stoofpot samen. Het gaat over de tijd nemen voor het typische herfstgerecht. Het is slow-cooking, en gezond. Op deze manier helpen we de consument om vernieuwing te brengen in het menu door de weken heen.’

‘Samen met verschillende retailers maken we de campagne zichtbaar via hun eigen magazines, weekfolders, websites en op de winkelvloer, om zo dichter bij de consument te komen op het moment van aankoop. In alle media inspireren we consumenten tot variatie, en op de winkelvloer kunnen we het aankoopproces ondersteunen.' Bord Bia promoot geen specifiek merk, maar biedt collectieve ondersteuning voor een hele productgroep of sector. Het gaat om een brede promotie, los van de handelsafspraken tussen leverancier en retailer. 'We brainstormen met retailorganisaties over wat ze willen bereiken en wat wij daaraan kunnen bijdragen.'

Ondersteuning Iers rundvlees heeft in Nederland een eigen website. Dit platform is het centrale punt in een veel bredere online ondersteuning van Iers rundvlees in Nederland. Irish Beef heeft accounts op Instagram, Pinterest en Facebook, dat 80.000 volgers heeft. Ook is er is het eigen YouTube-kanaal genaamd KoeTube, met recepten en verhalen van veehouders, slagers en chefs. Het hele jaar door is Bord Bia actief aanwezig op sociale media, en op piekmomenten in het jaar is er thematische ondersteuning, zoals tijdens de feestdagen, het barbecue-seizoen of het ‘stoofseizoen’.

Winkels

De ondersteuning in de winkels is breed. Advertenties op digitale schermen, wobblers of floorstickers, receptenkaarten, maar ook advertenties in winkelbladen, op websites en social media, en zelfs prijsvragen waarbij je een stoofpan of reis naar Ierland kunt winnen, behoren tot de mogelijkheden. Crowley: ‘Maar ondersteuning van de retailer gaat tevens over onderzoek op maat, kennis over consumentengedrag en delen van marktinformatie, of het verstrekken van productinformatie en productkennis. We begeleiden retailers naar vaktrainingen voor slagers of medewerkers van de versafdeling, en bieden on- en offline-materiaal voor interne opleidingen. Daarnaast werken we samen met communicatieafdelingen van retailers in het verstrekken van informatie bij vragen van buitenaf.’

Chefs’ Irish Beef Club

Ook buiten de retail om probeert Bord Bia de impact van Iers rundvlees verder te vergroten, met advertenties in glossy’s, campagnes in samenwerking met influencers, of jaarlijks verschillende PR-events naar Ierland voor journalisten.

Crowley: ‘Zo proberen we Iers rundvlees steeds opnieuw in een net iets ander licht te presenteren, zodat het relevant, innovatief en nieuwswaardig blijft. Het is een heel steady en natuurlijk product, en het kan steeds opnieuw verrassen. Een van de troeven die we daarbij hebben is de Chefs’ Irish Beef Club, een tiental Nederlandse sterrenchefs die fan zijn van Iers rundvlees en om het jaar met ons naar Ierland gaan om de productie te zien en met veehouders te spreken. Deze chefs zijn stuk voor stuk zeer kieskeurige vakmensen met enorm veel kennis. Terug in Nederland treden zij op als ambassadeurs van Iers rundvlees. Ze doen dat vrijwillig. Dat vinden wij echt heel bijzonder!’

Campagnes in de retail

Bord Bia’s herfstcampagne Sudderweekenden heeft als doel om stoven met rundvlees een eigen fenomeen te laten worden, in de hoop dat mensen bij stoven ook aan Ierland gaan denken. Crowley: ‘Ook in de retail zou het als fenomeen een eigen kalendermoment moeten worden. Bij het begin van het zomerse weer wordt de barbecue in de retail altijd flink aangekleed. Dat kan dus eveneens met stoven in de herfst. De herfst is de tijd van de slacht, de periode waarin er van oudsher weer vlees op het menu kwam. En stoven is echt iets Nederlands. Je kunt het in de winkel uitbreiden in combinatie met merchandise als stoofpannen, kookboeken, recepten en stoofpakketten. Zo creëer je in de retail een nieuw thema, een kapstok voor je verkoop en beleving voor je winkel.’

St Patrick’s Day

‘En dat geldt net zo goed voor St Patrick’s Day, op 17 maart. Dit feest is een wijdverspreid fenomeen en het is laaghangend fruit voor je verkoop. Ierland wordt rond de feestdagen bijvoorbeeld veel vaker als zoekterm gebruikt. Retailers in het buitenland hangen er vaak Ierse themaweken aan op. St Patrick’s Day is de Ierse nationale feestdag, die je in Nederland uitstekend met promoties zou kunnen benutten – net als Valentijnsdag. Ook daarbij kan Bord Bia op allerlei manieren helpen op het gebied van inspiratie.’

‘Bij alle promoties zetten wij de sterke kenmerken van Iers rundvlees centraal: dat Ierse runderen bijna geheel grasgevoerd zijn, dat Ierse veehouders ruime weidegang toepassen van jaarlijks maar liefst 220 dagen van 24 uur, en dat strenge controles onder het duurzame kwaliteitsborgingsysteem SBLAS, het Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme, laten zien dat Iers rundvlees voldoet aan hoge eisen.’

