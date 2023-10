Snoepfabrikant CCI brengt sales en supply chain op één lijn

Continental Candy Industries gebruikte Slim4 eerder alleen voor forecasting, maar gaat hier nu ook de productie en inkoop mee aansturen. Dit zorgt voor een betere benutting van productiecapaciteit, minder incourantie en een efficiënter planningsproces.

Continental Candy Industries (CCI) produceert drop, winegums en andere snoepsoorten en doet dit onder private label, in opdracht van de grote supermarktketens. Het assortiment bestaat uit meer dan vijfhonderd eindproducten die voornamelijk uit voorraad worden geleverd. Het hoofdkantoor van CCI staat in Drachten, waar ook één van de vier fabrieken is gevestigd.

Forecast versus actuele vraag

De software van Slimstock biedt al een paar jaar ondersteuning voor het forecastproces. Dit is een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering, want op basis van deze forecasts wordt de productieplanning bepaald. ‘De kracht van Slim4 is dat het voortdurend checkt of de forecast nog klopt met hoe de actuele vraag zich ontwikkelt’, zegt supply chain manager Sipke Boschma. ‘Als er een afwijking wordt geconstateerd, trekt het systeem aan de bel en gaan we kijken of de geplande productieorders nog toereikend zijn om aan de vraag te voldoen.’

Eén centrale databron

De productie- en inkoopplanning deed CCI tot voor kort in Excel, maar dat werd steeds lastiger. Om de productiecapaciteit zo goed mogelijk te benutten en de juiste artikelen op voorraad te hebben, werd besloten ook hiervoor Slim4 in te zetten.

Sipke Boschma, supply chain manager bij Continental Candy Industries.

Volgens Boschma is hierdoor eenheid in de manier van plannen gekomen: ‘Slim4 is nu onze centrale databron waarop iedere afdeling zijn beslissingen baseert. Inkoop kan eerder beginnen met bestellen en daardoor betere inkoopdeals sluiten. Slim4 berekent optimale productieseries en zet deze automatisch door naar het ERP. Dit neemt productieplanners veel werk uit handen.’

Servicelevels 5% gestegen

‘In de fabriek in Hoorn, waar we onder andere Engelse drop maken, zijn de servicelevels al met 5% gestegen. Dat is niet enkel en alleen aan de software toe te schrijven, maar deze heeft hier zeker aan bijgedragen.’ Planners zijn ook enthousiast over de product lifecycle-functie in Slim4. Voorheen kwam het wel eens voor dat inkoop te veel verpakkingsmateriaal inkocht omdat ze niet wisten dat een product werd uitgefaseerd. ‘Met deze functie in Slim4 voorkomen we dat er incourantie ontstaat.’

Training on the job

Dat de software van Slimstock al zo snel door planners en inkopers wordt omarmd, heeft volgens Boschma te maken met de opleiding die ze hebben gekregen. ‘De consultants van Slimstock hebben ons training-on-the-job gegeven over hoe je sales en supply chain op één lijn kunt krijgen. Om zo’n project als dit gedragen te krijgen binnen je organisatie, is zo’n training van eminent belang dus ik ben heel blij dat Slimstock ons hier zo goed in heeft begeleid.’

Dit artikel is gesponsord door Slimstock.