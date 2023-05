‘Verplantaardiging van diervoeding kost tijd’

Soms denkt Vitakraft-directeur Constantijn van Gerwen weleens ‘wie zijn wij nu eigenlijk?’. ‘Want als je kijkt naar de gehele wereld, zijn wij natuurlijk maar een speler op microschaal.’ Heel veel microschalen tegelijk echter, maken wel degelijk impact, beseft hij. ‘Wat we kúnnen doen op het vlak van duurzaamheid, doen we dan ook!’

‘Ik vergelijk het vaak met mijn eigen tuin’, vertelt Van Gerwen. ‘Een bescheiden stadstuintje in Arnhem, maar dat tuintje zit wél bomvol insecten en vogels – zelfs een specht. Ik heb het zo ingericht dat de biodiversiteit zoveel mogelijk wordt aangewakkerd en in stand wordt gehouden. Mensen vinden dat vaak bijzonder, maar zo ingewikkeld is het echt niet.’

Veertig procent CO₂-reductie

Door te kijken naar waar jij als persoon of bedrijf het verschil kunt maken, kun je toch veel winst behalen, gaat hij verder. Sinds 2019 is duurzaamheid één van de key factoren bij Vitakraft, tijdens alle gesprekken. ‘Daarvoor speelde het uiteraard al een rol, maar de afgelopen jaren hebben we als het ware de versnelling ingezet.’ Best een beetje trots is hij dan ook op de verlaging in CO2-reductie. ‘Veertig procent, terwijl we als gehele bedrijf meer dan verdubbelen in afzet!’ Het bedrijf realiseerde dit onder meer door de Vita Cube. ‘Ons volautomatische magazijn dat zorgt voor minder transportroutes en de centralisatie van logistiek. Alle machines in dit magazijn worden aangedreven op groene waterstof.’

De eigen werknemers rijden zoveel mogelijk duurzaam, vertelt hij. ‘De transitie richting volledig elektrisch is gaande. Tegen 2025 willen we bovendien vijftig procent van het CO2-verbruik voor zakenreizen gereduceerd hebben.’

Honderd procent gerecycled plastic

In 2025 moet honderd procent van de verpakkingen recyclebaar zijn. ‘Inmiddels zitten we al op negentig procent.’ Uitdaging in dit stuk zijn de aluminium coatings die in bepaalde verpakkingen worden gebruikt en die de kwaliteit en de veiligheid van het product bewaken. ‘Ook dit is echter in ontwikkeling’, vertelt Van Gerwen. ‘En hopen we binnenkort te kunnen implementeren.’ Daarnaast wist het bedrijf al een verkleining van twintig procent in grootte van alle verpakkingen te realiseren versus 2019 en worden zoveel mogelijk plastic verpakkingen vervangen door FSC-gecertifieerde kartonnen.

In de productie van de voeding en snacks kijkt Vitakraft kritisch naar de ingrediënten”

ASC/MSC-gecertificeerde vis

In de productie van de voeding en snacks kijkt Vitakraft bovendien kritisch naar de ingrediënten. ‘Zonder concessies te doen aan kwaliteit, smaak en vertering proberen we zoveel mogelijk ingrediënten te gebruiken die minder belastend zijn voor het milieu.’ In deze zoektocht komt het bedrijf soms een meevaller tegen, vertelt Van Gerwen. ‘We bleken bijvoorbeeld al bijna honderd procent gecertificeerde, dus volledig traceerbare, palmolie te gebruiken.’

Inmiddels is ook alle soja die bij de productie wordt gebruikt afkomstig uit Europa. ‘Dit betreft slechts een paar procent van de samenstelling van een product, maar alles wat je kunt doen, is meegenomen.’ In 2025 moet alle vis die het bedrijf gebruikt in de productie van dierenvoeding en -snacks ASC/MSC-gecertificeerd zijn. ‘Ook hier zitten we al op negentig procent.’

Verplantaardiging van het assortiment

De onderliggende missie in alles wat Vitakraft doet, is geluk brengen voor dier en mens. ‘Uit gezondheid, uit liefde en met plezier.’ Dit doet het bedrijf door de juiste producten te maken, vertelt Van Gerwen.

‘En tegelijkertijd zijn we niet bang voor het inslaan van de lange weg.’ Hiermee doelt hij op voorlichting, legt hij uit. ‘En de consument daarmee steeds meer richting een bepaald aankoopgedrag bewegen.’ Met

producten als de honderd procent natuurlijke Vita Naturals® en de vegetarische Vita Veggies® probeert Vitakraft dan ook een omslag te bewerkstelligen.

‘We doen dit niet omdat de producten nu eenmaal zo populair zijn’, verduidelijkt hij. ‘Sterker nog; toen we de veggies net introduceerden, leverde dit zelfs boze reacties van consumenten op. “Want dieren zijn toch vleeseters!” Duurzaamheid betekent echter ook een verplantaardiging van je assortiment, zowel voor mens als dier, dus schuwen we dit niet. Het gaat ongetwijfeld nog wel een generatie duren voor we zo ver zijn, maar als organisatie moet je je verantwoordelijkheid durven nemen en dus daar investeren waar je het verschil gaat maken.’

Vita Veggies® in de smaken Cheese & Tomato en Sweet Potato & Carrot.

Balans in smaak en samenstelling

Inmiddels worden de Vita Naturals® en Vita Veggies® steeds meer geaccepteerd, vertelt hij. ‘Omdat we een grootse campagne hebben gedaan. Voor ons een grote investering, maar wel één die we bereid zijn te doen om meer bewustwording te creëren.’ Wanneer de producten eenmaal geprobeerd worden, kan Van Gerwen zeggen, ziet de consument namelijk dat het goed is. ‘Al onze producten, dus ook de plantaardige, worden ontwikkeld in samenwerking met dierenartsen en onderzoekers. Door een combinatie van interne en externe expertise slagen we erin om de juiste balans en samenstelling in een snack of diervoeding te krijgen.’

Of een dier een product lekker vindt, hangt namelijk af van de eiwitstructuur, legt hij uit. ‘En als je die op de juiste manier weet op te bouwen, is je innovatie geslaagd. Een eiwit bestaat namelijk uit een keten van

aminozuren en als die kralenketting klopt, dan is het eten lekker, verteert het fantastisch en is de kwaliteit optimaal, zelfs voor kattige carnivoren.’

Zoveel mogelijk impact aan achterkant

De producten worden bovendien pas gelanceerd wanneer in de testfase het grote merendeel van de huisdieren de snack of voeding lekker vindt. ‘Weinig kans dus, dat een dier thuis zijn neus ervoor ophaalt.’

Desalniettemin is het verplantaardigen van het gehele assortiment nog niet haalbaar, vertelt Van Gerwen realistisch. ‘Dit accepteert de consument simpelweg nog niet. Tot we wél zo ver zijn, nemen we hier daarom kleine, maar doeltreffende stappen en maken we zoveel mogelijk impact aan de achterkant.’

Groei in het supermarktschap

Hoewel Vitakraft in de speciaalzaken en tuincentra ruim vertegenwoordigd is, met zowel Vita Naturals® en Vita Veggies® als de reguliere producten, is dit in de supermarkten beperkter, signaleert hij. ‘Logisch, want hier zijn de producten slechts een klein deel van het boodschappenmandje en wordt de

interesse van de supermarkt pas echt groot als een product hard roteert.’

Wanneer je de juiste innovaties brengt, concludeert hij optimistisch. ‘Is er wel degelijk steeds meer bereidheid om de breedte van het assortiment meer op te zoeken. We blijven dan ook gestaag groeien in het schap en kiezen er zelf ook voor om hierin te investeren.’ Van Gerwen durft Vitakraft dan ook wel te

omschrijven als de challenger en innovator in en van de markt. ‘We durven duidelijke keuzes te maken en hierop te innoveren. Met altijd een duidelijke stip op de horizon: een zo groen mogelijke toekomst voor de generaties die na ons komen.’

Dit artikel is gesponsord door Vitakraft.