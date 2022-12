‘Vitakraft biedt meerwaarde in een segment met weinig innovatie’

‘Het was het meest turbulente jaar ooit’, begint Van Gerwen. ‘Zowel voor Vitakraft als in mijn eigen carrière. De oorlog in de Oekraïne en de druk op de markt hebben behoorlijk wat uitdagingen opgeleverd, en daarbij hadden we intern ook nog eens te maken met een reorganisatie. Desondanks kan ik zeggen dat we als team een geweldige prestatie hebben neergezet!’

Strategisch juist, emotioneel zwaar

Van een deel van dat team heeft Vitakraft dit jaar afscheid moeten nemen, vertelt hij. ‘Per 1 januari 2023 worden alle processen rondom logistiek, inkoop en productie van ons Benelux hoofdkantoor in Eerbeek overgeheveld naar het hoofdkantoor in Bremen.’ Een strategisch begrijpelijke en juiste beslissing, benadrukt Van Gerwen, ‘maar emotioneel een hele moeilijke. Eind april hebben we iedereen die hierbij betrokken is, geïnformeerd en inmiddels hebben, op drie mensen na, al onze medewerkers een andere positie gevonden. Iets waar ik me nooit zorgen over heb gemaakt, want dit zijn allemaal mensen die ontzettend goed zijn in hun vak. Maar gevoelsmatig is het zwaar.’

Waardering en uitdaging

Terugkijkend kan hij zeggen dat de situatie geen merkbare invloed heeft gehad op de prestaties die Vitakraft dit jaar neerzette, vertelt hij trots. ‘We werken met een sterk team, dat de eigen rol goed kent en in de praktijk goed invult.’ Om je medewerkers optimaal tot hun recht te laten komen, moeten zij zich gewaardeerd en uitgedaagd voelen, zo is de overtuiging van Vitakraft. ‘Ik denk dat we daar als organisatie goed in slagen.’ Vitakraft Benelux is een kleine en daarmee ook persoonlijke organisatie, vertelt hij. ‘De lijnen zijn kort en er zijn veel doorgroeimogelijkheden. We staan open voor ideeën vanuit iedere laag van het bedrijf en fouten maken mag. Sterker nog, dit moét, want alleen dan kun je leren.’

Van Gerwen over Vitakraft als organisatie: 'De lijnen zijn kort en er zijn veel doorgroeimogelijkheden.'

Meerwaarde toevoegen

Die durf is eveneens belangrijk om daadwerkelijk meerwaarde toe te voegen aan de markt, benadrukt hij. ‘Zeker in een segment als diervoeding, waar weinig innovatie plaatsvindt. Zevenendertig jaar geleden al, introduceerden wij als eerste de Beef Stick® zonder suiker en geur-, kleur-, smaakstoffen, en nog altijd is dit een van de bestverkochte producten voor honden. Ook met Liquid Snack waren wij destijds de eerste. Best een spannende innovatie in die tijd. Inmiddels zijn we hiermee echter nummer één in catsnacks in de Benelux en worden we alom gekopieerd.’

Humanisering van huisdieren

Om het succes van een innovatie zoveel mogelijk te vergroten, houdt Vitakraft de consument goed in de gaten. ‘Wat we momenteel zien, is bijvoorbeeld de humanisering van huisdieren; waar we zelf behoefte aan hebben, kopen we ook voor onze dieren. Door deze trends aan de juiste producten te koppelen, zorgen we voor meerwaarde.’

Producten als de honderd procent natuurlijke Vita® Naturals en de vegetarische Vita Veggies®, vertelt Van Gerwen, ‘waarbij we in de ontwikkeling nauw samenwerken met experts, zoals onze eigen dierenartsen. Professionals die weten hoe dieren denken en reageren.’ Belangrijk, want of een hond of kat een product lekker vindt, hangt in deze grotendeels af van de eiwitten, legt hij uit. ‘Door onze interne en externe expertise slagen we erin om die juiste balans en samenstelling in een snack of diervoeding te krijgen. Zelfs in plantaardige varianten.’

Proeven is geloven

Om het succes van innovaties nog meer te vergroten, worden de producten pas gelanceerd wanneer in de testfase minimaal negentig procent van de huisdieren de snack of voeding lekker vindt, benadrukt hij. ‘Dat ze letterlijk in de smaak vallen laten we consumenten vervolgens ervaren middels sampling en 1+1-acties; ruim een procent van onze omzet zetten we hiervoor in, ondersteund door landelijke en lokale campagnes via radio, televisie, online en offline kanalen. We zetten promoties uitsluitend in om rotatie op gang te brengen en hierbij kiezen we bewust voor korte, maar effectieve actieperiodes; door te bouwen aan de baseline, houden we de promodruk laag.’

We gaan voor samenwerking, maar willen tegelijkertijd de challenger in de markt zijn

Goede schappenplannen

Ook in de samenwerking met haar klanten streeft Vitakraft naar partnerships. ‘En willen we tegelijkertijd de challenger in de markt zijn. Dit laten we zien door te innoveren, goede schappenplannen te brengen en deze goed te onderbouwen, gebaseerd op objectieve data vanuit IRI/Nielsen. We bewijzen dat we echt nadenken over wat een rotatie gaat betekenen. Hierdoor weten onze klanten waar ze aan toe zijn en dat zorgt voor veel vertrouwen. Onze snacks en voeding hebben de afgelopen jaren dan ook steeds meer ruimte op het schap gekregen.’

Line extentions Naturals en Veggie

Komend jaar wordt het portfolio van Vitakraft voornamelijk uitgebreid met line extentions, blikt Van Gerwen alvast vooruit. ‘Uitbreidingen zoals de Naturals- en Veggielijnen (line extensions bij Beef Stick, Cat Stick en Liquid Snack).’ Op de achtergrond focust het bedrijf bovendien op verduurzaming. ‘In 2025 moet alle vis die we gebruiken ASC/MSC-gecertificeerd zijn en willen we dat honderd procent van onze verpakkingen recyclebaar is. Daarnaast gaan we de hoeveelheid plastic met tien procent verminderen door ze kleiner te maken. Verdubbelen van de omzet in 2025 en de CO2-uitstoot met 40 procent omlaag, reken daar maar op!’

Met de juiste mensen en expertise, flink veel creatief denkvermogen en een nauwe samenwerking met haar handselspartners, verovert Vitakraft de markt van huisdierensnacks en -voeding. ‘Wereldwijd zijn we inmiddels de vijfde speler op de markt’, vertelt Van Gerwen, ‘en ook in de Benelux worden we steeds serieuzer genomen. Door relevante innovaties op de markt te brengen, dragen we continu bij aan het geluk, de gezondheid en het plezier van het huisdier als lid van het gezin én zorgen we tevens voor meerwaarde voor onze relaties!’

Dit artikel is gesponsord door Vitakraft.