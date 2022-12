Vrumona: it’s a Royal Club

Korneel van der Plas, Retail Directeur

‘Voor mij is Royal Club een belangrijk merk. Het is een power brand waarmee we nieuwe smaken en nieuwe segmenten naar de markt brengen. Het merk wordt enorm gewaardeerd. Het staat voor wat wij te bieden hebben. We zijn de aanjager van suikervrij binnen de frisdrankcategorie. De mental leader. Ik ben trots op hoe we hier met ons hele team aan werken.’

‘Desalniettemin wordt 2023 een uitdagend jaar, in kosten en volumegroei. We weten nog niet hoe de shopper gaat acteren en hoe de economie zich zal ontwikkelen. Het gaat erom te ontdekken hoe we hier samen met de retail een win-winsituatie van kunnen maken. Voor Vrumona is daarin belangrijk dat we niet tornen aan ons streven: goed en gezond drinken voor iedereen. We wíllen die suikerintake reduceren met al onze merken. Dat staat ook centraal voor de innovaties in 2023. Cruciaal daarbij is dat we end-to-end (van productie tot op het schap in de winkel) blijven denken om samen succesvol te zijn. Daarvoor laat ik graag onze eigen “Royal Club” aan het woord.’

Teamleider Siroophal & Utilities Peter Galjart.

‘Natuurlijk is het werk in de fabriek voor veel producten hetzelfde, maar Royal Club zie ik als een merk met een eigenwijs imago, echt voor de genieter. Dat maakt het leuk om aan zo’n product te werken. Ik draai al heel wat jaren mee, maar de afgelopen jaren zijn erg uitdagend geweest. Corona had een behoorlijke impact op de productie, met het sluiten van de horeca en werknemers die plotseling ziek thuis zaten.’

Het Royal Club-gevoel leeft voor heel Vrumona

‘Dit jaar is het de grondstoffenmarkt die alles anders maakt: schakelen in productievolgorden en technische onderdelen die op zich laten wachten, dat zet alles flink op z’n kop. Ik ben er trots op hoe wij met onze afdeling toch alles op tijd hebben weten te leveren. Je kunt het het Royal Club-gevoel noemen, het leeft voor heel Vrumona. De uitdagingen zullen volgend jaar niet anders zijn maar we blijven investeren in productiviteitsverbetering en minder energieverbruik. We zetten alles op alles om onze goede dienstverlening te borgen en de beschikbaarheid van onze producten in de supermarkt te garanderen.’

Hester Duursema, Corporate Affairs & Communicatie manager.

‘Onze duurzaamheidsdoelstellingen zijn ambitieus: in 2030 willen we de hele productie CO2-neutraal hebben, en in 2040 de gehele keten, dus ook onze inkoop en de koelingen waarin onze producten terechtkomen. Hoe ambitieus dat is blijkt als je bedenkt dat onze productie slechts 9 procent uitmaakt van die impact. 50 procent komt voor rekening van de verpakkingen, vandaar dat we ook daarin serieuze stappen zetten. Dit is onderdeel van onze missie, waarbij “goed” staat voor duurzaam.’

‘Ik werk nu een jaar bij Vrumona, en voordat ik begon vroeg ik me af of ik hier een bijdrage kon leveren aan een betere wereld, en het antwoord is: absoluut. We werken hard aan gezondere en duurzamere producten, we investeren ook in tijden van inflatie. Een voorbeeld: volgend jaar gaan we met een groot deel van ons portfolio over naar 100 procent recycled PET. Deze Royal Club flessen zijn volgend jaar geheel gemaakt van oude frisdrankflessen.’

Maureen IJland, Shopper Marketing Manager

‘Het leuke aan mijn vak is dat we betrokken zijn bij zowel merk- als klant initiatieven. Als shopper marketing team spotten we trends & kansen in de categorie. We weten deze uiteindelijk met een creatief haakje om te zetten in gave shopper activaties bij onze klanten. Zo maken we voor Royal Club bijvoorbeeld spannende mocktail recepten die voor inspiratie en beleving op de winkelvloer zorgen. Afgelopen jaar heeft onze focus steeds gelegen op het veranderen van gedrag rondom suikerconsumptie. Dat blijft belangrijk, maar we gaan ook onze shopper marketing activiteiten verder verduurzamen door middel van herbruikbare displays. Zodat we innovaties als Rose Lemonade sprankelend onder de aandacht kunnen blijven brengen op de winkelvloer, maar wel op een meer duurzame én verantwoorde manier.’

Shopper Marketing Manager Maureen IJland en Retail Accountmanager Michael van Boggelen.

Michael van Boggelen, Retail Accountmanager

‘Voor mij is de fles Royal Club Rose Lemonade 0% suiker een icoon, omdat we ook hiermee weer laten zien aan de klant hoezeer wij bezig zijn met suikerreductie en de promotie van varianten met 0% suiker. Bij Pepsi is na jarenlang met elkaar bouwen inmiddels de Max variant ook vele malen groter dan de Regular. Met Royal Club zijn we ook hard op weg. In 2023 gaan we in de winkels de 0%-varianten nog nadrukkelijker neerzetten, en dan, zoals Maureen al zei, met duurzame displays. Zo leveren we goed en gezond drinken in alle opzichten en voor iedereen. Samen met onze klanten natuurlijk, want supermarkten zijn zelf ook hard aan het werk in die richting.’

Van productie tot aan de fysieke winkelvloer wordt er gewerkt aan de Vrumona missie, goed en gezond drinken voor iedereen! De reis die Royal Club aflegt voordat hij op het schap staat en de keuzes die daarbij gemaakt worden geven dat perfect weer. Gedreven vanuit de sterke missie, is Royal Club Rose Lemonade 0% suiker een product van team effort, waaraan een ieder vanuit zijn of haar rol een bijdrage levert. Dat is het unieke van de Royal Club.

Dit artikel is gesponsord door Vrumona.