Gesponsord Vrumona: minder plastic en lagere emissies

Vrumona werkt dagelijks aan verduurzaming, in alle lagen van het bedrijf. Circulariteit is daarbij een belangrijk en tegelijkertijd complex onderdeel, vertelt Sustainability Manager Annie de Loijer. 'We maken daarom keuzes die bijdragen aan minder nieuw plastic, minder afval en een betere recyclestroom. En daarbij blijven we kritisch kijken naar de balans tussen circulariteit en emissies.'

Vrumona werkt daarbij vanuit vier pijlers: gezondheid, klimaat, water en circulariteit. ‘Die pijlers geven richting aan alles wat we doen. We willen mensen helpen gezondere keuzes te maken, onze impact op het klimaat verkleinen, water besparen in de productie én onze verpakkingen circulair maken. Want juist in verpakkingen zit een groot deel van onze footprint en onze kans om impact te maken.’

Van pak naar PET

Een van de keuzes die Vrumona recent maakte, is het volledig stoppen met drankkarton verpakkingen op Crystal Clear. ‘Onze fabriek is ingericht op PET en daar ligt ook onze ontwikkelkracht. Bovendien kan PET volledig circulair worden, terwijl dat bij drankkartons simpelweg niet haalbaar is’, verduidelijkt De Loijer. ‘We hebben er daarom voor gekozen om gericht te investeren, in een verpakkingssysteem dat toekomstbestendig is en bijdraagt aan circulariteit.’

100 procent rPET Pepsi

Dat systeem begint inmiddels stevig te draaien. ‘Bijna 85 procent van het PET-volume komt al terug bij onze verwerker en wordt opnieuw ingezet. Door de invoering van statiegeld op kleine verpakkingen worden ook deze flesjes nu effectief ingezameld, verwerkt en weer tot fles geblazen -bottle to bottle.’

Annie de Loijer: ‘We kijken elk jaar opnieuw welke stappen de meeste impact hebben.'

Nog vóór het einde van dit jaar wordt de volledige Pepsi- en 7UP-range geproduceerd in 100% gerecycled PET (rPET). ‘Wat uiteindelijk óók emissies bespaart, omdat we steeds minder nieuw plastic nodig hebben.’

Kartonnen verpakkingen multipacks

In blikverpakkingen zijn eveneens grote stappen gezet. Onlangs investeerde Vrumona in een nieuwe productielijn voor sleek (33 cl) en slim (25 cl) cans, waarmee de blikrange is uitgebreid. Vanaf midden april worden alle blikken die van deze band afrollen, als multipack verpakt in karton, met een KeelClip™ of een fold around box.

Het doel blijft om vóór 2030 volledig plasticvrije multipacks te kunnen produceren”

‘We sorteren daarmee al voor op de wetgeving die in 2030 ingaat, waarin plastic multipacks verboden worden’, legt De Loijer uit. Voor de andere bliklijn en PET-lijnen kijken we eveneens naar een passende oplossing en zetten we ook daar de volgende stap. Het doel blijft om vóór 2030 volledig plasticvrije multipacks te kunnen produceren.’

Vrumona blijft de komende jaren investeren in circulaire oplossingen, met verpakkingen als speerpunt. ‘We kijken elk jaar opnieuw welke stappen de meeste impact hebben. Soms groot, soms klein, maar altijd met het oog op een volledig circulaire keten.’

Dit artikel is gesponsored door Vrumona.