Protaste vers bereide premium maaltijden boordevol eiwitten en groenten

Eind oktober maakt Protaste - Premium Protein Meals haar intrede in het vers bereide kant-en-klare maaltijden schap. Voor de lekkere eters die bewust kiezen voor een gezonde levensstijl, voor sporters die elke dag opnieuw willen presteren en voor de singles die geen tijd óf door de waan van de dag geen zin hebben om te koken.

Want eind oktober worden, uit een reeks van 10 maaltijden, de eerste 3 eiwitrijke en groenterijke maaltijden als eerste aangeboden bij Poiesz Supermarkten in Noordoost Nederland. Duurzaam geproduceerd uit duurzame ingrediënten produceren wij niet alleen voor het retail landschap. Ook in de zorg worden de maaltijden aangeboden, en dan onder de naam Meal & Care , ter ondersteuning van de totale vitaliteitspositie voor mensen die zorgbehoevend zijn.

De maaltijden worden gekenmerkt door gemiddeld 45 gram aan eiwit, minimaal 1/3 aan groenten, zijn zeer laag in calorieën en worden elke dag opnieuw vers bereid. De maaltijden zijn dusdanig samengesteld ter ondersteuning van de spier- en orgaanhuishouding voor elk persoon die bewust met zijn of haar gezondheid bezig is.

Volksgezondheid

'Wij willen absoluut bijdragen aan een betere volksgezondheid in Nederland', legt Erik Altena, Commercieel Directeur uit, in een interview met Distrifood. 'Gezondheid is het grootste goed, maar de volksgezondheid staat, door diverse redenen, onder druk. Mensen (consumenten) raken zich hier steeds meer van bewust en zijn op zoek naar producten, in ons geval maaltijden, die echt bijdragen aan zijn of haar gezondheidspositie.'

De consument is hierin veeleisend: 'Recent onderzoek geeft aan dat consumenten willen dat maaltijden veel groente en eiwitten bevatten, dat er weinig verzadigde vetten in zitten en dat de maaltijden laag in calorieën en suiker zijn. En dit alles met een natuurlijke en verse uitstraling. En het moet direct en gemakkelijk te serveren zijn. Geen bevroren maaltijden bijvoorbeeld.'

Altena vervolgt: 'Onze vers bereide maaltijden, boordevol essentiële voedingsstoffen, ondersteunen en onderhouden (ontzorgen) een gezond en sterk lichaam en voldoen aan de eisen van de consument. Zo bevatten alle maaltijden van nature de essentiële BCAA’s (Branched Chain Amino Acids). Dit zijn bewezen essentiële aminozuren die enkel via goede voeding ingenomen kunnen worden en die gunstig zijn voor de spiereiwitsynthese voor sterke(re) spieren en spiercoördinatie, de ondersteuning van de organen en ze dragen bij aan de ondersteuning van de weerstand en vitaliteit.'

Groei

Ondanks dat het huidige landschap van kant-en-klare maaltijden weinig differentieert merkt Protaste dat de categorie groeit en ook de voorspelling is dat de groei in dit segment zich zal voortzetten. 'Tel daarbij op dat de consument steeds veeleisender wordt en haar wensen duidelijk ventileert is er juist voldoende ruimte voor een nieuwe toetreder als Protaste – Premium Protein Meals. Deze groei wordt gedreven door de drukke & actieve levensstijl die wij om ons heen zien. Mensen hebben steeds ‘minder’ tijd en willen maaltijden die niet alleen lekker zijn. Ze moeten ook bijdragen aan hun eigen vitaliteitspositie, a happy and healthy lifestyle . En dat is precies wat wij met onze maaltijden doen.” verklaart Altena verder.

Eiwit

Alle maaltijden zijn extra eiwitrijk en bevatten eigen unieke samengestelde plantaardige eiwitbronnen. Eiwitten spelen een hele belangrijke rol in ons menselijk lichaam. Uiteraard voor onze spieren maar ook bijvoorbeeld voor je immuunsysteem, je cellen, je pezen en botten. Maar ook voor je organen en weefsels in het lichaam. En desondanks dat het het belang van eiwitten toeneemt in Nederland hebben toch bijna alle volwassenen en senioren een dagelijks eiwitinnametekort met allerlei mogelijke gezondheidscomplicaties op latere leeftijd.

Daarom zijn de Protaste maaltijden zo samengesteld dat ze de essentiële aminozuren bevatten waaronder dus de belangrijke BCAA’s, Branched Chain Amino Acids. 'En ondersteunt door de wetenschap! Dat maakt onze maaltijden uniek in deze categorie en daarom nemen wij als Protaste bewust het voortouw . '

Groenten

Naast eiwitten worden ook veel verse groenten in de maaltijden gestopt. En groenten zijn erg goed en belangrijk voor je gezondheid. Zo bevatten groenten veel vitaminen en mineralen, zoals bijvoorbeeld vitamine A en/of C maar ook belangrijke mineralen als ijzer, calcium en/of foliumzuur. Groenten bevatten veel vezels die goed zijn voor je stoelgang, je bloedsuikerspiegel en vezels geven je een voller gevoel na de maaltijd.

Altena vervolgt: 'Het voedingscentrum schrijft het advies voor om per dag 250 gram groenten te eten. Onze maaltijden bevatten gemiddeld 153 gram aan groenten dus hebben wij al meer dan 60% van je dagelijkse groente inname verzorgt.'

No bad feelings

Met veel enthousiasme vult Altena ook nog aan dat alle Protaste maaltijden zeer laag zijn in koolhydraten en suiker. 'Dus niks geen gedoe, geen “slecht gevoel” over welke kant-en-klare maaltijd je moet kiezen, of wat dan ook. Met jouw keuze voor Protaste - Premium Protein Meals heb jij in een paar minuten een overheerlijk en gezond gerecht op je bord, boordevol hele belangrijke eiwitten en lekkere groenten.' Eet smakelijk!

